Der stellvertretende Maire von Saint-Louis im Porträt

Porträt Der stellvertretende Maire von Saint-Louis über die Projekte, die ihm am Herzen liegen: «Es geht mir nie schnell genug» Als stellvertretender erster Maire von Saint-Louis hat Philippe Knibiely viel Einfluss, letztlich aber ist ihm seine Stelle als Direktor der Petite Camargue Alsacienne wichtiger. Das Tram will er ausbauen.

Knibiely setzt sich dafür ein, dass das 3er-Tram vom Bahnhof Saint-Louis weiter geradeaus bis zum Euro-Airport fährt. Nicole Nars-Zimmer

«Für nichts in der Welt würde ich Maire werden wollen», betont Philippe Knibiely. «Das war immer meine Bedingung, um mich in Saint-Louis in der Politik zu engagieren.» 2014 hatte ihn der damals amtierende Bürgermeister Jean-Marie Zoellé gefragt, ob er bereit sei, Umweltbürgermeister zu werden. Als langjähriger erfolgreicher Direktor des Naturschutzgebiets Petite Camargue Alsacienne (PCA) und auch aufgrund seiner politischen Erfahrungen war Knibiely prädestiniert für den Posten. Er sagte zu.

Als junger Mann aktiv gegen Sondermülldeponie

In jungen Jahren hatte er sich schon mit 18 im Kalibecken gegen die Sondermülldeponie Stocamine eingesetzt. Das war 1989 und laut ihm das einzige Mal, dass er sich bewusst für ein politisches Amt entschieden und dies gesucht hatte. «Sonst war das immer mehr oder minder Zufall», erzählt er.

So begann auch seine Karriere als jüngster elsässischer Politiker der Grünen im Regionalparlament. Er hatte sich kurz vor Abgabefrist der Liste überreden lassen zu kandidieren, auch weil die Chance sehr gering erschien, gewählt zu werden. Weil die Partei mehr Stimmen als erwartet erhielt, zog er mit 21 Jahren als Jüngster in das Parlament ein. Das Mandat hatte er bis 1998 inne. Heute ist er parteilos.

Wegen Geburt des Sohns lange Politik-Pause

Im November 2000 wurde sein Sohn geboren. «Deshalb habe ich mit der Politik damals aufgehört.» Den Posten als Umweltbürgermeister hat er nach Rücksprache mit seiner Frau akzeptiert, weil sein Sohn da schon 14 war. Das Ziel war klar:

«Zoellé wollte, dass wir uns wie Basel und Lörrach in der Umweltpolitik für die Verbesserung von Klima, Luft und Energie engagieren.»

Zoellé muss mit Knibielys Arbeit zufrieden gewesen sein. «2020 haben wir die Kommunalwahlen mit 84 Prozent der Stimmen klar gewonnen. Er wollte unbedingt, dass ich den Posten als sein erster Stellvertreter übernehme.» Aufgrund des französischen Wahlsystems erhalten die siegreichen Listen im Parlament sehr klare Mehrheiten: In Saint-Louis sind das 33 von 35 Sitzen. Der Maire und seine Stellvertreter werden vom Parlament gewählt.

Zur Person Philippe Knibiely, erster stellvertretender Maire von Saint-Louis Als erster stellvertretender Maire ist Philippe Knibiely (55) seit 2020 neben der Umwelt- und Klimapolitik auch für die Finanzen und den sozialen Wohnungsbau der 22’000-Einwohner-Stadt Saint-Louis zuständig. Ausserdem sitzt er für sie im Verwaltungsrat des Euro-Airports. Knibiely hat ein zweijähriges Kurzstudium in Naturschutz absolviert und ist seit 1988 Im Hauptberuf Direktor des Naturschutzgebietes Petite Camargue Alsacienne. (psc)

Anfang April, gerade zwei Wochen nach den Wahlen, starb Zoellé an Covid. Für Saint-Louis war das ein harter Schlag, denn zwei Monate vorher war auch Alain Girny, sein erster Stellvertreter und der Präsident des südelsässischen Zweckverbands Saint-Louis Agglomération, gestorben. «Innerhalb kurzer Zeit haben wir zwei Schwergewichte der Politik verloren», sagt Knibiely. Beide waren seit Ende der Achtzigerjahre politisch aktiv und auch wichtige Ansprechpartner für Basel. Den Stellvertreter-Posten übernahm Knibiely, weil er sich nach seiner Zusage verpflichtet fühlte.

Ein riesiger Glücksfall für Saint-Louis

Jean-Christophe Meyer, Journalist der Zeitung «L’Alsace» in Saint-Louis, hat regelmässig mit ihm zu tun und sagt:

«Er ist ein riesiger Glücksfall für Saint-Louis. Schon vor seiner Ernennung zum ersten Stellvertreter gab es in Saint-Louis wichtige Umweltprojekte. Aber seitdem er sich um die Umwelt kümmert, ist Saint-Louis diesbezüglich an der Spitze des Fortschritts.»

