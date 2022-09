Das sind die neuen Krankenkassenprämien in den beiden Basel

Prämien 2023 So viel teurer werden die Krankenkassen in den beiden Basel – die Übersicht Der Bund hat die neuen Prämien der Krankenversicherer veröffentlicht. Wir zeigen, welche Kasse in den Kantonen Basel-Stadt und Baselland wie stark aufschlägt. Jetzt kommentieren 27.09.2022, 15.15 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Krankenkassenprämien für 2023 sind bekannt. In der Schweiz steigen die Prämien im Schnitt um 6,6 Prozent. In Basel sind es 3,9 Prozent und in Baselland 7 Prozent. Die Unterschiede zwischen den Kassen sind ebenfalls gross.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen