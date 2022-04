Porträt Ist Daniele Agnolazza der nötige Ausgleich für Riehen? Daniele Agnolazza (EVP) will für mehr Balance im Riehener Gemeinderat sorgen. Ein Porträt. Tobias Gfeller Jetzt kommentieren 12.04.2022, 05.00 Uhr

Stieg erst vor 17 Jahren in die Politik ein: Daniele Agnolazza (59) will in den Gemeinderat. Juri Junkov

Daniele Agnolazza hat das Landpfrundhaus, das einstige Armenhaus für Riehen, Bettingen und Kleinbasel, als Treffpunkt für das Gespräch vor­geschlagen. Der heutigen ­Alterssiedlung, die den Bürgergemeinden Riehen und Bettingen sowie der Einwohner­gemeinde Riehen gehört, steht er als Präsident der Trägerschaft vor. Es ist kein Zufall, dass sich der EVP-Einwohnerrat für ­Seniorinnen und Senioren einsetzt.

«Soziale Themen, gerade auch in Zusammenhang mit älteren Menschen, sagen mir zu.» Er habe grundsätzlich einen guten Draht zu älteren Menschen, fügt der bald 60-Jährige an. Das heisse aber nicht, dass er auch nicht mit Jüngeren kann und sich für diese als Politiker einsetzen würde.

«Ich war sechs Jahre lang Trainer der G-Junioren von Amicitia Riehen und kenne die Bedürfnisse von Familien und jungen Menschen, auch von meinen eigenen Kindern.»

Agnolazza bezeichnet sich als «Generalist»

Agnolazza ist bereits Grossvater. Patrick Huber, sein Kontrahent um den letzten verbliebenen Gemeinderatssitz am 24. April, liess durchblicken, dass er als 30-Jähriger dem Gremium guttun würde. Das sieht Agnolazza freilich anders.

«Wie alt man physisch ist, ist nicht matchentscheidend – sondern wie agil man im Kopf ist und wofür man sich einsetzt. Ich setze mich offen mit vielen Themen auseinander.»

Agnolazza bezeichnet sich als «Generalist» und kann sich einen Seitenhieb an seinen Kontrahenten nicht verkneifen, der sich sehr stark auf die Themen Finanzen und Steuern fokussiere.

Patrick Huber habe vor allem Parlamentserfahrung. Das sei aber nicht Voraussetzung für ein Exekutivamt, so Agnolazza. Er selber bringe viel berufliche Erfahrung mit, als stellvertretender Leiter des Pädagogischen Zentrums des Basler ­Erziehungsdepartements auch in einer Führungsposition, ­betont er. Seine Kompetenzen seien breit verteilt.

Helfen würde dem Gemeinderat auch seine Persönlichkeit, ist der 59-Jährige überzeugt. «Es braucht mehr Personen, die über ihr Parteibüchlein hinausblicken, die ­verbindend agieren und offen gegenüber anderen Meinungen sind.» Auf den Wahlplakaten von Agnolazza steht denn auch in grossen Lettern «Balance» geschrieben.

«Ich möchte ­ausgleichend agieren. Das hat die Riehener Politik dringend nötig.»

Nicht grundsätzlich gegen Homo-Ehe

Daniele Agnolazza stieg verhältnismässig spät in die Politik ein, trat erst vor 17 Jahren der EVP bei. Heuer leitete er zum vierten Mal den Wahlkampf seiner ­Partei. Innerhalb der EVP sieht er sich in der Mitte, zwischen der designierten Gemeindepräsidentin Christine Kaufmann, die oft als SP-nahe beschrieben wird, und den wertkonservativeren Kreisen.

Die Kritik in den sozialen Medien von bürgerlicher Seite aufgrund seiner ­ablehnenden Haltung zur ­kompletten Gleichstellung von gleichgeschlechtlichen Paaren habe ihn überrascht, gibt der gemeinsame Kandidat der EVP, SP und Grünen zu. Er habe bei der Abstimmung zur «Ehe für alle» Nein gestimmt, nicht weil er Homo-Ehen ablehne, sondern weil die Vorlage mit der Samenspende für ihn zu weit ging.

Kampf gegen oberirdischen Doppelspurausbau

Trotz dieser teils divergenten Haltung stehe er hinter dem Bündnis mit der SP und den Grünen. Seine christlichen Werte – Agnolazza engagierte sich jahrelang in der Reformierten Kirche Riehen – kombiniert er mit sozialen Werten. Jenen, denen es weniger gut geht, müsse geholfen werden, lautet sein Credo. «Und Riehen geht es gut genug, dass wir das auch tun können.» Trotzdem sei es ihm wichtig, dass die Steuergelder sorgfältig ausgegeben werden.

Einen Namen machte er sich in den vergangenen Monaten im Kampf gegen den oberirdischen Doppelspurausbau. Dieser würde auch das Landpfrundhaus treffen und zu Enteignungen führen. Auch aufgrund solcher ungeklärten Fragen und des Investitionsstaus im Schulwesen und in anderen Infrastruktur­bereichen plädiert er dafür, die bauliche Entwicklung von Riehen sanft anzugehen. Auch im Hinblick auf das Entwicklungsgebiet Stettenfeld fordert er dezidiert: «Wir müssen in Riehen aufpassen, damit wir uns selber nicht überfordern.»

