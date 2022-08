Holocaust überlebt: Sohn der Baslerin Edmée Ditisheim im Porträt

Porträt Einer der letzten Holocaust-Überlebenden: «Vergessen habe ich nie, überwunden schon» Deportation nach Auschwitz, Todesmarsch, Bomben der Befreier. «Ich hatte einfach Glück», sagt der Sohn der gebürtigen Baslerin Edmée Ditisheim. Seine eigene Geschichte hat den Glauben an das Gute im Menschen erschüttert. Yann Schlegel Jetzt kommentieren 20.08.2022, 05.00 Uhr

Der 91-jährige Claude Hirsch in seiner Wohnung, ein paar Schritte von der Seine entfernt. Was Glück ist? «Auf's Geratewohl», sagt er auf Baslerdeutsch. Kenneth Nars / BLZ

Es gibt nichts zu verbergen, sagt Claude Hirsch im Salon seiner Wohnung inmitten von Paris. Fünftes Arrondissement. Ein Wohnkomplex im bauhausähnlichen Stil aus den späten 70er-Jahren. Er haucht die Worte über die Lippen.

Da war die Kälte, da war die Angst. «Wer die Hoffnung verlor, war schon verloren.» Als 13-jähriger Bub im Konzentrationslager in Auschwitz wusste Claude Hirsch nicht, ob er seine Eltern wiedersehen würde oder nicht. Aber er verlor den Verstand nie. Und eine für sein kindliches Alter ungewöhnliche Vernunft hatte ihn auf alles vorbereitet, was kommen könnte. «Ich wusste, dass die Deutschen den Krieg verlieren würden. Es konnte gut oder schlecht enden, aber ich musste durchhalten.»

Eine Kindheit auf der ständigen Flucht

Mit der Dampfeisenbahn oder im Auto des Vaters reiste Claude Hirsch in seinen ersten Kindheitsjahren regelmässig zu den Grosseltern nach Basel. 1931 kam er als Sohn von Edmée und Armand Hirsch in Colmar zur Welt. Die Mutter hatte das Schweizer Bürgerrecht durch die Heirat mit dem Franzosen Armand Hirsch verloren – sie liessen sich im Elsass nieder. «Den Eltern die Sorgen, den Kindern die Unbekümmertheit», sagt Hirsch, wenn er sich an die ersten Lebensjahre erinnert. Jahre einer nicht mehr endenden Flucht.

Die jüdische Familie zieht nach Kriegsbeginn 1939 nach Quarré-les-Tombes südöstlich von Auxerre. «Im Mai 1940 hets könne losgo.» Der 91-Jährige wechselt vom Französischen zum akzentfreien Basler Dialekt. Wenn die Eltern nicht wollten, dass der Bub sie versteht, sprach der Vater Elsässisch, die Mutter Baseldeutsch. Hirschs blaue Augen erleuchten, ein Lächeln formt sich auf den Lippen. «Ein Kind ist wie ein Schwamm.»

Das Haus der Grossmutter am Spalenring 140, aufgenommen um das Jahr 1930. Später wurde es abgerissen und durch einen Neubau ersetzt. zvg

Es ging los. Beim Westfeldzug startet die deutsche Armee am 10. Mai 1940 eine Offensive in Frankreich. Die Familie Hirsch flüchtet weiter südwärts, lässt sich nordöstlich von Nîmes nieder. Im folgenden Frühjahr stirbt der Grossvater in Basel an den Folgen von Parkinson. Die Familie will in die Schweiz reisen. Ein Visum für die Ausreise aus Frankreich, eines für die Einreise in die Schweiz und dasselbe Prozedere für die Rückkehr wäre notwendig gewesen. «Verweigert», sagt Hirsch trocken.

Die Basler Fremdenpolizei fürchtet, die Familie würde nicht mehr ausreisen. Im Sommer 1942 dürfen seine Mutter Edmée und er einen Monat in Basel verbringen. Ein Leben lang wird sich Grossmutter Camille Ditisheim Vorwürfe machen. In seinen 2002 geschriebenen Memoiren erinnert sich Claude Hirsch an ihre Worte: «Ich hätte euch nie gehen lassen dürfen. Dein Vater hätte bestimmt einen Weg gefunden, euch nachzukommen!»

In Frankreich lebt die Familie Hirsch in ständiger Furcht vor der Deportation – im Winter 1944 flüchtet sie erneut, diesmal ins Zentralmassiv nach Noirétable. Im Mai versucht die Basler Grossmutter ein letztes Mal, der Familie ihrer Tochter die Flucht in die Schweiz zu ebnen. 5000 Schweizer Franken pro Kopf bezahlt sie für die Einreisebewilligung. Die Fremdenpolizei erlaubt die Einreise am 25. Mai 1944 «zwecks Vorbereitung der Weiterreise». Zu spät. Edmée und ihr Sohn Claude werden am Tag davor in Noirétable von der Gestapo verhaftet. Als Vater Armand davon erfährt, stellt er sich.

Was wäre wenn...

Hirsch mag sich nicht im Konjunktiv verlieren. Sein Verhältnis zur Schweiz war nie zerrüttet, obwohl die Fremdenpolizei der Familie Hirsch die Flucht verwehrte. Das Erlebte hat ihn schicksalsergeben gemacht, verfolgte ihn nicht sein Leben lang. «Vergangenheit», haucht er. Aber er erinnert sich an die Metapher, die der Bundesrat Eduard von Steiger einst gezeichnet hatte: «Das Boot ist voll.»

Man müsse die Nuancen sehen, sagt Claude Hirsch. Und:

«Man kann der Schweiz anrechnen, dass sie die jüdische Gemeinschaft nicht den Deutschen auslieferte.»

Aber ja, die Schweiz sei von der Nazi-Ideologie ziemlich kontaminiert gewesen. Er erzählt eine Anekdote. Seine Grossmutter hatte zwei Nachbarinnen. Eine habe Frau Rüefli, die andere Frau Tschudin geheissen. Die eine war sehr korrekt. Die andere sagte einmal: «Dene Jude het scho öppis ghört.» Als die Grossmutter ihr nach dem Krieg erzählte, was geschehen war, sei die Nachbarin mit einem Blumenstrauss gekommen. «Meine Grossmutter hat die Frau und den Blumenstrauss vor die Tür geschmissen.»

Claude Hirsch verschwindet in der verwinkelten Wohnung, kehrt mit einem Fotoalbum zurück. Und blättert. Das alte Haus der Grossmutter am Spalenring 140. Das Auto des Vaters, eine Hotchkiss. «Sie stellten Waffen und Autos her.» Die Eltern 1940 in den Weinreben. Das Hochzeitspaar in Belfort. Das Ehepaar Ditisheim mit seiner Mutter und ihrer Schwester in Basel.

Mama Edmée Hirsch und Claude in den Weinbergen. Aufgenommen 1940. zvg

Deportationszug Nummer 76 : Von Drancy nach Auschwitz

Claude Hirsch sagt:

«Der Antisemitismus ist wie ein Grippevirus, er mutiert und ist immer da.»

Und weiter: «Vergessen habe ich nie, überwunden schon.» Seine Geschichte hat er nur in kleiner Auflage in einem autobiografischen Buch «Matricule A-16689» erzählt. Der Mensch, als Zahl abgetan. Für seine Kinder, seine Enkelkinder schrieb er alles nieder. Sie sollten wissen, was geschehen ist und was kommen könnte, schreibt er darin. Darüber hinaus fühlte er sich der Erinnerungskultur nicht verpflichtet.

Den Check von 300 Euro für die Urheberrechte schickte er dem Verlag zurück, weil er mit seiner Geschichte kein Geld verdienen will. Anders als Kollegen mit gleichem Schicksal besuchte Claude Hirsch nie Schulklassen, um zu erzählen:

«Ich war nie sicher, wie die Menschen meine Geschichten aufnehmen würden. Ich mache mir keine Illusionen. Der Mensch ist, wie er ist. Ich bin, wie ich bin. Die Mitmenschen sind, wie sie sind.»

Ende Juni 1944 wird die Familie Hirsch über Lyon und Drancy nach Auschwitz deportiert. Es ist der drittletzte Zug von Drancy nach Auschwitz – knapp ein Monat bevor sie im Konzentrationslager ankommen, gehen die Alliierten in der Normandie an Land. Die Familie wird auseinandergerissen. Der 13-jährige Bub muss für die IG Farben industrielle Zwangsarbeit leisten. «Wir wussten immer sofort, was draussen geschah.» Die Zahlen sind im Gedächtnis eingebrannt. Der 91-Jährige erinnert sich an das Attentat gegen Hitler am 20. Juli 1944. «Die Kollegen wussten die News zwischen den Zeilen herauszulesen.»

Reihe von «elementaren Chancen» führen zu «Gesamtglück»

Im Januar 1945 wird Claude Hirsch auf einen Todesmarsch geschickt, läuft 60 Kilometer bis Gleiwitz. In seinem Buch schreibt er: «[…] ich hörte nichts, ich sah nichts, ich bemerkte nichts, beschäftigt durch den elementaren Instinkt, im Schlafen weiterzulaufen.» Von Gleiwitz wird er nach Buchenwald verschleppt. Heute ist Claude Hirsch einer der letzten vier Überlebenden seines Deportationszuges.

