Präsidialdepartement im Umbruch Das «Top-Sharing» ist zu Ende: Eine Co-Leiterin Kultur wirft das Handtuch Sonja Kuhn wechselt nach fünf Jahren ihren Job. Ihre Kollegin Katrin Grögel wird die Abteilung künftig alleine führen. Patrick Marcolli 11.03.2021, 12.06 Uhr

Sonja Kuhn (l.) und Katrin Grögel Amt für Kultur Basel. Grögel wird die Abteilung ab August alleine führen. Bild: zVg

Die einstige Regierungspräsidentin Elisabeth Ackermann (Grüne) prägte vor rund fünf Jahren den Begriff des «Top-Sharing». Damit rechtfertigte sie einen ungewöhnlichen Schritt: Die Abteilung Kultur, der zuvor immer nur eine Person vorgestanden hatte, wurde fortan im Duett geführt: Von Sonja Kuhn und Katrin Grögel.

Unter Ackermanns Nachfolger Beat Jans (SP) wird derAckermann'sche Anglizismus wieder in den Passiv-Wortschatz zurückgestuft. Wie das Präsidialdepartement heute bekanntgab, wird Sonja Kuhn sich einer neuen beruflichen Herausforderung stellen und das Departement Ende Juli verlassen. «Regierungspräsident Beat Jans bedauert den Entscheid sehr», heisst es in der Medienmitteilung. «Sonja Kuhn hat die Abteilung Kultur in den letzten Jahren wesentlich mitgeprägt und einen wichtigen Teil zur Stärkung der Basler Kulturszene beigetragen.»

Künftig wird die Abteilung allein von Katrin Grögel geführt. Ausgeschrieben wird die Stelle der stellvertretenden Abteilungsleitung.