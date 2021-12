Baselland: Spezialchemie-Gigant verlegt Sitz

Reinach-Pratteln Spezialchemie-Riese verlegt Sitz – den Ausschlag gab ein Gebäude Das Unternehmen Archroma zügelt mit seinem globalen Hauptsitz von Reinach nach Pratteln. Und will bei den Konsumentinnen und Konsumenten bekannter werden. Benjamin Wieland Jetzt kommentieren 07.12.2021, 05.00 Uhr

«Die sind echt»: CEO Heike van de Kerkhof vor der Mooswand am neuen Archroma-Sitz in Pratteln. Bild: Nicole Nars-Zimmer

Noch ist alles neu. Auch für die Chefin. Seit Montag befindet sich der globale Hauptsitz von Archroma in Pratteln und nicht mehr in Reinach. Trotzdem weiss Heike van de Kerkhof sofort, wo sie sich fotografieren lassen will für das Porträt: vor einer Mooswand. «Die Pflanzen sind echt, das spürt man, wenn man sie anfasst», sagt sie. Im Haus der Wirtschaft, in dem Archroma eineinhalb Stockwerke belegt, hat es viele grüne Wände. Das passt zur Botschaft, die van de Kerkhof als CEO des Spezialitätenchemie-Herstellers unermüdlich verbreitet: Umweltschutz und Nachhaltigkeit.

Obwohl der Jahresumsatz 1,2 Milliarden Franken beträgt, ist Archroma nur wenig bekannt. Dabei kann das Unternehmen mit weltweit 2900 Mitarbeitenden und Vertretungen in 35 Ländern auf eine über 130-jährige Geschichte zurückblicken. Die Firma hat ihre Wurzeln bei Kern & Sandoz. Nach der Fusion von Sandoz und Ciba zu Novartis gingen die Sparten Textilchemikalien, Papierchemikalien und Emulsionen in Clariant auf. 2013 verkaufte Clariant die drei Divisionen an die US-Private Equity Gesellschaft SK Capital.

Mit Erzeugnissen von Archroma ist wahrscheinlich jede und jeder schon in Berührung gekommen – das ist wörtlich zu verstehen. In etlichen Klebstoffen und Lacken stecken Archroma-Emulgatoren. Ebenso sind zahlreiche Textilien mit Farben und Gerbstoffen aus dem Hause Archroma behandelt. Auch in diesem Bereich will van de Kerkof ihr Unternehmen sichtbarer machen:

«Unser Ziel ist, dass die Kundschaft beim Kleiderkauf sieht, von welcher Firma die Farbstoffe stammen.»

Schon jetzt würden Partnermarken den Namen Archroma auf den Etiketten aufführen, darunter Esprit, Primark und G-Star.

Archroma wirbt mit Verfahren, bei denen die Textilproduzenten beim Färbevorgang Chemikalien, Wasser und Energie sparen. «Wir meinen es ernst mit dem Umweltschutz», sagt van de Kerkhof. «Wir erzielen mittlerweile 42 Prozent unseres Umsatzes mit nachhaltigen Produkten – vor acht Jahren waren es noch null Prozent.»

Wegzug aus der Schweiz «nie ein Thema»

Archroma produziert an 26 Standorten weltweit – nur nicht in der Schweiz. Über eine Verlegung des Sitzes habe man aber nie nachgedacht, sagt van de Kerkhof, die in Basel wohnt: «Wir sind stolz auf unsere Schweizer Wurzeln.» In Pratteln sind alle Hauptsitzfunktionen zu finden, ebenso das Europa-Hauptquartier. 55 Personen arbeiten in Pratteln. 45 verbleiben in Reinach-Kägen, wo Labore für Papier und Textilien angesiedelt sind.

Die deutsche Managerin übernahm den CEO-Posten 2020. Schon bald habe sie sich nach einem neuen Standort umgeschaut, sagt sie: «In Reinach hatten wir nur Einzelbüros. Ich bin aber eine Anhängerin der Open-Office-Philosophie.» Bei einem Rundgang zeigt sich: Selbst sie besitzt kein Einzelbüro.

Das Greta-Poster wird noch aufgehängt

Den Ausschlag für Pratteln habe vor allem das Gesamtpaket gegeben, das man im Haus der Wirtschaft, eröffnet im vergangenen April, vorgefunden habe, darunter modernste Konferenz- und Veranstaltungsräume, aber auch der Fitnessraum, der allen im Gebäude Tätigen offen steht.

Noch fehlt ein wichtiges Ausstattungselement im Büro von van de Kerkhof, wie sie erzählt. Am alten Standort prangte ein Poster mit Greta Thunberg von der Wand. «Das Poster ist noch in einer Zügelkiste. Das hänge ich aber auch hier auf.»

