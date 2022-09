Der Basler Mitte-Präsident Balz Herter im Porträt

Politiker-Porträt Kleinbasler von Beruf: Sein Netzwerk ist Balz Herters Kapital Balz Herter hat als Parteipräsident die vormalige CVP zu einer modernen Mitte-Kraft geformt. Der 38-Jährige ist im «minderen Basel» populär. Sein riesiges Netzwerk ist sein Kapital. Bald wird er zum Meister der Ehrengesellschaft zum Greifen gewählt. Hans-Martin Jermann Jetzt kommentieren 24.09.2022, 05.00 Uhr

Hier zu Hause: Balthasar «Balz» Herter am Kleinbasler Rheinufer. Kenneth Nars (14. September 2022)

Hoch oben über Basel, in der Cafeteria im 47. Stock des eben eröffneten Baus 2 von Roche, treffen wir Balz Herter. Der 38-Jährige ist beim Life-Sciences-Giganten als Leiter Nachbarschaftskontakte tätig. Der Job ist wie geschaffen für den gebürtigen Kleinbasler. Er ist für die Kommunikation mit der Quartierbevölkerung zuständig, wenn etwa wie kürzlich wegen der Bauarbeiten von Roche eine Strasse gesperrt werden muss. Er holt Genehmigungen ein, führt Gruppen auf dem Firmengelände herum und zeichnet für Projektkommunikation verantwortlich, etwa für den Bau des neuen Forschungszentrums. Herter kennt hier alle und alles.

Der bodenständige Beizentyp im klinischen Büroturm

«Ich glaube, es ist nicht allen bewusst, was Roche und andere grosse Unternehmen zum Reichtum Basels beitragen», sagt er, als wir auf der windigen Terrasse auf die Stadt runterblicken. Der Mitte-Politiker fühlt sich in einer beruflichen Aufgabe pudelwohl. Und doch will er, dem adretten Hemd zum Trotz, nicht so ganz in diese schicke, klinische Büroturmatmosphäre passen.

Herter ist ein bodenständiger, volksnaher Typ. Oft trifft man ihn abends in einer Kleinbasler Beiz (oder auch in der Rio Bar am Barfi). Sein riesiges Netzwerk ist sein privates und politisches Kapital. Er gesteht:

«So ein Partyvideo wie von der finnischen Ministerpräsidentin könnte von mir auch auftauchen.»

Der ehemalige Handelsmittelschüler, der die Berufsmatur absolviert hat, ist kein Intellektueller. Das unterscheidet ihn von anderen Politikern seiner Generation, einem Baschi Dürr oder einem Conradin Cramer, die smarter, aber auch abgehobener wirken. Weil er berufsbegleitend Betriebswirtschaft studierte, unterbrach Herter, der 2009 mit 25 Jahren erstmals in den Grossen Rat gewählt wurde, sein politisches Engagement. Seit 2017 sitzt er nun wieder im Parlament, im selben Jahr wurde er auch zum Präsidenten der Mitte (damals noch CVP) gewählt.

Als der Vater starb, übernahm Balz mit 17 das Haus

Auch Herters Kindheit und Jugend verlief nicht stromlinienförmig: Er wuchs bei seinen Grosseltern auf. Als sein Vater, der bekannte Basler Journalist Martin Herter, 2001 mit nur 47 Jahren an einem Hirntumor starb, war der junge Balz, damals noch schulpflichtig, von einem Tag auf den anderen auf sich alleine gestellt. Im Einfamilienhaus an der Feldbergstrasse, das der Vater 1995 kaufte, richtete er eine WG ein.

Er lebt noch heute hier, vor zwölf Jahren ist seine aus dem Laufental stammende Ehefrau eingezogen. Vor dem Haus die verkehrsreiche, laute, manchmal schmutzige Feldbergstrasse, das multikulturelle Kleinbasel. Hintenraus einer der grössten Innenhöfe im Quartier, eine grüne Oase. «Mir gefällt diese Mischung. Hier werde ich wohl noch lange bleiben», sagt er.

Reformiert und «höchstens einmal pro Jahr in der Kirche»

In die Politik kam Herter via Fasnachtsclique: Er ist Mitglied der Kleinbasler Rhyschnoogge, die 1930 von Katholiken gegründet wurden und lange als CVP-nah galten. Umgeben von Parteigrössen wie dem späteren Nationalrat Markus Lehmann und Grossrat André Weissen, war der Beitritt zur CVP gewissermassen vorgezeichnet. Obwohl Herter reformiert ist und «höchstens einmal pro Jahr in die Kirche geht», wie er anmerkt.

Herters Eltern gehörten indes zur linken Szene der Stadt: Die beiden lernten sich im «Hirscheneck» kennen, wo die Mutter als Kellnerin arbeitete. Der Vater war SP-Mitglied, ein «Cüpli-Sozialist», wie Herter anfügt. Die politische Einstellung der Eltern hat ihn nur teilweise beeinflusst:

«Die SP ist in Basel eine Volkspartei, aber sie ist nicht meine Partei. Ich habe Mühe mit der Grundhaltung vieler Linken, der Staat solle jedes noch so kleine Detail bestimmen.»

Für ihn sei soziale Verantwortung aber wichtig, die Mitte jene Partei, die diese ideal mit bürgerlichen Werten verbindet: «Die Menschen, die auf Unterstützung angewiesen sind, sollen diese erhalten. Aber wir müssen auch ein Auge darauf richten, den dazu nötigen Wohlstand zu erarbeiten.» Das Topverdiener-Bashing und die latente Wirtschaftsfeindlichkeit vieler Linker nerven ihn.

Balz Herter hat sich im Grossen Rat mit Erfolg für das eben abgesegnete Steuersenkungspaket stark gemacht. «Für mich ist das echte Politik fürs Volk», sagt er. Kenneth Nars

In den vergangenen Wochen war Herter das Gesicht des Nein-Komitees zur Initiative «5 statt 7 Regierungsräte». Am Sonntag wird darüber abgestimmt. Er setzt sich zwar auch für einen schlanken Staat ein, ärgert sich aber über das Schwarz-Weiss-Denken, das in der Initiative zum Ausdruck kommt. Als könnte damit das Problem überbordender Staatsausgaben gelöst werden.

Doch wofür steht Herters Partei? Ein gutes Beispiel ist für ihn die Forderung der Mitte, dass selbstbezahlte Krankenkassenprämien von den Steuern abgezogen werden können. Diese ist nun Bestandteil des Steuersenkungspakets, das der Grosse Rat am Mittwoch abgesegnet hat. «Für mich ist das echte Politik fürs Volk. Davon profitiert ein grosser Teil der Baslerinnen und Basler.»

Mehr liberales Gedankengut: Herter hat sich für «Ehe für alle» starkgemacht

Vor Jahresfrist hat sich Herter öffentlich für die «Ehe für alle»-Vorlage starkgemacht. Zwar äusserten einige ältere Parteigänger Skepsis, doch die Mitte beschloss mit grossem Mehr die Ja-Parole. Das ist nur ein Beispiel für den Umschwung, den er in der Kantonalpartei herbeiführen will: weg vom Christlich-Konservativen hin zu gesellschaftlichem Liberalismus. Der auf nationaler Ebene beschlossene Namenswechsel der Partei spielt Herter in die Karten. «Ich muss mich nun nicht mehr in jedem Interview für das C erklären.»

Ob sich dies in Wahlerfolge ummünzen lässt, bleibt vorerst unklar. Herters bisherige Bilanz als Parteichef fällt zwiespältig aus: Bei den Nationalratswahlen 2019 verlor die CVP mit einer jungen Liste Wählende und erreichte einen Anteil von nur noch 4,6 Prozent. Besser erging es ihr bei den kantonalen Wahlen 2020, wo sie leicht auf 6,3 Prozent zulegen und die Zahl der Sitze im Grossen Rat bei sieben stabilisieren konnte. Die Strahlkraft der CVP/Mitte ist in Herters Wahlkreis begrenzt. Doch er selber ist im Kleinbasel eine Grösse: Nur eine einzige Kandidierende fürs Parlament – die spätere Regierungsrätin Stephanie Eymann (LDP) – erzielte 2020 ausserhalb der eigenen Partei mehr Stimmen. Was man auch so lesen kann: Der populäre Kleinbasler ist karrieretechnisch in der falschen Partei.

Verbunden mit dem Eymann-Clan: Balz Herter ist Grosscousin von Regieurngsrätin Stephanie Eymann. Kenneth Nars

Apropos: Balz Herter ist tatsächlich verwandtschaftlich verbunden mit dem LDP-Familienclan, allerdings nicht so eng, wie bisweilen kolportiert: Sein Vater war ein Cousin der Brüder Felix und Christoph Eymann, Balz somit ein Grosscousin von Regierungsrätin Stephanie Eymann und der politisch ebenfalls aktiven Kinder von Christoph Eymann, Annina und Benjamin von Falkenstein. Jeden Samstag trifft sich die Eymann-Familie in einer Beiz am Wettsteinplatz, Balz Herter ist da jeweils dabei.

Herter könnte sich dereinst auch eine Regierungskandidatur vorstellen

In Majorzwahlen weiss die Mitte noch immer zu punkten: Gesundheitsdirektor Lukas Engelberger wurde im Herbst 2020 mit dem zweitbesten Resultat (nach SP-Finanzdirektorin Tanja Soland) aller Kandidierenden im Amt bestätigt. Nicht wenige Politauguren meinen allerdings, Engelberger werde als letzter CVP/Mitte-Vertreter der Regierung in Basels Geschichte eingehen. Dies wurde allerdings schon von Engelbergers Vorgänger Carlo Conti behauptet.

Herter will sich über die Wahlen 2024 noch nicht den Kopf zerbrechen. Man sei in der Planung noch nicht so weit.

«Ich gehe aber sehr davon aus, dass Lukas Engelberger nochmals antritt. Und er wird dann sicher auch gewählt.»

Bei einer Vakanz in einigen Jahren könnte sich Herter eine eigene Regierungskandidatur aber vorstellen. «Mich würde ein Exekutivamt sehr ansprechen», räumt er ein. Klar ist für ihn derzeit bloss, dass er in einem Jahr erneut auf die Nationalratsliste will.

In der Stadt zweifeln einige am Format Herters: Ein guter Parteipräsident und Grossrat sei er ja schon, aber Nationalrat oder gar Regierungsrat? Das wäre eine Schuhnummer zu gross. Balz Herter lässt sich davon nicht beirren. Der 38-Jährige geht seinen Weg, ein weiterer wichtiger Schritt steht bevor: Sehr wahrscheinlich wird er im Dezember zum Meister der Gesellschaft zum Greifen gewählt, einer der drei Ehrengesellschaften (3E), die den Vogel Gryff, den höchsten Kleinbasler Feiertag, ausrichten.

Raymond Schmid ist derzeit Meister der Gesellschaft zum Greifen. Balz Herter soll bald auf ihn folgen. Nicole Nars-Zimmer

Herter engagiert sich seit neun Jahren im Vorstand der Ehrengesellschaft, die ihn nun nominiert hat. Aktuell ist er deren Schreiber. «Mit der Wahl würde ein Bubentraum in Erfüllung gehen.» Herter ist seit Kindesbeinen mit den 3E verbunden, beim Kleinen Spiel des Jugendfestvereins marschierte er als Vogel Gryff durch das mindere Basel. Sein Onkel Felix Eymann war einst ebenfalls Greifenmeister.

Die Kleinbasler Ehrengesellschaften dem Zeitgeist anpassen

Als künftiger Meister (und damit Nachfolger von Raymond Schmid) möchte er für die jahrhundertealten Traditionen einstehen, diese aber dem Zeitgeist anpassen. Dass Frauen den 3E beitreten dürfen, wie erst im Frühling beschlossen wurde, begrüsst Herter ausdrücklich. Er möchte den Dialog zur Bevölkerung intensivieren und das soziale Engagement der Ehrengesellschaften noch stärker betonen. Wie als Parteichef steht er auch als künftiger Gesellschaftsmeister für den sanften Wandel in einer traditionsreichen Institution. Es ist dies sein Erfolgsgeheimnis. Und das könnte dieses oft etwas unterschätzte Kleinbasler Original noch weit bringen.

