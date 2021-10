Diese Baslerin machte die Gleichstellung zu ihrer Lebensaufgabe

Im Jahr 1900 gründete eine kleine Gruppe Frauen den Bund Schweizerischer Frauenvereine, um ihren Interessen in der Politik Gehör zu verschaffen. Dennoch sollte es bis 1971 dauern, bis die Frauen in der Schweiz das eidgenössische Stimm- und Wahlrecht erhielten und elf Nationalrätinnen zum ersten Mal ins Parlament einzogen.

Fünfzig Jahre später hat die Frauenbewegung viel erreicht, doch noch immer stellen Frauen in fast allen politischen Gremien eine Minderheit dar und so werden laut Alliance F, wie der Frauendachverband seit 2001 heisst, weder politische Entscheidungen zu gleichen Teilen von Männern und Frauen getroffen noch Frauen- und Gleichstellungsthemen für die Erreichung der tatsächlichen Gleichstellung der Frau in Wirtschaft, Gesellschaft und Politik ausreichend berücksichtigt.

Deshalb nimmt «Alliance F» gemeinsam mit Partnerverbänden das 50-jährige Jubiläum des Wahl- und Stimmrechts für Frauen zum Anlass für eine Session, bei der 246 Frauen aus allen Regionen der Schweiz am 29. und 30. Oktober im Nationalratssaal über die wichtigsten Anliegen der Gleichstellungsbewegung diskutieren und diese ins Parlament tragen werden.

Teilnehmen können alle in der Schweiz Lebenden



Für die Teilnahme an der Session konnten sich alle in der Schweiz lebenden Frauen bewerben, unabhängig von Alter und Pass. So auch an der Wahl der Kandidatinnen, an der rund 12000 Menschen teilnahmen. Die restlichen 46 Plätze werden von ehemaligen und amtierenden National-, Stände- und Regierungsrätinnen besetzt. Aus Basel-Stadt treten Politikerinnen an wie die Grossrätinnen Edibe Gölgeli (SP) und Jessica Brandenburger (Co-Präsidentin SP) sowie Jo Vergeat (jgb).

In Vorbereitung auf die Session kamen die gewählten Frauen in acht Kommissionen zu je zwei Sitzungen zusammen, um zu Themen wie Erwerbs- und Fürsorgearbeit, Schutz vor Gewalt, Gender-Medizin und Forschung Vorschläge zu erarbeiten, über die in der Frauensession abgestimmt werden soll. Ziel ist, die Vorschläge der Kommissionen abschliessend in Petitionen umzuschreiben und dem Nationalratspräsidenten vorzulegen, sodass die Resultate der Frauensession ähnlich bindenden Charakter erhalten, wie herkömmliche Parlamentssitzungen.



Maria-Elisa Schrade