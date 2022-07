Porträt Stets auf der Suche nach Konsens: Lörrachs Oberbürgermeister steht kurz vor seiner zweiten Amtszeit Jörg Lutz möchte Oberbürgermeister von Lörrach bleiben. Ernsthafte Konkurrenz für die Wahl vom 3. Juli gibt es nicht. Peter Schenk Jetzt kommentieren 01.07.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Jörg Lutz war von 1999 bis 2014 als Bürgermeister von Grenzach-Wyhlen. Juri Junkov

Die Grünen haben vergeblich gesucht, die CDU hat niemand gefunden und auch die Freien Wähler stellen für die Lörracher Oberbürgermeisterwahlen vom 3. Juli niemand auf. Mit der SPD sind sie die vier grössten Fraktionen im Lörracher Stadtparlament. Letztere unterstützt den SPD nahen amtierenden Oberbürgermeister (OB) Jörg Lutz (59).

Mit dem Dauerkandidaten Klaus Springer, der sich in Weil am Rhein und in Lörrach schon mehrmals erfolglos als OB beworben hat, und dem Politikberater und Mobilitätsexperten Claus Seibt, der die erhoffte Unterstützung durch die Freien Wähler nicht erhielt, muss Lutz keine ernsthafte Konkurrenz fürchten.

Parteieintritt steht für Lutz nicht zur Debatte

Vor acht Jahren sah das anders aus. 2014 gab es mit Kandidaten der CDU und der Grünen prominente Interessenten für die Nachfolge von Gudrun Heute-Bluhm (CDU). Lutz setzte sich dennoch klar durch. Ihm dürfte geholfen haben, dass er von 1999 bis 2014 als Bürgermeister von Grenzach-Wyhlen einen guten Job gemacht hat. Lutz stammt aus dem Nordschwarzwald und hat in Freiburg im Breisgau Jura studiert. Er arbeitete auch als Rechtsberater und als Sozialdezernent für den Landkreis Lörrach.

Das Soziale ist ihm noch heute wichtig. Beim Gang über den neu gestalteten Bahnhofsvorplatz mit dem Geschäfts- und Wohnhaus LÖ kommentiert er beim Anblick einiger Randständiger: «Auch diese Menschen müssen einen Platz in der Gesellschaft haben.» Politisch findet er sich auch in Positionen von CDU oder Grünen wieder, wobei er seine politische Heimat klar bei den Sozialdemokraten sieht. Eintreten aber will er nicht und führt das auf seinen Vater zurück. «Er gehörte der Kriegsgeneration und hat gelernt, dass Parteien etwas Schlechtes sein konnten.»

Wohnungsmangel, Klimawandel, Mobilitäts- und Energiefragen werden Lutz auch in zweiter Amtszeit beschäftigen

Für die Wahlen am Sonntag rechnet er mit einer Beteiligung von 25 Prozent. «Es ist schwierig, die Wählerinnen und Wähler zu motivieren. Alle sagen, ich werde sowieso gewählt.» Die Menschen seien zufrieden. Das spüre er auch im Wahlkampf.

«Kritik gab es lediglich an Brunnen, die dreckig sind.»

Mit seiner Bilanz zeigt er sich zufrieden. «Im Städtebau haben wir einiges geschafft», sagt er und verweist auf den Bau neuer Wohnungen, den Bahnhofsvorplatz und das Zentralklinikum, das in Lörrach gebaut wird. Beschäftigen werden ihn in der neuen Amtszeit weiter der Wohnungsmangel, Mobilitäts- und Energiefragen sowie die Klimakrise. Auf dem Areal Lauffenmühle soll das erste klimaneutrale Gewerbegebiet in Holzbauweise in ganz Deutschland entstehen. Wichtig ist ihm ferner das Kulturangebot, wo man mit dem neuen Geschäftsführer für den Burghof auf gutem Weg sei.

Jörg Lutz im Gespräch mit der bz. Juri Junkov

Dass es keine fundamentale Kritik an Lutz gibt, bestätigt auch Willi Adam, Lokalchef der «Badischen Zeitung». «Bei den grossen Themen herrscht Konsens.» Vielen Leuten sei er allerdings bisweilen zu unklar. «Sie werfen ihm mangelnde Durchsetzungsfähigkeit vor und dass man nicht genau wisse, wofür er steht.» Im Wahlkampf sei Lutz aber deutlicher geworden, urteilt der Journalist.

Zivildienst in Krankenhaus sei wichtige Erfahrung gewesen

Lutz kennt die Kritik an seinem Führungsstil: «Ich trete nicht autoritär auf und suche oft den Konsens. Keiner kann aus seiner Haut.» Bei seinen Mitarbeitern heisse es dann: «Der Chef sucht wieder einen Kompromiss.» Als Stärken sieht er seine Fähigkeit, aus jeder Situation das Beste zu machen und Zugang zu allen Bevölkerungsschichten zu finden.»

«Der Chef sucht wieder einen Kompromiss.» Als Stärken sieht er seine Fähigkeit, aus jeder Situation das Beste zu machen und Zugang zu allen Bevölkerungsschichten zu finden.»

Lutz hat in einem Krankenhaus Zivildienst gemacht, eine wichtige Erfahrung. «Jede Woche ist jemand gestorben. Das war schwierig.» Mitte der 90er-Jahre hat er nach der Geburt seiner ersten Tochter 15 Monate Elternzeit genommen. «Damals war ich damit ein Exot.» Er wisse deshalb, wie schwierig es manchmal sei, einen Schoppen vorzubereiten, mit dem Kinderwagen Bus zu fahren oder über manche Bordsteine zu kommen. Bei der zweiten Tochter habe seine Frau eine Auszeit genommen. Heute sind die beiden Töchter erwachsen.

Seine Frau stammt aus Luzern. Weil seine Schweizer Verwandtschaft Mühe mit dem Hochdeutsch hat, hat Lutz sich eine Form von schweizerdeutschem Alemannisch angeeignet. Die Nähe zu Basel und den guten Kontakt zu Regierungspräsident Beat Jans (SP) schätzt er. Dabei hat das nicht nur Vorteile. So erhöhen die 6000 Grenzgänger den Druck auf den Wohnungsmarkt oder es gebe die Konkurrenz um Fachkräfte. Dennoch ist er sicher: «Unter dem Strich fahren wir gut mit den offenen Grenzen.»

Verständnis für Mühe der Riehener mit zweitem S-Bahn Gleis

Die Uni Basel hingegen sei kein grosser Vorteil für die 49'000-Einwohnerstadt. «Wer dort studiert, bleibt in der Schweiz und ist für den deutschen Arbeitsmarkt verloren.» Der Eindruck, Lörrach sei wohlhabend, täusche. «Das stimmt für die Einwohner, aber nicht für die Kommune und ihren Haushalt. Mit Gewerbesteuereinnahmen von nur 22 Millionen Euro liegen wir im unteren Bereich.» Der Einkaufstourismus sei zwar mit einem Anteil von 30 Prozent wichtig, aber: «Die Detailhändler zahlen oft keine Steuern.»

Dass Riehen Mühe hat mit einem zweiten S-Bahn Gleis, versteht Lutz. «Ich sage den Riehenern aber immer: Wenn das Herzstück kommt, werden sich die Verkehrsbeziehungen zu Basel fundamental ändern. Das zweite Gleis wird Riehen dann extrem nutzen.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen