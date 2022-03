Flugzeuge starten nicht mehr in der Nacht: Der Lärm nahm ab

Neue Massnahmen Positive Bilanz: Weniger Fluglärm am Basler Euro-Airport im Februar Seit Februar 2022 dürfen Flugzeuge ab Flughafen Basel-Mulhouse nicht mehr nach 23 Uhr starten, ausser es handelt sich um eine ungeplante Verspätung. Der Fluglärm konnte durch diese Massnahme deutlich verringert werden, so der Zwischenbericht des Flughafens nach dem ersten Monat. Monica Martin 03.03.2022, 16.31 Uhr

Geplantermassen sollen keine Flugzeuge mehr zwischen 23 und 24 Uhr am Flughafen Basel-Mulhouse landen. Nach dem ersten Monat ist die Bilanz positiv. Archivbild: Kenneth Nars

Am 1. Februar 2022 trat ein Ministerialerlass Frankreichs in Kraft, der zusätzliche Massnahmen zur Reduzierung des Fluglärms enthält. Einen Monat später meldet der Flughafen Basel-Mulhouse in einer ersten Zwischenbilanz, dass die Lärmbelastung durch startende und landende Flugzeuge in der Nacht deutlich verringert werden konnte. In den 28 Februartagen seien lediglich sieben Flüge wegen ungeplanter Verspätungen nach 23 Uhr und vor 24 Uhr gestartet. Zum Vergleich: Im Januar 2022 sowie im Februar 2021 waren es deren 68, im Februar 2020 deren 75.