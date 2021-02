Politik Die LDP verbummelt ihre Initiative für Überwachungskameras Das Komitee hat nicht genügend Stimmen zusammenbekommen. Trotzdem soll bald ein neuer Versuch gestartet werden. Die neue Sicherheitsdirektorin Stephanie Eymann zeigt sich offen. Jonas Hoskyn 23.02.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Überwachungskameras – hier in Zug – haben in Basel einen schweren Stand. Stefan Kaiser / Zuger Zeitung

Nicht einmal 2'000 Unterschriften hat das bürgerliche Komitee der Initiative «Mehr Sicherheit durch Sichtbarkeit» seit der Lancierung vor eineinhalb Jahren sammeln können. Das ist mehr als ein Drittel zu wenig. Gestern Montag lief die wegen der Coronapandemie verlängerte Frist ab, und die Unterschriftenbogen im Sekretariat der LDP wurden zu Makulatur.

Mit Kameras an sogenannten Hotspots hätte die Sicherheit in Basel verbessert werden sollen, so die Forderung der Initiative. Die Aufnahmen wären aber nur zur Aufklärung einer schweren Straftat zu Rate gezogen worden – sonst wären die Daten nach vorgegebener Frist automatisiert gelöscht worden. Federführend bei der Initiative war die LDP, ergänzt wurde das Komitee mit Politikern aus den anderen bürgerlichen Parteien.

Neue Sicherheitsdirektorin Eymann hat Sympathien für Kameras

LDP-Grossrat André Auderset Ldp Basel-Stadt / bz Zeitung für die Region

«Es ist jammerschade, dass wir das nicht geschafft haben», sagt LDP-Grossrat André Auderset, einer der Köpfe hinter der Initiative. Aufgrund der Coronapandemie seien das Unterschriftensammeln sehr aufwendig und der Rücklauf deutlich schwächer als erwartet gewesen. Dazu kam, dass die LDP im vergangenen Jahr alle Kräfte darauf fokussiert habe, den zweiten Sitz in der Regierung zu holen. Aufgrund der Massnahmen gegen die Coronapandemie bewegten sich im vergangenen Jahr auch weniger Menschen im öffentlichen Raum, und das Thema verlor an Brisanz. Aber unter dem Strich müsse die LDP auch klar sagen:

«Wir haben es verschlampt»,

so Auderset.

Gleichzeitig kommt das Scheitern ihres Volksbegehrens für die LDP politisch gar nicht so ungelegen. Denn mit der Initiative hätte die Partei ihre neue Sicherheitsdirektorin Stephanie Eymann wenige Wochen nach deren Amtsantritt in eine schwierige Situation gebracht. Auch wenn Eymann dem Thema gegenüber aufgeschlossener ist als ihr Amtsvorgänger Baschi Dürr, der ein grosser Skeptiker von Überwachungskameras ist, wäre eine Mehrheit für die Initiative im Gesamtregierungsrat wohl eher unwahrscheinlich gewesen. Dann hätte Eymann contre coeur im Abstimmungskampf gegen ihre eigene Partei antreten müssen – eine unangenehme Situation.

Die neue Sicherheitsdirektorin Stephanie Eymann Nicole Nars-Zimmer (niz) / BLZ

Die neue Sicherheitsdirektorin hat durchaus Sympathie für das Anliegen. Auf Anfrage sagt Eymann: «Gestützt auf meine bisherigen beruflichen Erfahrungen als Staatsanwältin und Polizeioffizierin erachte ich die limitierte Videoüberwachung von neuralgischen Örtlichkeiten einerseits aus präventiven Gründen und anderseits als ergänzendes technisches Einsatzmittel der Strafverfolgungsbehörden als sinnvolle Ergänzung des zur Verfügung stehenden Instrumentariums.» Allerdings müssten dazu die gesetzlichen Rahmenbedingungen klar definiert werden und Konsens darüber bestehen, dass Videoüberwachung weder Polizeipräsenz ersetzen kann noch ersetzen soll. «Eine permanente Echtzeitüberwachung des öffentlichen Raums lehne ich hingegen – auch unter liberalen Gesichtspunkten – ab», so Eymann.

Schon reihenweise Versuche gescheitert

Entsprechend will Auderset das Thema Überwachungskamera mit dem Scheitern der Initiative nicht abhaken: «Wir wollen, dass das Volk diese Frage entscheiden kann», sagt er. Wohlwissend, dass ein weiterer Vorstoss im Basler Parlament chancenlos bleiben würde. «Das haben wir schon ein paar Mal versucht, das macht keinen Sinn mehr.»

Tatsächlich steht die Forderung nach Überwachungskameras in Basel in schöner Regelmässigkeit auf der politischen Traktandenliste. 2011 versuchte sogar der damalige FDP-Sicherheitsdirektor Hanspeter Gass sein Glück und wollte 72 Kameras zwischen Bahnhof SBB und Messeplatz installieren. Das Vorhaben wurde vom Grossen Rat abgelehnt – gleich erging es mehreren ähnlichen Vorstössen aus den bürgerlichen Reihen in den Folgejahren. Zuletzt hatte die SVP vor zwei Jahren nochmals einen Versuch unternommen und blitzte ebenfalls ab.