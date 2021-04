PORTRÄT Trotz seiner schweren Behinderung: Elias lebt das Leben eines Dichters Der 24-jährige Basler leidet an einer schweren Cerebralparese. Er kann sich nicht bewegen und er kann nicht sprechen. Aber er kann schreiben. Für ihn löst sich in diesen Momenten die Not. Benedikt Herber* 10.04.2021, 05.00 Uhr

Der schwerbehinderte Elias Dahler aus Basel ist 24 Jahre alt und liebt Wörter. Selbst gesprochen hat er noch nie eines. Bild: Roland Schmid (Basel, 8. April 2021)

Die Reise beginnt immer mit einer Wahrnehmung. So wie jetzt sitzt er im Familiengarten ausserhalb des Trubels der Basler Innenstadt. Der Tisch ist ­gedeckt, sporadisch zumindest, drei Tassen, eine Dose Instantkaffee und Cremeschnitten, noch in Plastik verpackt. Der Himmel zieht zu, es könnte Regen geben.

Ein kurzes Luftschnappen, ein kurzes Röcheln, Elias’ Atmung wird ruhiger. Sein Blick tastet sich den Garten entlang. Er sieht den Bauwagen, Lack bröckelt von der Holztür. Er spürt den Wind, er streicht ihm durchs dichte schwarze Haar. Er riecht den Duft der Nelken, die blühen drüben zwischen hohem Gras. Welche Wahrnehmung es diesmal sein wird, ist egal, sie ist nur ein Hilfsmittel, die Eintrittskarte in eine Welt, in der alles möglich ist. Wenn Elias sein Motiv gefunden hat, schreibt er Gedichte wie dieses:

Die Wolken sagen

komm mit ich denke,

irgendwann bin ich bereit

den Wolkenweg aufzunehmen

werde mich fühlen wie ein König der Winde

werde entlastet sein

von der Konfrontation

mit meinen zwiespältigen Gefühlen

ich bin dann erlöst und frei

irgendwann bin ich bereit

Wolkenweg – September 2018

Elias Dahler ist 24 Jahre alt und liebt Wörter. Selbst gesprochen hat er noch nie eines. Zumindest dann, wenn man unter «Sprechen» versteht, Zunge und Lippen so zu bewegen, dass dabei Geräusche entstehen. Seitdem Elias auf der Welt ist, ist ihm das nicht möglich. Auch seine Arme und Beine kann Elias nicht bewegen. Elias leidet an einer schweren Cerebralparese: Sein Körper ist fast vollständig gelähmt – nur seinen Kopf und seine Augen kann er bewegen – geistig aber ist Elias gesund. Elias war ein Gefangener seines Körpers. Jetzt schreibt er Gedichte.

Am 1. November 1995 kam Elias in Basel zur Welt. Während der Geburt hörte das Herz auf, zu schlagen, für einige Minuten wurde sein Gehirn nicht mit Sauerstoff versorgt. Die Ärzte erklärten Dominik Dahler und Claudia Mani, Elias’ Eltern, dass ihr Sohn für den Rest seines Lebens an einer Cerebralparese leiden werde. Durch den Sauerstoffmangel seien Teile des Gehirns irreversibel geschädigt. Er würde sich niemals bewegen oder sprechen können. Ob er überhaupt Situationen begreife, sei ungewiss.

Seine Augen sind klar, aufmerksam, manchmal amüsiert

Nur ein paar Gehminuten vom Rhein entfernt, in einem von Kletterrosen und Efeu bewachsenen Innenhof im Zentrum Basels, steht das Haus der Familie Dahler. Auf dem grossen Echtholztisch, auf dem die Dahlers normal zu Abend essen, liegen Kinderfotos und Zettel mit Zeichnungen und Gedichten verteilt. Bereits, als Elias noch ein Baby war, seien sie davon überzeugt gewesen, dass er Situationen begreife, erzählt Dominik, der Vater. Er und seine Frau Claudia sind ein Lehrerehepaar in den Mittfünfzigern. Es waren seine braunen Augen, die so klar wirkten, so aufmerksam, manchmal amüsiert. Immer hätten diese Augen Kontakt zu ihnen gesucht, sagt Dominik.

Sie hätten zu ihnen gesprochen. Noch heute müsse Elias nur einen Raum mit vielen Menschen betreten – und alle Blicke seien auf diese Augen gerichtet. «Elias behandelnder Neurologe sagte einmal, das Gehirn eines Kleinkindes sei wie eine Knospe», erzählt Claudia, die Mutter. «Trotz der Hirnverletzung könne niemand voraussagen, wie es sich entfalten werde. Dieses hoffnungsvolle Bild hat uns sehr geholfen.»

Meine Blicke gehen tief, tief ins Gegenüber.

So erkenne ich, dass meine Augen und mein ganzes Wesen eine interessante Kraft ausstrahlen.

Eine interessante Kraft, die einen Menschen zu einer neutralen Beziehung zu mir bringen kann.

Die neutrale Beziehung zeigt, dass ich auf derselben Ebene bin wie der unbehinderte Mensch. Sie zeigt mir, dass dieser Mensch Empathie empfindet wie ich.

Empathie kann jemand zulassen – oder er kann sie abwenden.

Augenkontakt, Juni 2020

Claudia und Dominik täuschten sich nicht. Wie sich erst später herausstellen sollte, begriff ihr Sohn wirklich, was um ihn herum geschah. Er ordnete ein, entwickelte einen Standpunkt, konnte sich in andere hineinfühlen. Geistig war er ein gesundes Kind. Weil aber der ­primäre Motorcortex, quasi die Kommandozentrale des Hirns bei der ­Geburt beschädigt war, hatte er keinen Zugriff auf seine Muskeln.

Für Elias ist sein Körper eine Mauer

Treten Menschen mit ihrer Umwelt in Kontakt, machen sie das meist durch eine Kombination aus verbaler und nonverbaler Sprache. Wenn Babys kommunizieren, wollen sie auf ihre Bedürfnisse aufmerksam machen. Sie schreien, strecken aber auch die Arme aus, damit die Mutter sie an die Brust hebt. Später geht es beim Kommunizieren nicht nur darum, Bedürfnisse zu artikulieren. Die Gründe sind vielfältig: Menschen sprechen, um auf Gefahren hinzuweisen, um gegenseitige Zuneigung auszudrücken (Umarmung, «Ich liebe dich») oder um produktiv zu sein, also um sich bei der Schaffung von Materiellem und Immateriellem auszutauschen und aufeinander abzustimmen.

All das konnte Elias nicht. Der eigene Körper wirkt bei gesunden Menschen wie eine Erweiterung der Gefühls- und Gedankenwelt, indem er elektrische Impulse des Gehirns übersetzt, in Bewegungen, Sätze oder Gesten. Für Elias ist er eine Mauer. Auf der einen Seite sitzt Elias, auf der anderen Mama, Papa und der Rest der Welt.

Einen Weg, den Elias auf der anderen Seite zu erreichen, hätten sie das erste Mal während der gemeinsamen Ferien im Tessin gefunden, erzählt Claudia. Elias war damals zwei Jahre alt und es war einer von vielen Reisen, welche die Familie Dahler mit ihren Söhnen machte; erst mit Elias und seinem älteren Bruder Florentin. Später stiessen noch die beiden Jüngeren, Julian und Balthasar, dazu. Sie seien an einem Steintisch vor der Ferienwohnung in Tessin gesessen, es sei ruhig gewesen, sie hätten viel Zeit gehabt, also hätten sie experimentiert, erzählt Claudia. Immer, wenn sie ihm etwas zu trinken angeboten hätten, habe er den Kopf geschüttelt. «Also schlugen wir Elias vor, auch ein Zeichen für das Ja-Sagen zu entwickeln.» Elias habe daraufhin den Blick gehoben. Dann hätten sie begonnen, Ja-Nein-Fragen zu stellen: «Elias, musst du auf die Toilette?» – Kopf zur Seite. «Willst du ins Bett?» – Blick nach oben. Es habe funktioniert.

Eine Sprache, ähnlich dem Binärcode eines Computers

Die Sprache, die sich Elias auf diese Weise angeeignet hatte, war ähnlich dem Binärcode eines Computers, der aus Nullen und Einsen besteht. Weiterhin war er jedoch abhängig von seinen Eltern. «Wenn wir im Dunkeln tappten, haben wir ihm seine Verzweiflung angemerkt», sagt Dominik. «Er war damals sehr unzufrieden mit sich und seiner Situation.» Er habe viel geweint.

Elias kann inzwischen durch Augensteuerung am Computer schreiben. Roland Schmid / BLZ

Claudia nimmt ein Foto in die Hand, auf dem Elias in Latzhose am Strand zu sehen ist. Er ist bis zum Hals vergraben im Sand. «Wenn wir ihn einbuddelten, hat Elias seine Arme und Beine etwas bewegen können», sagt sie. Der Sand stabilisierte ihn, nahm den Druck von seinem Körper. «Wir ­haben früher wirklich gehofft, dass Elias eines Tages lernen würde, richtig zu laufen.» Mit einem «Walker», ein Metallgestell ähnlich eines Rollators, konnte Elias seinen Oberkörper abstützen und sich mit den herunterhängenden Beinen vorwärtsbewegen. Vom Haus lief er in den Hof und zurück. Immer wieder. Er hatte einen Kilometerzähler. Der zurückgelegte Weg hätte von Basel nach Zürich gereicht.

Doch als Elias älter wurde, seine Gliedmassen mehr und mehr wuchsen, drückte der Körper zunehmend auf die Gelenke. Bei Elias’ Gehversuchen schmerzten sie so stark, dass er abbrechen musste. Elias’ Traum vom Laufen war zu Ende.

Schon immer eine starke Meinung, ein starker Wille

Während Dominik und Claudia die ­Geschichte erzählen, die eigentlich ­Elias’ Geschichte ist, die er selbst aber niemals auf diese Weise erzählt hatte und auch niemals erzählen wird – während Elias’ Geschichte also erzählt wird, sitzt er einfach dabei und hört zu. Plötzlich schlagen seine Arme, die sich wegen seiner Spastik unkontrolliert bewegen, stärker um sich. Sein Röcheln wird lauter, der Atemrhythmus schneller. «Damit zeigt Elias, dass ihm das, was gerade gesagt wurde, sehr wichtig ist», sagt Claudia. Überhaupt habe er schon immer eine starke Meinung, einen starken Willen gehabt. Davon erzählt auch die vielleicht wichtigste Episode in seinem Leben. Die Monate, in denen Elias lernte zu schreiben.

Elias war sieben Jahre alt, als er auf eine Tagesschule für mehrfachbehinderte Kinder kam. Auf einem Computer sollte er nun lernen, durch eine vereinfachte Symbolsprache zu kommunizieren. Durch Piktogramme, die er aneinanderreihen sollte. Ein Pfeil für das Personalpronomen «Ich». Eine Silhouette eines Glases, das an den Mund geführt wird, für das Verb «trinken». Die Lehrer hätten nicht daran geglaubt, dass Elias das Alphabet lernen würde», sagt Claudia. Dafür müsse man die Buchstaben auch sprechen können.

Elias aber wollte keine Piktogramme lernen, sagt Dominik. Er habe stattdessen immer das Schreibmaschinen-Symbol angeklickt, das unten links auf dem Bildschirm auftauchte. Dort öffnete sich ein Fenster mit Buchstaben. «Elias hat uns unmissverständlich zu verstehen gegeben, dass er lieber richtig schreiben will», sagt er. «Wir fingen also an, mit Elias das Abc zu üben.» Die Eltern zeigten ihrem Sohn nun Schilder mit den Buchstaben, sprachen den Laut dazu aus. Elias lernte rasch, nach etwa einem Jahr begann er, zu diktieren. Claudia fuhr dafür mit ihrem Finger über eine Buchstabentafel, Elias blinzelte, wenn sie auf den richtigen Buchstaben zeigte.

Sein grösstes Hobby ist nun das Zeichnen

Der Fortschritt war immens: Wollte Elias ins Bett, musste sie nicht mehr alle Möglichkeiten durchgehen, bis sie die richtige Ja-Nein-Frage stellte. Elias konnte das Wort «Bett» einfach mit seinen Augen diktieren. Aber nicht nur das: Elias sass bald stundenlang mit seiner Grossmutter zusammen und schrieb Geschichten – über Wölfe, Lämmer und Räuber. «In denen wurde viel geflucht», sagt Claudia. «Bis dahin wusste ich nicht, dass er solche Wörter kennt.»

An Elias Rollstuhl ist eine Holzplatte montiert, auf deren Oberfläche sind ­laminierte Papierstreifen mit Buch­staben, Zahlen und Satzzeichen auf­geklebt. Egal wohin er und seine Eltern gehen, sein Schreibwerkzeug hat er ­immer dabei.

Elias grösstes Hobby sei aber das Zeichnen geworden, sagt Dominik. Als ihnen ein Logopäde einen neuartigen Computer empfohlen habe, dessen Maus er via Infrarotschnittstelle mit den Augen steuern konnte, habe er angefangen, mit dem Grafik-Programm Adobe Illustrator zu arbeiten. Er habe Punkte gesetzt, sie durch Linien miteinander verbunden, bis ein Motiv entstanden ist. Oft habe er Linien und Kreise dann wieder gelöscht und neu gezeichnet, solange, bis er zufrieden war. Sonntags seien Vater, Mutter und Sohn zur Markthalle gegangen und hätten diese Postkarten mit Elias’ Bildern verkauft. An manchen Tagen hätten sie so 900 Franken eingenommen.

Das Zeichnen bedeutet für mich, für eine Sequenz meine Behinderung zu vergessen

Dann driftet meine Gedankenwelt in die endlose Atmosphäre

Ich bin manchmal so absorbiert, dass ich selbst nicht wage zu glauben, dass ein fertiges Werk durch meinen Kopf gegangen ist.

Eine Linie, die ich mit meinem Kopf ziehe, ist meine innere Ruhe

Ich meditiere, bevor ich diese Linie exakt setze

Ich spüre, dass das Zeichnen einen Schutzmechanismus auslöst...

Ich kann mich im Zeichnen so fokussieren, dass ich mich selbst vergesse

Elias bei einer Lesung auf dem Wildwuchs-Festival 2017 in Basel

Früher hat er gezeichnet, nun drückt sich Elias mit Gedichten aus. Roland Schmid / BLZ

Anfangs seien Elias Zeichnungen einfache, kindliche Skizzen gewesen, sagt Dominik. Er zeigt auf eine der Postkarten, die auf dem Tisch liegen. Auf ihr ist ein Gepard zu sehen, der einen Hasen auf einem Reisfeld jagt. Später habe Elias gegenständlicher gezeichnet. 2014 seien Elias und Dominik über den Rhein Richtung Nordsee gefahren. Elias habe das Motorboot selbst gesteuert: In der Kopfstütze des Steuersitzes habe Dominik zwei Schalter montiert, die das Steuerrad nach links oder rechts drehten. Als sie am Ende ihrer Reise durch Rotterdam fuhren, hätten die modernen Hochhäuser der Hafenstadt grossen Eindruck auf Elias gemacht.

«Ich habe sowieso genug gezeichnet»

Wieder zu Hause habe er dann die Skyline Rotterdams am Computer nachgezeichnet. Es sind die künstlerisch wohl reifsten Skizzen von Elias. Stark abstrahierte Quader, die etwas an den Kubismus erinnern. «Weil Elias nie die gleichen Möglichkeiten hatte, wie andere, musste er stark abstrahieren», sagt Dominik. «Deshalb sprach da eine ungeheure Klarheit aus seinen Bildern.»

