Portrait 25 Jahre bei der Stadtreinigung: José Gonzalez ist der Basler «Suuberstar» Seit rund 25 Jahren arbeitet José Gonzalez bei der Stadtreinigung, wo er auch mal zum Polizisten wird. Der gebürtige Spanier erzählt von erlebten Räubergeschichten und seinem Traum. Nora Bader 14.07.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

José Gonzalez fegt tagsüber Staubwolken und ist in der Freizeit als Sportpilot über den Wolken unterwegs. Kenneth Nars

Wenn die meisten Baslerinnen und Basler noch schlafen, ist er längst unterwegs. In den Strassen der Stadt beseitigt er die Überreste der nächtlichen Partys. Er sammelt Pizzaschachteln und Zigaretten ein oder fährt den Müll- oder Wischwagen durch die Gassen. José Gonzalez arbeitet seit rund 25 Jahren bei der Basler Stadtreinigung – so lange wie sonst kaum jemand. «Suuberstar» nennen ihn seine Kollegen liebevoll.

Auf der Strasse kennen ihn viele Menschen, auch von seiner Zeit als Basler «Mister Minit» in früheren Jahren. Dort reparierte er Schuhe oder erstellte Schlüssel. Das sei dann schon etwas anderes gewesen: «Am ersten Arbeitstag bei der Stadtreinigung war es minus 16 Grad kalt. Die wollten mir Handschuhe geben», erinnert er sich. Er habe abgelehnt und diesen Fehler nie wieder begangen.

Kenneth Nars

«Bei der Stadtreinigung habe ich schon allerhand erlebt», sagt der 48-Jährige. Schöne Momente und auch weniger schöne gebe es, jeder Tag sei anders. Und viele Kulturen würden bei der Arbeit aufeinandertreffen. Am Ende des Tages verstehe man sich aber immer.

Allerlei Räubergeschichten

Gonzalez’ Job gleicht oftmals gerade nachts auch jenem eines Polizisten. Er lief schon an Schlägereien, wo er schlichtete und die Sicherheitskräfte rief. Und: «Einmal habe ich eine grosse Reisetasche mit mehreren tausend Franken unter einer Brücke gefunden.» In der Tasche sei auch ein Zettel mit einer Adresse gewesen. Er übergab alles der Polizei. Pflichtbewusst, das sei er wirklich, sagt sein Chef Massimo Simonazzi in der Kaffeepause im Magazin unter der Wettsteinbrücke.

Wie sich herausgestellt habe, gehörte die von Gonzalez gefundene Tasche einer älteren Frau. Sie sei bestohlen worden. Das Geld sei in einem Couvert in der Aussentasche verstaut gewesen. «Die Frau hatte Glück, die Diebe hatten die Banknoten nicht gefunden», so Gonzalez. Auf dem Polizeiposten habe man ihm einen Finderlohn geben wollen, aber er habe abgelehnt. Eines Tages habe er von der bestohlenen Frau ein langes Dankesschreiben erhalten.

«Dieser handgeschriebene Brief war so schön formuliert, ich war so zufrieden»,

sagt er mit wässrigen Augen. Solche Dinge würden ihm für immer in Erinnerung bleiben.

Ein anderes Mal habe er auf der Claramatte einen Portemonnaiedieb auf frischer Tat ertappt, sei aus der Wischmaschine gestiegen und habe den Mann festgehalten, bis die Polizei eingetroffen sei. Gonzalez musste wieder mit auf den Posten, um fürs Protokoll Auskunft zu geben.

«Als ich zurückkam, war die Wischmaschine weg, das war ein Schock.»

Der Chef habe sie netterweise abgeholt, sagt er und beide lachen. Wie sich dann herausgestellt habe, sei der Portemonnaiedieb von Interpol gesucht worden wegen einer Bluttat in Russland. «Die Polizei war mir dankbar», so Gonzalez und zwinkert seinem Kollegen zu. Polizist habe er aber nie werden wollen. Er hatte einen anderen Traum.

Der Traum vom Fliegen

Wenn José Gonzalez Ferien oder ein paar freie Tage hat, reist der gebürtige Galicier oft nach Spanien. Dort ist er in einem Fliegerklub und hebt mit Sportflugzeugen ab über Spanien, ganz Europa bis hin zu arabischen Ländern, der Sahara.

Kenneth Nars

«Ich wollte immer fliegen können», sagt er. Als er noch ein Kind war, reiste sein Vater in die Schweiz, um Arbeit zu finden – mit dem Flugzeug. Er sei als Junge nachts wach gelegen und habe sich gefragt, wo das Flugzeug mit seinem Vater wohl hingegangen sei.

«Der Sohn des Schuldirektors zeigte in der Pause auf die Kondensstreifen am Himmel und sagte: Dort sind die armen Leute wie dein Vater.»

Von da an wollte Gonzalez Flugzeuge fliegen können, um wieder bei seinem Vater zu sein. «Das war meine Motivation, Sportpilot zu werden.» So absolvierte er viele Jahre später in seiner Freizeit die Ausbildung mit Unterstützung seiner Frau. Während er erzählt, zeigt er in einem Katalog verschiedene Flugzeugtypen, die er fliegt oder noch fliegen möchte. Manchmal besuche er Ausstellungen – auch sein Chef sei schon mitgekommen.

«Es war wie im Paradies»

Zurück in die 70er-Jahre. Seine Mutter tat es dem Vater nach und wanderte ebenfalls nach Basel aus, wo Gonzalez' Eltern im Kantonsspital arbeiteten. Und so blieb José Gonzalez bei seiner Grossmutter in Galicien, bis sie verstarb. 1987 kam auch er endlich nach Basel.

Er hätte lieber studiert, sagt er. Aber sein Vater habe gewollt, dass er arbeite. Dennoch: «Es war wie im Paradies für mich hier», sagt er. Daran denke er auch heute noch oft, wenn er mit dem Hund seiner erwachsenen Tochter am Rhein entlangspaziere.

«Nie werde ich den Tag vergessen, als ich zum ersten Mal Schneeflocken gesehen habe oder am Rheinbord gesessen bin.»

Er fühle sich zwar hier noch immer manchmal als Ausländer, aber in Spanien noch viel mehr.