«Basel war der einzige Ort, wo ich mich wirklich zu Hause fühlte.»

Hirsch schreibt in seiner Memoire: «Ich hatte ganz einfach Glück, ein Gesamtglück, das sich aus einer Reihe von elementaren Chancen zusammensetzt, die in der für mich günstigsten Reihenfolge aufeinandertrafen.» Eine Sulfamid-Tablette hatte ihn vor einem Mageninfekt gerettet, an welchem andere im Konzentrationslager binnen 24 Stunden gestorben waren. Eine Bombe der Alliierten war im industriellen Komplex von Auschwitz direkt neben ihm eingeschlagen.

Die Befreiung und der Zug nach Basel

Am 11. April 1945 befreien amerikanische Soldaten ihn im KZ Mittelbau-Dora, einem Aussenlager des KZ Buchenwald. Im August empfängt ihn seine Grossmutter am Bahnhof Basel SBB. «Wir waren resistenter. Vielleicht resistenter als heute», sagt Claude Hirsch mit sanfter Stimme. Sein Vater war in Auschwitz noch am Tag der Ankunft in der Gaskammer ermordet worden. Die Mutter starb im August 1944 an den Folgen einer Lungenentzündung.

Als Waisenkind verbringt Claude Hirsch seine Schulzeit in Paris bei den drei Onkeln väterlicherseits – die Ferien bei der Grossmutter in Basel. «Es war der einzige Ort, wo ich mich wirklich zu Hause fühlte», erinnert er sich an den Spalenring. Mit der engen Familie sei sie viel warmherziger gewesen. Die angeheirateten Frauen der Onkel habe sie «gekaufte Tanten» genannt. Grossmutter schickte den Enkel jeweils in die Synagoge an der Eulerstrasse. «Ich langweilte mich zu Tode», erzählt Hirsch. Er ertrage keine Zwänge. «Aber ich wollte sie nicht brüskieren, also spielte ich vor, die Gebete zu predigen.» Darüber hinaus genoss er die Freiheiten. «Ich ha könne schalte und walte, wie ich ha welle.» Ein spitzbübisches Lachen macht sich in seinem Gesicht breit.

Zurück ins Leben: Der eigene Lohn und klassische Musik

Sobald er lesen konnte, hatte er begonnen, die chemischen Formeln auf den Medikamenten zu lesen, die sein Onkel als Arzt von Pharmafirmen zwecks Werbung geschenkt erhielt. «Wegen den vier Dezimalstellen hinter dem Komma fand ich, diese Leute müssten wahnsinnig klug sein», erinnert sich Claude Hirsch. Eine prägende Episode aus der Kindheit. Sie brachte ihn dazu, Pharmazie zu studieren.

Geblieben ist ihm aus den Studienjahren die harte Arbeit, nachdem er aus Nachlässigkeit durch die Matura gefallen war. Er überlegt lange auf die Frage, wann er nach dem Krieg zum ersten Mal wieder Lebensfreude verspürt habe. Dann sagt er:

«Ich fühlte mich enorm erleichtert, als ich mein eigenes Geld verdiente.»

1955 bestand er das französische Staatsexamen und fand Aufnahme im Internat des Hôpitaux de Paris. «Wir hatten eine Unterkunft und einen kleinen Lohn. Aber das war die Unabhängigkeit.»

Hirsch sparte und leistete sich sein erstes Auto, einen Renault 4L mit Heckmotor. «Das war joie de vie.» Da sei noch eine andere grosse Freude gewesen, fügt er bei. Nach dem Examen hörte Claude Hirsch jeden Morgen auf dem Radioapparat, der ihm die Grossmutter geschenkt hatte, eine Musiksendung von Michel Vitold. Opern von Boris Godunow. «Ich hatte immer eine Schwäche für die klassische Musik. Aber jedem sein Stil, der Rapp war nie meins.»

Paris lebt an diesem Augustnachmittag. Nach der Hitzewelle hat es alle Menschen nach draussen getrieben. Claude Hirsch geht mit kleinen Schritten und ohne Stock hinüber zum Jardin des Plantes. Die Arme schlaff am Körper, steht er in seiner kleinen Statur da, umgeben von Menschen. Die schmalen Lippen formen ein Lächeln. Und insgeheim hofft er wohl doch, die Menschheit möge aus seiner Geschichte lernen.