Gerade zu der Zeit, als Elias dabei war, mehr und mehr Kontrolle über sein Leben zu gewinnen, meldete sich sein Körper zurück. Die spastischen Anfälle wurden stärker. Er war nicht mehr in der Lage, aufrecht zu sitzen, musste während des Zeichnens immer wieder Pausen einlegen, sagt Claudia. Irgendwann habe Elias sich entschieden, dass es keinen Sinn mehr mache. «Ich habe sowieso genug gezeichnet», habe Elias dann ganz nüchtern gesagt. Stattdessen wolle er nun schreiben.

Ich fühle mich wie an vielen verschiedenen Fäden aufgehängt.

Sie ziehen mich ungewollt in eine ­abstruse Richtung.

Die Fäden bilden sich manchmal zu einem Netz. Das Netz ist mit hunderten elektronischen Strömen versehen.

Je nachdem, wie meine Lebenslage sich ­anfühlt, sind meine Elektronen gestört.

Meine Elektronen funken irgendwie quer durch mein Hirn und mein Hirn macht Fehlleistungen.

Ein Spastiker, Juni 2020

Vom Zeichnen zur Lyrik sei es ein fliessender Übergang gewesen, sagt Claudia. Elias habe ja schon vorher gerne geschrieben – nun waren es eben Gedichte. Seine Texte behandeln vor allem alltägliche Eindrücke: Der Duft des Zitronenfalters; Regentropfen, die wie Knospenperlen an den Ästen hängen. Von seinen Assoziationen liesse er sich treiben, sagt Claudia, er schreibe, was ihm einfalle. Elias habe nie versucht, sich Versmasse anzueignen, er habe nicht bei Goethe, Lessing oder Baudelaire nach Inspiration gesucht – auch, weil ihm das Lesen sehr schwerfalle.

Eine endlose Geduldsarbeit, um einen Moment zu beschreiben

Seine Gedichte seien seine schriftgewordenen Gedanken. Noch immer fahre Claudia mit ihrem Finger über die Buchstabentafel und warte darauf, dass Elias blinzele, erzählt sie. Obwohl Elias durch Augensteuerung inzwischen auch am Computer schreiben könne. Buchstabe für Buchstabe notiere sie auf einem Blatt Papier, lese immer wieder vor, was sie bereits geschrieben hat. Zuerst einzelne Buchstabenkombinationen, dann Wörter, Sätze, dann ganze Absätze. Wenn sie das Geschriebene wieder und wieder wiederhole, sage Elias dann manchmal einfach «nein». Beziehungsweise diktiere er es. Dann müsse sie im Text zurück, ganze Passagen löschen, die Elias nicht gefielen.

Sie warte immer, bis Elias seine Wörter vollständig diktiert habe, erklärt Claudia, auch wenn sie schon wisse, was er meine. «Elias mag nicht, wenn man ihm seine Wörter vorwegnimmt.» Am Computer arbeite er diese ersten Entwürfe dann oft wochenlang aus, er tausche einzelne Wörter gegen schönere, ganz so, wie er es beim Zeichnen mit Punkten und Strichen gemacht habe.

Warum Elias das mache, diese endlose Geduldsarbeit, nur, um einen Augenblick zu beschreiben?

«Aus der Not heraus» diktiert Elias Buchstabe für Buchstabe mit seinen Augen. Die Gedichte gäben ihm Trost. Trost für all das Leid, das ihm sein Körper bereite. Die Schmerzen. Die verpassten Möglichkeiten. Dass Elias nicht einfach den schönen Duft des Zitronenfalters geniesst, sondern versucht, ihn in Worte zu fassen, ist aus pragmatischer Sicht nur schwer zu verstehen. Ist es nicht tröstend genug, diese Momente zu geniessen, so wie sie sind?

