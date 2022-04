Première Das «Laaferi» 2022 – ein prachtvolles Fasnachts-Aadie der Jungen Garden Gestern und heute findet in der Messehalle 3 das «Laaferi» statt. Die Jungen Garden von 22 Cliquen bringen den Fasnachtsgeist noch einmal nach Basel und verzaubern das Publikum. Valerie Zeiser 03.04.2022, 13.02 Uhr

Lange haben sie geübt, zahlreiche Stellproben gingen dem Anlass voraus und am Samstag war es dann endlich so weit: Das «Laaferi» feierte Première. Auf der Bühne standen die Binggis von 22 Cliquen aus ganz Basel. Eigentlich hätte es bereits im Januar 2022 stattfinden sollen, die Corona-Pandemie verhinderte jedoch die Durchführung. So wurde aus der Vor- kurzerhand eine Nachfasnachtsveranstaltung. Knapp zwei Stunden lang begeisterten die Jungen Garden in der Messehalle 3 das Publikum und boten der Fasnacht 2022 einen würdigen Abschluss.

Eröffnet wurde das «Drummeli für Junge», wie es die Veranstalter nennen, von einer Trommelgruppe, dem ein erstes Rahmestiggli folgte. Natürlich mit obligatorischem Seitenhieb nach Zürich: «D Fasnacht macht Basel zu däm, was Züri nie syy wird.» Es folgte die nächste musikalische Einlage durch die Junge Garde der Rätz, die eine Interpretation des Themenvärs vom Marsch «z’Basel» präsentierte. Zu den musikalischen Vorträgen gesellten sich auch immer die kleinen Vorträbler mit übergrossen Larven, die staunend um sich blickend beinahe die Stäggeladärne vergessen, die einen Meter über ihren Köpfen leuchtete.

Für die Umsetzung hatten die Binggis freie Hand

Auffallend war, dass viele Junge Garden nicht klassische Märsche vortrugen. Meist wurde umgeschrieben und neu komponiert. So kamen die Zuschauerinnen und Zuschauer auch in Genuss des Liedes «Yellow Submarine» der Beatles, vorgetragen von den Basler Bebbi Basel. Die Jungen der VKB präsentierte das Schweizer Lied «Heicho, ohni Znacht is Bett» - inklusive Gesangseinlage - und thematisierte damit den Moment, wenn die Jünsten an der Fasnacht, die Binggis, um 22 Uhr nachhause müssen – aber nicht möchten.

Einen roten Faden gab es aber schon: «Die Jungen Garden durften sich eine Erinnerung an die Fasnacht aussuchen, und anhand derer wurde ein Auftritt generiert» wie Mathieu Meyer vom Projektteam des Laaferi später erklären wird.

«Aber wie sie das dann umsetzen, musikalisch und visuell, da hatten die Binggis freie Hand.»

Eine der Jungen, die an dem Abend auf der Bühne stand, ist Sidonia. Sie hat für die junge VKB auf der Bühne getrommelt. «Es war mega lässig!» wie die 16-jährige uns nach der Aufführung verrät. Ja, man habe viel geprobt, aber das sei es Wert gewesen. «Und so konnten wir gerade die vier Wochen ohne Proben überbrücken, die wir sonst nach der Fasnacht haben, das fand ich super.».

Die beiden Hauptcharaktere führten das Publikum mit vielen Lachern

Ihre Kollegin Mara, die als Pfeifferin auf der Bühne stand, kann sich da nur anschliessen. «Es hat mega Spass gemacht, ich war nicht mal nervös!». «Normalerweise», erinnert sie sich, «bin ich immer nervös bei so Sachen, aber heute nicht.».

Nach einer kurzen Pause eröffneten die Muggedätscher den zweiten Teil des Abends, dicht gefolgt von den jungen Naarebaschi. Immer wieder verzückten die Rahmestiggli. Die beiden Hauptcharaktere führten das Publikum mit vielen Lachern – und diversen Tanzeinlagen – durch den Abend.

Ein Trio aus den Jungen Garden der Alti Stainlemer, Märtplatz und Sans Gêne bildeten den musikalischen Abschluss auf der Bühne. Die letzten Kopfladäärnli stolperten zum Backstage Bereich und es wurde noch einmal ganz still. Bevor dann das grosse Schlussbouquet folgte.

900 Zuschauerinnen und Zuschauer am Samstagabend

Aus allen Ecken und Enden der Messehalle 3 strömten sämtliche Junge Garden, die zuvor schon auf der Bühne standen, und mischten sich unter das Publikum. Eine Druggedde und ein Durcheinander wie am Rümelinsplatz an einem Fasnachtmittwoch Abend. Kein Wunder, denn nebst den 900 Zuschauerinnen und Zuschauer, die an diesem Samstagabend den Weg zur Messe gefunden haben, wirkten über 800 Aktive mit. Abgerundet wurde die Vorstellung mit einer Standing Ovation für die zahlreichen Binggis, Jungen und auch Erwachsenen, die das Laaferi 2022 möglich gemacht haben.

Mathieu Meyer teilt die Euphorie des Publikums nach der Veranstaltung. «Wir sind begeistert von den Jungen!» schwärmt er. «Von ihrer Kreativität, ihrer musikalischen Qualität und ihrer Motivation.» Die Vorstellungen waren beinahe ausverkauft. Beim ein oder anderen Zuschauer wurde bestimmt auch schon wieder das Fasnachtsfieber für 2023 wiederbelebt.

Vorstellung Am Sonntag, den 3. April, um 15 Uhr.