In einer Stadt, die politisch rechts stehe, gelinge es ihm, Projekte durchzubringen, die ohne ihn kaum denkbar seien. Neben der klaren Mehrheit im Parlament helfen ihm dabei sein Fingerspitzengefühl und seine Kompromissfähigkeit.

Selber findet er, es bleibe noch viel zu tun in der Umweltpolitik. Gerade lässt er eine Studie über Wärmeinseln erstellen – vom gleichen Institut, das dies für Basel gemacht hat. «Das Klima endet nicht an der Grenze», kommentiert er. Jedes Jahr werde zudem ein Park vergrössert. Ein Erfolg sei der Bau einer Biomasse-Heizzentrale. Mittlerweile wurden zu 6000 Wohnungen weitere 9000 an die Fernwärme angeschlossen. Auf dem Weg zum Fototermin beim Bahnhof zeigt er auf renovierte Gebäude mit Sozialwohnungen. «Wir konnten hier den Energieverbrauch um 50 Prozent reduzieren.»

Fernwärme für den Euro-Airport

Nun soll auch der Euro-Airport (EAP) an die Fernwärme angeschlossen werden. Knibiely sitzt für die Stadt im Verwaltungsrat. «Hauptthema ist für mich der Nachtlärm. Wir waren naiv zu glauben, dass es mit der Streichung der geplanten Starts nach 23 Uhr wirklich keine mehr gibt.» An die Verwirklichung des Bahnanschlusses mag er nicht wirklich glauben.

«Soweit ich weiss, steht die Finanzierung immer noch nicht.»

Er engagiert sich stattdessen für die Verlängerung des 3er-Trams, das derzeit am Bahnhof von Saint-Louis endet, bis zum Flughafen. «Das ist unkompliziert, führt durch unbebautes Gelände und ist mit 20 bis 25 Millionen Euro günstig zu haben.» Auf den Einwand, dass das Projekt in Basel wenig Unterstützung finden wird, weil davon vor allem Frankreich profitiere, entgegnet er leicht gereizt: «Ist der Euro-Airport nun binational oder nicht?»

Seit 1988 ist Knibiely Direktor des Naturschutzgebiets PCA, das seitdem beständig erweitert wurde und national anerkannt ist. Für den langjährigen LDP-Grossrat und Biologen Heiner Vischer, der Knibiely unter anderem aus einer Umweltstiftung gut kennt, ist sein Engagement «unglaublich wertvoll».

Er urteilt: «Wir hoffen alle, dass er das noch lange macht.» Nur Lob gibt es auch vom Basler Biologen Heinz Durrer, der nach dem Unglück von Schweizerhalle 1986 mit Sandoz-Geldern eine Forschungsstation in der PCA aufgebaut hat. «Das Positivste ist, dass er die Diskussion um die Petite Camargue entpolitisiert hat, sodass alle Gemeinden mitmachen und auch mitfinanzieren.»

Grösste Schwäche ist seine Ungeduld

Diese Fähigkeiten dürften ihm auch in Saint-Louis helfen. Journalist Meyer nennt das die Politik der kleinen Schritte. «Er versucht, direkte Konflikte zu vermeiden.» Knibiely selbst bezeichnet seine Ungeduld als grösste Schwäche.

«Es geht mir nie schnell genug.»

Müsste er wählen, würde er sich, ohne zu zögern, für seinen Beruf bei der PCA entscheiden. Das ist verständlich, denn Rente wird er durch die Politik kaum bekommen. Ein Adjoint, wie die beigeordneten Maires in Frankreich heissen, erhält dafür magere 600 bis 900 Euro – auch als erster Stellvertreter.

Im Gespräch ist er angenehm unprätentiös und stellt sich nicht in den Vordergrund. Dazu passt, dass er den Ordre national du Mérite, die zweithöchste französische Auszeichnung, die er 2006 erhielt, nach eigenen Worten noch nie getragen hat.

Knibiely räumt ein, dass ihn die Doppelbelastung zwischen PCA und Mairie ermüde. «Ich habe keine Freizeit mehr.» Gleichzeitig sagt er:

«Wenn ich etwas sehr schätze und wichtig finde, schaue ich nicht auf die Zeit.»

Eines ist klar für ihn: Bei den nächsten Kommunalwahlen 2026 wird er nicht mehr antreten. Manchmal treibt ihn die Sorge um, verbittert zu werden. «Viele Leute denken heute nur noch an den eigenen Vorteil und nicht an das Allgemeinwohl.»

