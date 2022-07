Porträt Der Brotschmecker vom Dreispitz: «Es ist schon vorgekommen, dass das Frühstück ausgefallen ist, weil kein Brot da war» Der Bäckermeister Jürgen Mielke ist der erste Brot-Sommelier in Basel und der fünfte in der Schweiz. Maria-Elisa Schrade Jetzt kommentieren 02.07.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Jürgen Mielke ist Brot-Sommelier bei Sutter Begg. Kenneth Nars

Die dunkle, mit Mehl bestäubte Kruste des runden Brotlaibs knackt und bröselt unter den Fingern von Jürgen Mielke, während er mit den Daumen die Oberfläche eindrückt. Er führt das Brot zur Nase, presst den Laib sachte zusammen und atmet die Röststoffe der kross gebackenen Kruste tief ein. «Man muss es drücken, damit sich das volle Aroma entfaltet», erklärt er und wischt sich grinsend den Mehlstaub von Fingern und Nasenspitze.

Der 52-jährige Bäckermeister und Ausbildungsleiter bei Sutter Begg ist der erste Brot-Sommelier Basels und der fünfte in der ganzen Schweiz. Mielke erfasst ein Brot mit allen Sinnen: Er begutachtet Tönung, Struktur, Elastizität, Geruch und Geschmack von Kruste und Krume, wie das Innere von Backwaren bezeichnet wird, und horcht auf das Geräusch, das beim Aufschneiden des Laibs entsteht.

Um 1 Uhr morgens beginnt die nächste Schicht

Drei Brote, zwei dunkel und rund, eines gold-gelb und länglich, liegen auf einem weissen Bürotisch zur Demonstration bereit. Jürgen Mielke befindet sich im Betriebshauptsitz am äussersten Zipfel des Wirtschaftsparks Dreispitz. Von hier aus werden täglich zwei- bis dreitausend frisch gebackene Brote aus der Backstube in Münchenstein in die 26 umliegenden Verkaufsstellen geliefert.

Gegen Mittag, beim abschliessenden Rundgang durch die Bäckerei, werden hier vor allem die Putzkräfte anzutreffen sein: Plastikclogs an den Füssen und Haarnetze auf den Köpfen, während sie die Böden aufziehen, Ofentüren polieren und alle Oberflächen von Mehl befreien, damit um 1 Uhr morgens die nächste Schicht beginnen kann.

Mit Camembert gegen Bitterstoffe im Teig

Jetzt ist 10 Uhr, Mielke ist seit neun Stunden auf den Beinen, doch dem kleinen, agilen Mann mit kurzen, grau-weiss melierten Haaren ist keinerlei Müdigkeit anzumerken. Voller Eifer vergleicht er die Eigenschaften der mitgebrachten Brote und erklärt, wie sich die verschiedenen Brotsorten am besten mit unterschiedlichen Lebensmitteln kombinieren lassen – je nachdem, ob eine bestimmte Geschmacksnote verstärkt oder abgeschwächt werden soll.

Was für die einen einfach Brot ist, ist für Mielke eine Ansammlung verschiedener Eigenschaften. Kenneth Nars

So können Bitterstoffe, die durch eine starke Röstung entstehen, mit süssem Honig oder cremigem Camembert gemildert werden, während geräuchertes Trockenfleisch oder Frischkäse die im Brot enthaltene Milchsäure unterstreicht.

Seit 22 Jahren bei Sutter Begg

Jürgen Mielke, der von 1986 bis 1989 in Heilbronn das Backhandwerk lernte, arbeitet seit 22 Jahren bei Sutter Begg. Für die zehnmonatige Ausbildung zum Brot-Sommelier, die Mielke im November vergangenen Jahres abgeschlossen hat, zog es ihn in die alte Heimat nach Baden-Württemberg zurück. «Ich bin inzwischen so verwurzelt in der Schweizer Bäckereiwelt, dass ich mich in der Ausbildung in Deutschland fast fremd gefühlt habe», erinnert sich der Bäckermeister und lacht. Doch es sei sehr spannend gewesen, nach dreissig Jahren wieder in die deutsche Sauerteigkultur einzusteigen und Brote aus aller Welt kennen zu lernen.

Den Video-Blog publiziert Mielke auf der Website von Sutter Begg. Youtube

Von Mielke existiert ein Video-Blog auf der Website von Sutter Begg und Youtube, in dem er die einzelnen Ausbildungsschritte zum Brot-Sommelier vor der Kamera beschreibt. Der Betrieb gibt sich jung und frech, Mielke spielt ­bereitwillig mit. Vor der Kamera wirkt er aufgeregt, sympathisch. Auch im Umgang mit den Mitarbeitenden, die ihm während der Tour durch die Backstube begegnen, verhält sich der Chef kollegial, ist nahbar. Von seinem neuen Wissen profitieren auch die Auszubildenden. Ausserdem will der Brot-Sommelier Gastronomiebetriebe, Seniorenresidenzen und Spitäler beraten.

Brot zum Frühstück muss sein

Mielkes Leben hätte ganz ­anders verlaufen können: Als 19-Jähriger wollte er raus in die Welt, vielleicht nach Berlin, auf jeden Fall weg aus der Region. Der junge Mann probierte sich als Konditor, verliebte sich in ­Basel, wurde vom deutschen ­Militär eingezogen («Eine super Zeit!») und arbeitete bei der ­Migros-Hausbäckerei, bis er schliesslich seine Berufung als Ofenbäcker fand. Er erzählt: «Wenn ich morgens in die Backstube komme und das Brot rieche, bin ich immer wieder überrascht, wie sehr mich das nach 30 Jahren noch fasziniert.»

Über Brot und Brotkulturen in unterschiedlichen Regionen und Ländern könnte Mielke stundenlang mit Begeisterung philosophieren. Der gebürtige Schwabe ist zudem ein Genussmensch, der die hiesige Brottradition morgens gerne ausgiebig zelebriert: «Es ist schon vorgekommen, dass das Frühstück ausgefallen ist, weil kein Brot da war», sagt Mielke lachend. «Oder wenn die Butter fehlt.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen