Basel: SVP lanciert vor Ende Jahr eine Anti-Chaoten-Initiative

Politik Wegen Demos und Vandalismus: Ende Jahr kommt die Basler Anti-Chaoten-Initiative Die Basler SVP versucht seit Jahren, die Einschränkungen, die fast wöchentlich durch Demonstrationen entstehen, zu verhindern. Im Grossen Rat fruchteten die Vorstösse nicht. Darum soll es bald eine Volksabstimmung geben. Silvana Schreier Jetzt kommentieren 11.10.2022, 18.01 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Am Rande der Kundgebung zum Ersten Mai 2022 besprayten und zerstörten Schaufensterscheiben – etwa von Bankfilialen oder einer Confiserie. Georgios Kefalas / KEYSTONE

2021 brach den Rekord. In Basel fanden 124 unbewilligte und 151 bewilligte Demonstrationen statt. Für die Basler SVP hat das Rekordjahr das Fass zum Überlaufen gebracht. Darum lanciert die Partei noch vor Ende des Jahres eine Anti-Chaoten-Initiative, wie Präsident und Grossrat Pascal Messerli gegenüber der bz bestätigt.

Die Basler Sektion lehnt sich an die Vorlage in Zürich an. Dort hat die Junge SVP des Kantons Zürich im Mai eine gleiche Initiative lanciert. Präsidentin Camille Lothe sagt laut Mitteilung: «Seit einigen Jahren verzeichnet die Stadt Zürich einen massiven Anstieg an unterschiedlichsten Protestaktionen, wovon viele unbewilligt sind. Alleine die illegalen Strassenblockaden von Extinction Rebellion im Oktober 2021 verursachten Kosten von 684’578 Franken.»

Vier Forderungen aus Zürich

Bis im Sommer 2022 gab es in Basel 175 Demonstrationen, wovon 63 keine Bewilligung hatten. Ein Beispiel in Basel-Stadt, das Politikerinnen und Politiker aller Couleur aufbrachte, ist die Kundgebung zum Ersten Mai in diesem Jahr. Schaufensterscheiben gingen zu Bruch, Fassaden von Banken wurden mit Farbbeuteln und Spraydosen verschmiert. Es entstand hoher Sachschaden.

Die Zürcher Anti-Chaoten-Initiative fordert vier Veränderungen: Erstens soll es eine zwingende Bewilligungspflicht für Demonstrationen geben. Zweitens müssten die Veranstaltenden unbewilligter Kundgebungen künftig für die entstandenen Schäden aufkommen.

Diese Konsequenz sollen drittens aber auch Organisatorinnen und Organisatoren bewilligter Veranstaltungen tragen müssen. Die Junge SVP schreibt: «Stört jemand bewilligte Demonstrationen, Kundgebungen oder andere Veranstaltungen und führt dies zu Sachbeschädigungen oder anderen rechtswidrigen Handlungen, müssen die verantwortlichen Personen für die daraus entstehenden Kosten sowie für die Kosten des dafür notwendigen Polizeieinsatzes aufkommen.»

Eine Initiative, nahe bei der Bevölkerung

Viertens und letztens will die Jungpartei mit der Initiative den involvierten Personen einer Hausbesetzung die Kosten für Räumung und Polizeieinsatz auferlegen. Denn besetzte Liegenschaften seien «Brutstätten von illegalen Demonstrationen, illegalen Partys und anderen Delikten», so der Wortlaut der Zürcher Jungen SVP.

Pascal Messerli ist überzeugt, die Initiative ist «nahe bei den Leuten». Kenneth Nars

Für Pascal Messerli ist klar: «In Basel gibt es zu viele Sachbeschädigungen und es entstehen zu hohe Kosten. Regelmässig wird der öffentliche Verkehr lahmgelegt und die Leute, die nicht demonstrieren, werden eingeschränkt.» Er ist überzeugt, dass der Inhalt der Volksinitiative «nahe bei den Baslerinnen und Baslern» sei.

Braucht das Bewilligungsverfahren eine Anpassung?

Grossrat Nicola Goepfert (Basta) sieht in der geplanten Initiative «einen Angriff auf die Grundrechte». «Es ist eine gefährliche Entwicklung, wenn Demonstrationen eingeschränkt werden.» Zudem gebe es bereits jetzt eine Bewilligungspflicht in Basel-Stadt für Kundgebungen. Die grosse Anzahl unbewilligter Demos erklärt sich Goepfert damit, dass das Verfahren bis zur Bewilligung nicht funktioniert und angepasst werden müsse.

Nicola Goepfert sagt, die Initiative wolle die Grundrechte einschränken. zvg

Dass sich Unbeteiligte von einer Demonstration beim Samstagseinkauf gestört fühlen, versteht der Grossrat. Er sagt jedoch, ein wichtiger Aspekt bei Kundgebungen sei die Meinungsäusserung und damit diese einen Effekt habe, müsse sie an Orten geschehen, wo Leute erreicht werden. Goepfert:

«Klar, es kann unangenehm sein, auf Probleme hingewiesen zu werden. Das muss eine Demokratie aber aushalten.»

Parteibasis erteilt Auftrag

Im Parlament, dem Basler Grossen Rat, hatte die Basler SVP bisher keinen Erfolg. So forderte etwa Roger Stalder, dass Kundgebungen an Samstagen in der Innenstadt verboten werden. Der Grosse Rat entschied, diese Motion nicht an die Regierung zu überweisen. Messerli:

«Im Grossen Rat sehen wir keine Chance, eine Veränderung zu erzielen. Darum bringen wir das Thema vors Volk.»

Die Initiative sei von der Generalversammlung abgesegnet worden. Die Partei habe einen klaren Auftrag der Parteibasis. Messerli kann sich aber vorstellen, einzelne Punkte für die Basler Version der Initiative abzuändern. Derzeit laufen die juristischen Abklärungen dazu.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen