Basel: Keine Tagesferien für Kinder aus Privatschulen

Politischer Vorstoss «Bildung und Betreuung sind zwei Paar Schuhe»: Keine Tagesferien für Kinder aus Privatschulen Die Grünliberale-Grossrätin Sandra Bothe-Wenk ist unzufrieden mit der neuen Verordnung zu den Tagesferien. Sie findet, die beiden Grundrechte auf Bildung und Betreuung müssten separat betrachtet werden, und fordert, dass die Verordnung rückgängig gemacht wird. Elodie Kolb Jetzt kommentieren 03.03.2022, 05.00 Uhr

Das Kinderbüro bietet mit den Tagesferien viele unterschiedliche Aktivitäten während der schulfreien Zeit an. Nicole Nars-Zimmer (Archivbild)

Seit vielen Jahren bietet das Kinderbüro im Auftrag des Erziehungsdepartements in den Schulferien für Basler Kinder die sogenannten Tagesferien an. Mit sportlichen Angeboten, Themenwochen oder Bastelprojekten werden vielfältige Interessen abgedeckt. Mit der Einführung der neuen kantonalen Verordnung über die Tagesstrukturen und Tagesferien Anfang Januar richten sich die Angebote explizit an die Schülerinnen und Schüler im Kanton, welche die Volksschule besuchen. Kinder aus Privatschulen zahlen – genau wie ausserkantonale Kinder – den doppelten Preis und kommen auf eine Warteliste. Sie können nur teilnehmen, falls das entsprechende Angebot noch freie Plätze hat. Dies ist dem neuen Ferienkalender zu entnehmen.