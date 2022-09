Politik Braucht es eine Änderung beim Abstimmen? In Basel forscht man an der Demokratie 2.0 Smart Regio Basel und die Berner Fachhochschule starten das «Demokratielabor Basel». Sind «Fuzzy Voting» und «Online-Abstimmungshilfen» unsere Zukunft? Rafael Hunziker Jetzt kommentieren 15.09.2022, 18.25 Uhr

Das «Demokratielabor Basel» untersucht alternative Formen der politischen Beteiligung. Ist unsere Demokratie noch zeitgemäss? Georgios Kefalas / Keystone

Welche Upgrades braucht unsere Demokratie? Braucht sie überhaupt ein Upgrade? Mit dieser Frage eröffnete Christian Hansen, Co-Geschäftsführer von Smart Regio Basel, die Präsentation des Projekts «Demokratielabor Basel». Am 15. September, welcher von den vereinten Nationen zum internationalen Tag der Demokratie gewählt wurde, stellen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihr Vorhaben im kHaus vor.

Die Stimmbevölkerung wird mit hochkomplexen Problemen konfrontiert. Bei Abstimmungen kann man sich allerdings nur für Ja oder Nein entscheiden. Solche Situationen will das «Demokratielabor Basel» angehen. Es untersucht unter anderem das sogenannte «Fuzzy Voting». Wählerinnen und Wähler sollen die Möglichkeit haben, ihre Präferenz innerhalb einer Skala abzugeben. Das «Fuzzy Voting» soll das dichotome Ja/Nein-Schema unserer Abstimmungen aufbrechen.

Innerhalb des Teilprojekts «Fuzzy Voting» werden verschiedene Aspekte untersucht. Wie wird das Instrument von den Wählerinnen und Wählern beurteilt? Führt es zu einer Überforderung? Verändert sich durch das «Fuzzy Voting» die individuelle oder kollektive Entscheidung? Nutzen Sie bereits jetzt «Fuzzy Voting», indem Sie hier abstimmen:

Raum für Experimente

Zu Beginn dieses Jahres wurde das Projekt, welches eine Zusammenarbeit von Smart Regio Basel und der Berner Fachhochschule ist, lanciert. Ziel sei nicht die Einführung von neuen Instrumenten im staatspolitischen System. Das Interesse bestehe darin, wissenschaftlich abzuklären, welche Möglichkeiten, aber auch Gefahren alternative Modelle der Demokratie bergen, sagt Elias Schäfer, Co-Geschäftsleiter von Smart Regio Basel.

«Unsere Demokratie hat sich in den letzten 100 Jahren kaum verändert, die Gesellschaft schon», sagt Schäfer. Das Projekt wolle abklären, ob Anpassungen sinnvoll seien. Mit der Digitalisierung sei eine Vielzahl neuer Instrumente möglich. Im «Demokratielabor Basel» sollen diese Änderungen getestet werden, sagt Schäfer.

Der Computer sagt mir, wie ich stimmen soll

Ein Teilprojekt, welches an die Digitalisierung anknüpft, ist die «Abstimmungshilfe». Ähnlich wie bei der etablierten Online-Wahlhilfe «smartvote» wird eine Online-Entscheidungshilfe für Abstimmungen getestet. «Es gibt Gründe, wieso es noch keine Online-Abstimmungshilfe gibt», sagt Daniel Schwarz, wissenschaftlicher Mitarbeiter der Berner Fachhochschule.

Die Schwierigkeit bestehe darin, dass bei Abstimmungen nicht einfach die Positionierung bezüglich unterschiedlichen Themen gebraucht werden könne. Die massgeschneiderte, inhaltlich nachvollziehbare Empfehlung soll neben den Pro- und Contra-Argumenten auch die Positionierung der Parteien, einzelner Politikerinnen und Politiker und die eigenen Wertehaltungen einbeziehen.

Neugier statt Vorschrift

Damit nicht der Eindruck entstehe, das «Demokratielabor Basel» wolle das Basler System auf den Kopf stellen, werde das Projekt nicht vom Kanton, sondern von Privaten finanziert. Geldgeberin ist die Stiftung «Mercator Schweiz». Zurzeit seien siebzig Prozent des Vorhabens finanziert. Weitere Partnerinnen und Partner würden gesucht, sagt Schäfer.

Die Resultate, welche durch die wissenschaftlichen Untersuchungen der Berner Fachhochschule entstehen, sollen einen Diskurs zum Thema Demokratie auslösen oder die bestehende Diskussion vertiefen. «Wir wollen unser Wissen teilen mit der Gesellschaft und der Politik», sagt Schäfer.

Teilnehmende gesucht

«Auch das beste System braucht ein Update», sagt Schwarz. In der Schweiz sei die tiefe Beteiligung am politischen Geschehen, trotz der vielen Partizipationsmöglichkeiten, ein Problem. Ausserdem sei die Beteiligung ungleich verteilt. Lange nicht alle Teile der Gesellschaft seien an den politischen Entscheidungen beteiligt. Die wissenschaftlichen Abklärungen im «Demokratielabor Basel» sollen auch diese Probleme ins Auge fassen.

Damit das Vorhaben funktioniert, braucht es freiwillige Teilnehmerinnen und Teilnehmer an der Studie. Nach dem Zufallsprinzip werden Menschen, die über 16 Jahre alt sind und in Basel wohnen, angeschrieben, ob sie an der Untersuchung teilnehmen würden.

Erfahrungsgemäss würden etwa zehn Prozent der Angeschriebenen sich am Projekt beteiligen. Damit die Bevölkerung repräsentativ abgebildet wird, bräuchte es flankierende Massnahmen bei der Selektion, sagt Schwarz. Ansonsten hätte man wieder das Problem der ungleichen Verteilung der gesellschaftlichen Schichten.

