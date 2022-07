Basel: Kanton will mehr Sicherheit durch Beleuchtung schaffen

Prävention Mit Polizeipräsenz und mehr Licht: So geht der Kanton gegen Gewalt vor Am Freitagabend kam es am Unteren Rheinweg zwischen Oetlingerstrasse und Leuengasse zu einem Sexualdelikt. Dabei testet gerade dort der Kanton aktuell ein neues Beleuchtungskonzept. Silvana Schreier Jetzt kommentieren 05.07.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Tatort: Am Unteren Rheinweg zwischen der Oetlingerstrasse und der Leuengasse ereignete sich am Freitagabend ein Sexualdelikt. Der Täter wird gesucht. Roland Schmid

Ein unbekannter Mann griff eine 17-Jährige am Unteren Rheinweg an und verübte ein Sexualdelikt. Anschliessend flüchtete er. Passanten ist laut Staatsanwaltschaft «die verstörte Jugendliche» aufgefallen, die junge Frau wurde ins Spital gebracht. Die Kriminalpolizei sucht den 20- bis 25-jährigen Täter und Zeugen, die Hinweise zum Geschehen machen können.

Der Fall schockiert, geschah die Tat doch um etwa 22.20 Uhr. Eine Zeit, zu der gerade an einem Freitagabend viele Leute das Rheinufer bevölkern. Wie konnte die Tat ungesehen geschehen?

Anwohnerin und «#Rhylax» erleben Stimmung als friedlich

Das fragt sich auch eine Anwohnerin. Sie wohnt am Unteren Rheinweg zwischen der Oetlingerstrasse und der Leuengasse. Also genau dort, wo die junge Frau angegriffen wurde. Sie spricht für mehrere Anwohnerinnen und Anwohner, wenn sie sagt: «Wir sind sehr betroffen und erschüttert.»

Grundsätzlich erlebt die Frau die Stimmung am Rheinufer im Kleinbasel als ausgelassen und friedlich. Natürlich gehe das Tanzen und Schwatzen gerade in dieser Jahreszeit deutlich über Mitternacht hinaus. Daran stört sie sich nicht. «Wenn ich aber eine laute Auseinandersetzung höre, stehe ich auf dem Balkon und schaue, was vor sich geht.»

Auch Roland Frank vom kantonalen Aktionsprogramm «#Rhylax» sagt auf Anfrage, die Stimmung am Rheinbord werde als friedlich erlebt. Das Pilotprojekt zur Förderung eines respekt- und rücksichtsvollen Zusammenlebens am Rheinufer läuft seit 2017.

Es ist jetzt heller in der Lohweg-Unterführung

Für den Kanton Basel-Stadt ist klar: Gewaltdelikte im öffentlichen Raum müssen besser bekämpft werden. Darum hat die Regierung Mitte Juni diesen Fokus in der Schwerpunktsetzung bei der Kriminalitätsbekämpfung inkludiert. Daneben wollen sich die Behörden auf häusliche und sexualisierte Gewalt konzentrieren.

Eine Massnahme zur Verhinderung von Gewalttaten in der Öffentlichkeit ist eine verstärkte Polizeipräsenz an den sogenannten Hotspots. Eine andere die Beleuchtung dunkler Ecken. Etwa die Unterführung am Lohweg bei der Heuwaage: Hier reagierte der Kanton mit der Beleuchtungsmassnahme auf ein Sexualdelikt. Ende Oktober 2021 vergewaltigte ein junger Mann dort eine Frau, nachdem sie sich in einem Tanzlokal kennen gelernt hatten. Der Mann wurde im Mai freigesprochen, zu dünn war die Beweislage, befand das Basler Strafgericht.

Dank des neuen Beleuchtungskonzepts soll das Sicherheitsempfinden in der eher dunklen Unterführung höher sein: Seit dem Frühling brennen die LED-Leuchten die ganze Nacht über mit voller statt nur halber Leistung, schreibt das Justiz- und Sicherheitsdepartement (JSD).

Beleuchtungskonzept steckt noch in den Kinderschuhen

Neben dem Lohweg werden auch das Birsköpfli, die Uferstrasse und der Untere Rheinweg im Rahmen des Pilotprojekts heller beleuchtet. Die Polizei arbeitet mit dem Bau- und Verkehrsdepartement, Quartiervereinen sowie der IWB zusammen. «Um die Sicherheit und Ordnung an den einschlägigen Örtlichkeiten sicherzustellen beziehungsweise Gewaltdelikte zu verhindern und auch das subjektive Sicherheitsempfinden zu erhöhen, wurden versuchsweise mobile Beleuchtungseinheiten aufgestellt», schreibt das JSD. Noch befindet sich das Konzept aber in der Projektphase.

Die Anwohnerin, die den Unteren Rheinweg sehr gut kennt, sagt, Licht hätte es eigentlich genug bei der Strasse und dem Spazierweg. «Dunkel ist es dafür eher bei den Hauseingängen.» Kein Wunder würden diese auch öfter als Toilette missbraucht.

Für die Anwohnerin ist aber klar:

«Nur Beleuchtung, das reicht nicht. Es braucht ein grundsätzliches Umdenken in der Gesellschaft, mehr Respekt vor Frauen und Wachsamkeit von uns allen.»

Sie selbst hat sich nun vorgenommen, wieder häufiger auf dem Balkon zu stehen, wenn sie ungewöhnliche Geräusche vernimmt.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen