Nicola Göpfert wird Co-Präsident der Basta

Politik Basta wählt Nicola Goepfert als neuen Co-Präsidenten Der frisch nachgerückte Grossrat und Geschäftsführer des Schweizerischen Zivildienstverbandes ersetzt Miriam Wieteska-Zimmerli. Im neuen Amt will Goepfert einen Fokus auf das Thema Klimagerechtigkeit legen. Rahel Künzler 08.12.2022, 14.44 Uhr

Sarah Deiss bildet neu mit Nicolas Goepfert das Co-Präsidium der Basta. Bild: zvg

Die Linkspartei Basta (Basels starke Alternative) hat am vergangenen Mittwoch Nicola Goepfert zum neuen Co-Präsidenten an der Seite von Sarah Deiss gewählt. Die amtierende Co-Präsidentin Miriam Wieteska habe ihr Amt aufgrund «anderer Verpflichtungen» abgegeben, schreibt die Partei in einer Medienmitteilung. Wieteska werde der Partei aber weiterhin im Vorstand erhalten bleiben.

Goepfert politisiert seit Juni 2022 im Grossen Rat. Er rückte für Beat Leuthardt nach. Beruflich ist er als Geschäftsführer des Schweizerischen Zivildienstverbandes Civiva tätig.

Klimagerechtigkeit soll im Fokus stehen

Mit Nicola Goepfert ergänze ein langjähriges Vorstandsmitglied das Co-Präsidium, das in den sozialen und ökologischen Bewegungen verankert sei, lässt die Partei verlauten. Er engagiere sich als Co-Präsident der Anlaufstelle für Sans-Papiers und als Präsident des Vereins March against Bayer und Syngenta.

Der neue Basta-Co-Präsident schreibt in der Mitteilung, er werde in seinem neuen Amt einen Fokus auf die Klimagerechtigkeit legen, die neu in der Kantonsverfassung verankert sei. Dabei wolle er sich nicht nur auf lokaler Ebene für soziale Gerechtigkeit einsetzen. Er wolle auch aufzeigen, dass Basel-Stadt «eine erhebliche Verantwortung für die globale Ungerechtigkeit trägt».