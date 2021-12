Transsexualität «Ich verstecke nicht, wer ich bin»: Diego aus Basel wurde im falschen Körper geboren Im jungen Alter von 16 Jahren entschied sich Diego Almonte dazu, mit einer Geschlechtsangleichung zu beginnen. Der Basler kam als Mädchen zur Welt, merkte aber schon in seiner Kindheit, dass ihm das bei der Geburt zugeordnete Geschlecht nicht entspricht. Aimee Baumgartner Jetzt kommentieren 11.12.2021, 05.00 Uhr

Diego Almonte (17) aus Basel. Kenneth Nars

Das Outfit von Diego Almonte ist von Kopf bis Fuss genau durchdacht. Die schicke Hose mit Nadelstreifen kombiniert der junge Basler mit einem lockersitzenden rosa Hemd, einem seiner 36 Paar Turnschuhe und lila Socken mit Zitronen darauf. Mode spielt für ihn eine wichtige Rolle im Leben. Dadurch kann Diego gegen aussen zeigen, wer er ist. «Ich mag keine 0815-Kleider», sagt der 17-Jährige, «das würde auch nicht zu meiner Person passen.»

Der Basler wirkt fröhlich, lächelt viel. Bei sich Zuhause im Waisenhaus am Kleinbasler Rheinufer versteht er sich mit den meisten sehr gut. Beim Vorbeilaufen grüsst er alle Mitarbeitenden, Kinder und Jugendlichen. Sein Lächeln ist ansteckend. Diego scheint beliebt zu sein.

Alle hier wissen, welchen Wandel der 17-Jährige durchlaufen hat. Er ist einer, der auf den ersten Blick nicht auffällt. Der selbstbewusste junge Mann hatte jahrelang mit Unsicherheiten, Zweifel und depressiven Episoden zu kämpfen. Das alles, weil sein Äusseres nicht das reflektierte, was er im Inneren spürte.

Seinen Mädchen-Namen liess er hinter sich

Diego war nicht immer Diego. Geboren wurde er als Mädchen. Schon im Kindesalter bemerkte er, dass er im falschen Körper steckt. Der Name, den er bei der Geburt erhielt, fühlte sich falsch an. Dennoch verwendet seine Mutter diesen bis heute. «Es tut weh, wenn dich deine eigene Mutter nicht so akzeptiert, wie du bist», sagt Diego. Er zupft an seinen Fingerspitzen. «Immer wieder sagt sie, ich sei ihre Tochter und nicht ihr Sohn – es sei nur eine Phase. Es ist traurig, wenn eine Mutter ihr Kind nicht respektiert.»

Halt gibt ihm von Beginn an sein zehn Monate älterer Bruder. «Wir haben immer zusammengehalten. Er hat mich in allen Lebensabschnitten begleitet und war als einziges Familienmitglied stets für mich da», so Diego, der damals als Neunjähriger zusammen mit seinem Bruder ins Waisenhaus kam. Ihre aus der Dominikanischen Republik stammende Mutter war mit der Erziehung ihrer Söhne überfordert. «Sie war 18, als ich auf die Welt kam. Wir haben auch oft in der Schule gefehlt.» Der Vater verliess die junge Familie, ohne jemals zurückzublicken.

Auf Instagram und Tiktok spricht der 17-Jährige offen über seine Lebensgeschichte. Kenneth Nars

Bis heute beschreibt Diego das Verhältnis zu seiner Mutter als «angespannt». Lange konnte er sich ihr gegenüber nicht öffnen. Mit elf traute er sich, das auszusprechen, was er im Inneren schon länger wusste – auch wenn vorerst nur vor seinem Bruder und seinen engsten Freunden. «Ich habe ihnen gesagt, dass ich ab jetzt Diego bin. Ich machte mir grosse Sorgen, wie andere auf meine Trans-Identität reagieren könnten. Aber sie haben mich sofort akzeptiert und unterstützt», erinnert sich der Basler, der sich zuvor schon «männlich» kleidete. «Mit typischen Mädchen-Sachen wie Röcken oder langen Haaren konnte ich noch nie etwas anfangen.»

Gegenüber seinen Betreuungspersonen im Heim und seiner Mutter öffnete er sich aber noch nicht. Während er für seine Freunde ab jetzt Diego war, lebte er weiterhin ein Leben als Mädchen. Dies führte auch dazu, dass er zwei Jahre später nach Luzern in ein Mädchenheim kam. «Ich brauchte den Abstand zu meiner Mutter und die Chance, mich selbst zu finden», sagt er heute.

Diego bekam viel Unterstützung bei seiner Transition

Diego führte viele innerliche Kämpfe in dieser Zeit. Er fühlte sich in seinem Vorhaben bestätigt, vollkommen als Junge zu leben. Doch nun war er in einem Heim voller Mädchen, in einer fremden Stadt. Den Grossteil seiner Energie steckte er in den Fussball. Von klein auf träumte Diego von einer Profikarriere. In einer Frauenmannschaft in Luzern spielte er auf Spitzenniveau – drei Mal in der Woche wurde trainiert, am Wochenende folgten die Matches. Aber das persönliche Glück war wichtiger als die Karriere.

Diego Almonte lebt seit seinem neunten Lebensjahr im Heim. Kenneth Nars

Mit 15 entschied sich Diego für den Weg einer geschlechtsangleichenden Hormontherapie mit Testosteron und für das operative Entfernen seiner weiblichen Körperteile. Ein langer und zehrender Weg. «Ich wollte mir ganz sicher sein, dass ich diesen Weg gehen möchte, denn es ist einer, der mit viel Emotionen, Schmerzen und Geld verbunden ist.» Sein Umfeld habe positiv reagiert. «Sie alle haben gewusst, dass es früher oder später soweit kommen würde– auch meine Sozialpädagogen», sagt er und lacht. «Ich wünschte jedoch, sie hätten mich schon früher darauf angesprochen. Wahrscheinlich wäre es mir dann auch leichter gefallen, mich zu öffnen.»

Seine Betreuungs- und Bezugspersonen im Heim halfen Diego dabei, geeignete Psychologen und Fachärztinnen zu finden – nicht zuletzt, weil geschlechtsangleichende Therapien in der Regel nicht schon im Jugendalter gestartet werden. Doch sein Fall sei eindeutig gewesen. Im Frühjahr 2020 begann Diego mit den Testosteron-Spritzen. Das dickflüssige Gel muss er sich ins Muskelgewebe injizieren. «Plötzlich bekam ich einen Stimmbruch und einen ausgeprägteren Haarwuchs», sagt der 17-Jährige, der kurz darauf von Luzern wieder zurück ins Basler Waisenhaus zügelte. Zudem hatte er mit starken Stimmungsschwankungen und Aggressionen zu kämpfen.

«Mir ist es wichtig, mit offenen Karten zu spielen»

Heute blickt Diego schon lieber in den Spiegel. Die Veränderungen hin zum maskulinen Körper erfüllen ihn mit Freude. «Im kommenden Sommer wurden mir die weiblichen Brüste entfernt, die Angleichung der Geschlechtsorgane ist dann der finale Schritt», erzählt er. «Auch wenn ich aufgeregt bin, kann ich es kaum erwarten.»

Nach Jahren des Schweigens spricht der junge Basler heute offen über seine Geschichte. Auf dem Videoportal TikTok beantwortet er Fragen zu seiner Identität, gibt Einblicke in seinen Alltag und berichtet darüber, wie junge Frauen darauf reagieren, wenn er ihnen vor dem ersten Date von seiner Transsexualität erzählt. «Mir ist es wichtig, mit offenen Karten zu spielen. Ich verstecke nicht, wer ich bin», sagt Diego selbstbewusst.

Diego will anderen Betroffenen helfen

2022 wird für Diego ein Jahr der Veränderungen. Im Juni wird er volljährig, er schliesst seinen berufsvorbereitenden Kurs ab und startet idealerweise seine Lehre. Als was, ist noch offen. «Stand jetzt würde ich gerne eine Ausbildung als Fachmann Gesundheit oder als Detailhandelsfachmann im Textilbereich machen.»

Langfristig hat er aber noch ein anderes Ziel: Er möchte ein Hilfsangebot für Jugendliche auf die Beine stellen, die sich wie er nicht mit dem ihnen bei der Geburt zugeordneten Geschlecht identifizieren können. «Ich möchte sie bei diesem lebensverändernden Schritt des Outings unterstützen. Ich weiss, was in ihnen vorgeht.»

