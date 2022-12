Basel: Ein Graveurgeschäft im Kleinbasel schwört auf Handarbeit

Porträt Das Fachgeschäft Reimann Graveure im Kleinbasel – Eines der Letzten seiner Art John Weitnauer ist einer der letzten Graveure weit und breit, die nach wie vor fast ausschliesslich von Hand arbeiten. Zur Hauptkundschaft seines Geschäfts an der Clarastrasse, Reimann Graveure, gehören Fasnachtscliquen und Zünfte, aber auch die Staatskanzlei und der Regierungsrat. Maria-Elisa Schrade Jetzt kommentieren 28.12.2022, 05.00 Uhr

John Weitnauer, der heutige Inhaber des Gravurladens an der Clarastrasse: «Roger Federer hat sich früher immer seine Pokale bei uns gravieren lassen.» Bild: Roland Schmid

Fasnachtsfiguren auf Weinkorken und Weingläsern, Flaschenetikette mit Baslerstab und Basler Münster, Schüsseln, Kannen, Karaffen und -halter, Pfeffermühlen und Zoggeli-Schlüsselanhänger – alles aus Zinn – liegen auf schillernd violettem Samt im Schaufenster von Reimann Graveure im Kleinbasel aus, einem der letzten Gravurfachgeschäfte seiner Art.

Dazwischen drehen kleine elektrisch betriebene Eiskunstläufer ihre Pirouetten, silberfarbene Lamettaschlangen winden sich um Zinngeschirr, und rote Weihnachtssterne aus Plastik ragen aus bauchigen Vasen. Es ist kurz vor Weihnachten, und bei John Weitnauer, dem heutigen Inhaber des Gravurladens, laufen seit Tagen die Leute Sturm, um ihre personalisierten Weihnachtsgeschenke abzuholen oder letzte Bestellungen aufzugeben.

Roger Federer liess früher seine Pokale bei Heinz Reimann gravieren

Der automatische Türjingle erschallt und eine junge Frau betritt den ausladend dekorierten Laden in der Clarastrasse. Sie möchte ein japanisches Messer für ihren Partner abholen. Ein Weihnachtsgeschenk, er koche gerne. Weitnauer führt sein Werk routiniert vor – Namenszug auf schwarzem Griff: «Soll ich die Schrift weiss hervorheben?» Die Dame blickt prüfend, fährt die Gravur vorsichtig mit den Fingern nach: «Nein, das ist sehr gut so.»

Uhren, Sackmesser und Serviettenringe, aber auch ein iPad und Handyhüllen lassen Privatpersonen bei Weitnauer gravieren. Ausserdem gehören Fasnachtscliquen, Zünfte und Vereine ebenso zu regelmässigen Auftraggebenden des Graveurs, wie Staatskanzlei, Regierungsrat und Polizei. Selbst prominente Kundschaft kann Weitnauer aufzählen: «Roger Federer hat sich früher immer seine Pokale bei uns gravieren lassen, damals noch vom ehemaligen Chef Heinz Reimann persönlich.»

Bei Cliquen, Polizei und Staatskanzlei seien vor allem Zinnbecher beliebt, berichtet Weitnauer und führt vor, wie sich die Becher mit Riemen um den Hals hängen lassen: «Dann können sich die Fasnächtler immer gleich nachschenken lassen.»

Die Polizei bestelle vor allem für die Sondereinheit: «Die haben wie Vereine ihre eigene Beschriftung.» Die Kanzlei beschenke wiederum Paare zur diamantenen Hochzeit mit personalisierten Bechern, sagt der Graveur.

Exil-Basler bestellen Weitnauers Basiliskenbrunnen bis nach Australien

John Weitnauer graviert nicht nur verschiedenste Gegenstände in seiner Werkstatt hinten im Laden, er lässt auch diverse eigene Entwürfe giessen. Sein Vorgänger Heinz Reimann stellte auch Gussformen aus Wachs oder Gips noch selbst her. Heute gibt Weitnauer die Aufträge weiter nach Italien – zu wenige betreiben noch dieses Handwerk in der Schweiz.

«Alles mit Baslerstab und Basilisk ist sehr beliebt, sagt Weitnauer. Bild: Roland Schmid

Einer der gefragtesten Entwürfe Weitnauers ist sein Basiliskenbrunnen. Den bestellt angeblich auch der Regierungsrat als Geschenk für hohen ausländischen Besuch. «Alles mit Baslerstab und Basilisk ist sehr beliebt, auch bei Baslerinnen und Baslern, die im Ausland leben und Heimweh bekommen», sagt Weitnauer stolz. Er habe sogar schon Bestellungen aus Australien erhalten.

Das Graveurshandwerk stirbt in der Schweiz seit einer Weile aus

John Weitnauer ist einer der letzten Graveure in Basel, der fast alle Arbeiten von Hand verrichtet. Nur noch einen einzigen entsprechenden Ausbildungsplatz konnte er bei seiner letzten Recherche in der gesamten Schweiz finden.

Der Fachmann ist empört: «Da lernen sie das Handwerk nur noch mit dem Computer auszuführen!» Dabei könnten die Programme nicht annähernd so sauber und fein arbeiten wie er von Hand, beteuert der Fachmann. «Die Leute sagen, wir haben die besten und feinsten Gravuren.»

Als ein Mann zwei fertig gravierte Znüniboxen für seine Göttibuben abholt, hat Weitnauer gleich Anschauungsmaterial. Er zeigt auf die fein gestochenen Schriftzüge am oberen Deckelrand: «Sehen Sie, das kann ich nur von Hand machen.» Denn die Dosen sind aus Blech. «Da musste ich ganz vorsichtig stechen, weil es nachgibt und sehr dünn ist.»

John Weitnauer ist einer der letzten Graveure in Basel. Bild: Roland Schmid

Weitnauer ist daher überzeugt, dass sein Geschäft auch in Zukunft nicht von Grosshändlern verdrängt werde: «Klar kann ich ein Sackmesser heute gleich beim Verkäufer gravieren lassen. Aber wenn da ein Fehler passiert, interessiert das keinen.» Er gleiche hingegen Mängel stets auf eigene Kosten aus und gehe auf Spezialwünsche ein, die bei Grosshändlern nicht zu erfüllen wären.

Johann Weitnauer musste sich seinen heutigen Platz hart erkämpfen

John Weitnauer, der alle Tätigkeiten alleine bestreitet, investiert seine gesammelten Kräfte in den Erhalt des Ladens. Denn dass er einmal Inhaber von Reimann Graveure sein würde, hätte der Legastheniker früher nicht zu träumen gewagt. «Ich bin als junger Mann von Ausbildung zu Ausbildung gewechselt und habe nie eine abgeschlossen», erzählt der heute 38-jährige Weitnauer.

In der Folge habe er über Jahre zwischen schwerer körperlicher Arbeit und Arbeitslosigkeit pendeln müssen, bis Hüfte und Knie nicht mehr mitmachen wollten. «Da habe ich um eine Umschulung gebeten. Doch mein IV-Sachbearbeiter sagte, ohne Ausbildung könne ich keine Weiterbildung machen.»

Die Rettung war Weitnauers künstlerisches Talent: Als Heinz Reimann 2011 einen Nachfolger suchte, habe er ihm eine Chance gegeben. «Heinz hat mich aufgenommen und zehn Jahre lang bis zur vollständigen Geschäftsübergabe eingearbeitet», erzählt Weitnauer. «Ohne seine Unterstützung wäre ich heute nicht hier.»

Und der neue Inhaber fügt hinzu: «Ich hoffe, dass ich auch einmal jemandem eine neue Zukunft ermöglichen kann, wenn ich in Rente gehe.»

