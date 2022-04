Afrotanz vom Feinsten im Basler Viertelklub

Premiere Basler Afrotanz-Battle versprüht pure Lebensfreude Bei der Erstauflage im Viertelklub duellieren sich zehn Talente mit ihren tänzerischen Fähigkeiten. Tanja Opiasa-Bangerter Jetzt kommentieren 03.04.2022, 17.32 Uhr

Begeisternde Tanzdarbietungen vor vollen Zuschauerrängen. Roland Schmid 1. April 2022

1. April 2022)

45 Sekunden bleiben der Tänzerin, um die dreiköpfige Jury zu überzeugen. Selina Meiers Füsse treten energetisch auf dem Betonboden des Viertelklubs, in dem sich am Freitag die wachsende Afro- und Dancehall Community zur ersten Basler Afro-Battle traf. Im Rahmen der Corubasoundsystem, eines in der Basler Clubszene etablierten Formats, duellierten sich zehn Talente mit ihren tänzerischen Fähigkeiten im modernen afrikanischen Tanz.