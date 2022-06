Pop in the City: 600 Frauen in orange auf Schnitzeljagd in Basel

Pop in the City Schnitzeljagd durch Basel: 600 Frauen in Orange stürmten die Stadt Am Samstag wurde der erste Pop-in-the-City-Event in einer Deutschschweizer Stadt durchgeführt. Zwei bz-Redaktorinnen waren mit dabei und haben ihre Grenzen ausgelotet – beispielsweise beim Abseilen vom Warteckturm. Aimee Baumgartner und Elodie Kolb Jetzt kommentieren 26.06.2022, 15.48 Uhr

Auch bz-Redaktorinnen Elodie Kolb und Aimee Baumgartner (v. l.) haben am Samstag ihr Glück am Pop in the City versucht. Juri Junkov

Das letzte Mal war die Stadt so orange, als die Niederlande in Basel an der Fussball-Europameisterschaft 2008 gegen die Schweiz spielten. Am Samstag waren allerdings keine 180'000 Oranje-Fans in der Stadt unterwegs, sondern über 600 Frauen, die in ihren grellen T-Shirts Basel einen orangen Anstrich gaben. Sie alle nahmen am ersten Pop-in-the-City-Event in einer Deutschschweizer Stadt teil.

Das Wettbewerbskonzept kommt aus Frankreich und richtet sich an Frauen, insbesondere an Touristinnen. Die Idee dahinter ist es, eine Stadt durch bis zu 30 Challenges in verschiedenen Bereichen kennen zu lernen. Dafür haben die Teilnehmerinnen acht Stunden Zeit. Was genau ansteht, erfahren die Teilnehmenden erst, wenn sie vor Ort sind. Die einzige Hilfestellung: eine Karte und eine Roadmap mit Rätseln, welche Hinweise auf die Örtlichkeiten geben.

Um 8 Uhr trafen sich die Teilnehmerinnen auf dem Münsterplatz – darunter auch zwei bz-Redaktorinnen. Der vermeintliche Heimvorteil auf der Schnitzeljagd blieb aus. Statt genauer Ortsangaben für die Challenges mussten Rätsel gelöst werden – die alle auf Französisch formuliert waren, auf Anfrage gab es eine englische Version.

Statt genauer Ortsangaben mussten die Challenges mit Rätseln gefunden werden. Juri Junkov

Ein frei übersetztes Beispiel: «Meine erste Komponente ist der französische Name für den deutschen Teil der Schweiz. Die zweite ist das deutsche Wort für das, was Deutschland und Frankreich von der Schweiz trennt. Zwischen diesen beiden ist der Ort, in dem der König lebte.»

Gesucht war der Warteckturm, der sich am Burgweg zwischen der Alemannengasse und der Grenzacherstrasse befindet. Was vor Ort jeweils auf die Teilnehmerinnen wartete, war eine Überraschung. Wer nicht schwindelfrei ist, kam bei der Challenge der Kategorie «Extreme» beim Warteckturm an seine Grenzen: Denn hier konnte man sich mehrere Meter vom Turm abseilen.

Spontanität und Mut waren gefragt

Die Challenges waren vielfältig: vom Klassiker Rheinschwimmen – wahlweise mit Meerjungfrauenflosse – über Piccolospielen und Trommeln bis zum Sprayen auf einer Dachterrasse in Birsfelden mit dem Künstler Tarek Abu Hageb. Aber auch ein Baseldeutsch-Crashkurs, Slacklinen im Horburgpark, Fechten oder gar ein Akt-Shooting.

Vertieft in die Karte: Viele Teilnehmerinnen konnten auf frühere Erfahrungen setzen. Juri Junkov Die Reise führte auch in die Agglomeration. Auf zwei Rädern war man deutlich schneller am Ziel. Aimee Baumgartner Nichts für schwache Nerven: Das Abseilen vom Warteckturm war eine von vielen Aufgaben. Aimee Baumgartner Die Challenges verteilten sich auf fünf verschiedene Kategorien. Aimee Baumgartner Aus der Kategorie Kunst: bz-Redaktorin Aimee Baumgartner versucht am Sprayen. Elodie Kolb Auch bz-Redaktorin Elodie Kolb griff zur Spraydose. Aimee Baumgartner Die bz ist nun auf einer Dachterrasse in Birsfelden verewigt. Aimee Baumgartner Künstlerisch wurde es auch beim Besuch im Atelier der Spezi Clique. Elodie Kolb Über 600 Teilnehmerinnen nahmen am ausverkauften Event teil. Juri Junkov Das Siegerteam hat 17 Challenges erfolgreich absolviert. Juri Junkov

Neben sportlichen, künstlerischen und kulturellen Aufgaben konnten die Teilnehmerinnen in der letzten Kategorie auch ihre Solidarität unter Beweis stellen: etwa beim Korbflechten bei der Stiftung Blindenheim Basel.

Sämtliche Challenges innert der vorgegebenen acht Stunden zu absolvieren, war aber schier unmöglich – insbesondere wegen der weiten Strecken zwischen den Aufgaben und Wartezeiten, die immer wieder anfielen. Das Gewinnerteam hat am Samstag immerhin 17 Challenges erfolgreich absolviert.

Viele fragende Blick bei den Baslerinnen und Baslern

Erfahrung zahlte sich beim Event aus: Als am Morgen früh die Aufgaben samt Stadtplan verteilt wurden, gingen viele Teams strategisch vor; eindeutig konnten die meisten von den Erfahrungen früherer Pop-in-the-City-Anlässen in anderen Städten profitieren. Das zeigte sich auch an den Outfits: Einige hatten sich gar Tutus passend zum orangen T-Shirt gebastelt.

Das Konzept ermöglicht eine unterhaltsame, wenn auch anstrengende Art und Weise, eine Stadt zu entdecken. Obschon die Schnitzeljagd durch viele unterschiedliche Ecken der Stadt bis in die Agglomeration reichte – dabei waren Verkehrsmittel auf Rädern oder Schienen von Vorteil –, lernte man nicht alle Facetten der Stadt kennen, wie etwa den Zolli, die Fähren oder den Vogel Gryff. Dasselbe gilt für kulinarische Spezialitäten wie Läckerli oder die Mehlsuppe.

Das macht auch deutlich, dass sich das Pop in the City an Touristinnen richtet und weniger an Einheimische. Dies bestätigen auch die vielen fragenden Blicke der Baslerinnen und Basler auf die gehetzten Frauen in den orangen T-Shirts.