Rainer Schönhammer ist emeritierter Professor für Psychologie der Gestaltung an der Kunsthochschule Halle. Er hat sich damit beschäftigt, warum Menschen überhaupt ein Interesse daran haben, sich künstlerisch auszudrücken. Wer diesen Drang zur Kunst verstehen möchte, müsse wissen, dass der Mensch ein Säugetier mit besonders grossem Neokortex sei, sagt Schönhammer. Im Neokortex sitzen höhere kognitive Fähigkeiten wie das Denken oder die Sprache. Er ist der evolutionär jüngste Abschnitt des Grosshirns. Weil er beim Menschen so schnell wuchs, erlangte der Mensch eine Vormachtstellung im Tierreich. Der Neokortex wurde so gross, dass er sich falten musste, um unter die Hirndecke zu passen – daher die unebene Oberflächenform des menschlichen Gehirns.

«Was uns von anderen Säugetieren unterscheidet, ist vor allem die Fähigkeit, unsere Existenz zu reflektieren», sagt Schönhammer. Der Anthropologe Helmuth Plessner habe das die «exzentrische Position des Menschen» genannt: «Wir liegen nicht nur auf dem warmen Blechdach wie die Katze, wir können uns auch dabei zusehen.»

In ständiger Bewegung, ganz so, wie es seine Gedanken sind

Elias’ Wunsch, Augenblicke nicht nur zu geniessen, sondern schriftlich festzuhalten ist die Folge dieses Blicks von aussen: Wer sich des Moments bewusst wird, begreift auch seine Vergänglichkeit (anders als bei der Katze, die den Moment einfach so annimmt, wie er ist). Er muss fixiert werden, damit er nicht bedeutungslos ist. «Flüchtiges festhalten zu wollen, ist etwas spezifisch Menschliches», sagt Schönhammer. In Goethes Faust heisst es: «Augenblick verbleibe doch, du bist so schön.»

An diesem Nachmittag im Familiengarten, an dem der Himmel zuzieht, will Elias über die Vögel schreiben, sagt er. Er sagt, dass in einem dieser knisternden Momente vor dem Wetterwechsel, in denen alles ganz ruhig ist. In denen nur Spatzen, Amseln und Kohlmeisen wie aufgescheucht um die Wette zwitschern. Mit den Vögeln würde er also beginnen. Wohin ihn sein Gedicht dann führen würde, wisse er vorher natürlich noch nicht. Was passiert, wenn er einmal mit dem Schreiben angefangen hat? «Es rollt», diktiert Elias.

Oft werde Elias selbst zum Teil des Gedichts, sagt Dominik. Er setze sich dann ins Verhältnis zu seiner Umwelt, könne mit seinen Gedanken experimentieren. Wenn er schreibt, dann «löst sich die Not», diktiert Elias.

Seine Gedichte verkauft er auf Postkarten gedruckt in der Markthalle

Jeden Morgen holt Elias zu Hause ein Rollstuhltaxi ab. Es fährt ihn in ein Wohnheim im Zentrum Basels, in dem er seine Vormittage verbringt und an seinen Texten arbeitet. Es ist vor allem die Feinarbeit. Am Nachmittag wird er wieder nach Hause gebracht. Manchmal fahren sie dann noch raus, in den Familiengarten. Die Ideen für seine Geschichten bekomme er meist hier, sagt er. Fast die gesamte Woche beschäftigt sich Elias mit dem Schreiben. Seine Gedichte verkauft er heute – wie damals seine Bilder – auf Postkarten gedruckt in der Markthalle. Elias lebt das Leben eines Dichters.

«Manchmal», sagt Dominik, «spinnen wir zusammen rum.» Dann erzähle Elias, dass er eine Lesereise machen will. Dass er um die Welt kommen will, mit den Gedichten. Seit seiner Bootstour liebe er es, unterwegs zu sein. In ständiger Bewegung, ganz so, wie es seine Gedanken sind.

* Dieser Artikel ist zuerst in der «Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung» erschienen.