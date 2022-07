Premiere Musikalische Weltreise mit einem stillen Höhepunkt: Das Basel Tattoo zelebriert seine 15. Ausgabe Roland Schmid Mit internationalen und heimischen Musikformationen, königlichen Garden, rockigen Dudelsackklängen und Trommelvirtuosen meldet sich das Basel Tattoo zurück. Am Freitagabend fand die Premiere im Hof der Kaserne statt. Aimee Baumgartner 0 Kommentare 16.07.2022, 14.10 Uhr Merken Drucken Teilen

«You Raise Me Up», du hebst mich hoch, war das Sujet der grossen Eröffnungsnummer des Basel Tattoo bei der Premiere am Freitagabend. Zwei Jahre lang konnte das Militärmusik- und Eventmusikfestival coronabedingt nicht stattfinden, drei geplante Ausgaben mussten abgesagt oder verschoben werden. Nun wurden die Organisatoren, die Helferinnen, die Musiker und die Tänzerinnen wieder hochgehoben, um die 15. Ausgabe des Basel Tattoo zu zelebrieren.

Die Premiere im Hof der frisch umgebauten Kaserne ist an diesem herrlichen Sommerabend gut besucht. Nur einzelne Sitzplätze blieben bei der zweieinhalbstündigen Vorstellung unbesetzt. Die Sehnsucht war bei vielen gross. «Endlich» könne das Tattoo wieder stattfinden, «endlich» wieder ein Funken Normalität mehr, sagten zwei Besucherinnen zueinander und stossen auf den gemeinsamen Abend an.

Das Basel Tattoo feiert in diesem Jahr sein 15-Jahre-Jubiläum. Roland Schmid Die Massed Pipes and Drums treten mit rund 200 Dudelsackspielern und Trommlern auf. Roland Schmid Dieses Jahr ist die Formation sehr international. Roland Schmid Die Teilnehmenden kommen aus vier Kontinenten. Roland Schmid Begleitet werden die Massed Pipes and Drums von den Highland-Tänzerinnen. Roland Schmid The Band of Her Majesty's Welsh Guards. Roland Schmid Die Repräsentationsformation der britischen Queen ist zum ersten Mal in Basel zu sehen. Roland Schmid Mit Major Lauren Petritz-Watts steht erstmals in der Geschichte der britischen Militärmusik eine königliche Garde unter der musikalischen Leitung einer Frau (bz berichtete). Roland Schmid Die Red Hot Chilli Pipers aus Glasgow vereinen folkloristische Dudelsackklänge mit modernen Rockrhythmen (bz berichtete). Roland Schmid Sänger der Red Hot Chilli Pipers ist Christopher Judge. Roland Schmid Eine besonders weite Anreise hatte die Kumudini Homes School Pipes and Drums Band aus Indien. Roland Schmid Ihre Musik ist schriller und ihr Marschtempo oft viel schneller. Roland Schmid Natürlich sind es die Briten, die in der ehemaligen Kronkolonie ihre Spuren hinterlassen haben. Roland Schmid Auch die United States Air Force Honor Guard ist am Basel Tattoo 2022 vertreten. Roland Schmid Beim Werfen und Fangen der Gewehre braucht es eine gute Hand-Augen-Koordination. Roland Schmid Für einen Auftritt der besonderen Art sorgte das Severnyashki Ensemble for Folk Song and Dances «Ivan Valev» aus Bulgarien. Roland Schmid Die Les Armaillis gaben zusammen mit ihren Kühen Einblick in eine jahrzehntealte Tradition. Roland Schmid Sie spielen das Lied «Les Ranz des Vaches» – ein Hirtenlied mit 19 Strophen und zwei Refrains, das ursprünglich dazu diente, die Kühe anzulocken. Roland Schmid Die His Majesty The King's Guard Band and Drill Team aus Norwegen. Roland Schmid Die Formation war schon bei der ersten Ausgabe im Jahr 2006 Gast am Basel Tattoo. Roland Schmid Als heimische Formation sind die Spitzentrommler vom Top Secret Drum Corps beim Basel Tattoo 2022 mit dabei. Roland Schmid Die Lokalmatadoren und Schlegelvirtuosen, wie sie die Organisatoren betiteln, seien «Garant für ein grosses Spektakel». Roland Schmid Top Secret traten jüngst vor Queen Elizabeth II. auf, die in diesem Jahr ihr 70-jähriges Thronjubiläum feiert. Roland Schmid Mit der Swiss Army Central Band ist die «Nationalmannschaft» der Schweizer Blasmusik am Basel Tattoo vertreten, die sich auf verschiedenen Tourneen im In- und Ausland einen Namen gemacht hat. Roland Schmid Das grosse Finale des Basel Tattoo 2022. Roland Schmid Die Hauptprobe fand am Donnerstagabend vor einem sehr kleinen Publikum statt. Roland Schmid Die Jubiläumsausgabe findet noch bis am 23. Juli statt. Roland Schmid

Kurz darauf wird es ruhig in der Kaserne, bevor der Basel Tattoo Chor zusammen mit den Red Hot Chilli Pipers und dem Uilleann Piper Conal McDonagh die Hymne «Celtic Crest» spielen.

Folklore, Vieh und Flinkheit

Im Anschluss daran sorgen The Massed Pipes und Drums mit ihren rund 200 Dudelsackspielern und Trommlern bereits zu Beginn der Vorführung für einen der imposantesten Momente des Abends. Die Mitglieder der Formation stammen aus sechs Ländern, verteilt auf vier Kontinente.

Die vertrauten Klänge aus dem schottischen Hochland und die traditionellen Tartans bringen das Publikum zum Staunen. Zum Schluss des Auftritts, der laut den Organisatoren zum Tattoo gehört wie der Kirsch zum Fondue, und zur Ehrung des Jubiläums positioniert sich die Formation zur Zahl 15.

Eine 15 zum 15-Jahre-Jubiläum. Die Aufnahme stammt von der Hauptprobe am Donnerstagabend. Roland Schmid

Folkloristisch zeigt sich die Guardsmen Band der bulgarischen Armee zusammen mit dem tanzenden Severnyashki Ensemble «Ivan Valev». Die Formation tritt in diesem Jahr erstmals am Basel Tattoo auf, so auch die Kumudini Homes School Pipes and Drums Band aus Indien.

Die Kumudini Homes School Pipes and Drums Band aus Indien. Roland Schmid

Die Musik der indischen Dudelsackspieler und Trommler ist schriller als die der anderen, ihr Marschtempo viel schneller und die Körperbewegungen dynamischer.

Les Armaillis. Roland Schmid

Die Reise führt – zumindest zwischenzeitlich – zurück in die Schweiz. Die Armaillis, Viehbauern aus dem Greyerzerland, singen den «Ranz des Vanches». Die melancholische Melodie dient dazu, die Kühe von der Alp zum Melken in den Stall zu rufen.

Während sich die Kühe noch in der Arena präsentieren, bringen sich die Band of The Welsh Guards mit ihren Bärenfellmützen in Position. Die Repräsentationsformation der britischen Queen ist zum ersten Mal in Basel zu sehen. Neben klassischen Stücken wie «Land of Hope and Glory» und «Rule, Britannia» sorgen insbesondere das James Bond Medley für Begeisterung.

Auftritt der Band of Welsh Guards am Basel Tattoo 2022. Aimee Baumgartner

Das Versprechen Erik Julliards «einer geballte Ladung Swissness, Royals und ganz viel Dudelsackmusik» wird mehr als erfüllt. Für einen Dudelsack-Auftritt der speziellen Art sorgt die Folk-Rock-Band Red Hot Chilli Pipers.

Zusammen mit einer Band begleiten die drei Dudelsackspieler den Sänger Christopher Judge, der in Pailletten gehüllt eine RnB-Version von Avicis «Wake Me Up» und «Don’t Stop Believing» von Journey zum Besten gibt.

Fliegende Bajonette überzeugen ganz ohne Musik

Die erste Hälfe vergeht wie im Flug, die Choreografien und Abläufe sitzen. So auch beim schottischen Akt, dem Zwischenfinale, bei dem mehrere Formationen miteinander auftreten.

Nach den lauten Klängen folgt die Stille in der Arena. Für einen überraschenden Höhepunkt sorgt das Air Force Honor Guard aus den USA. Mit stoischem Gesichtsausdruck und höchster Konzentration wirbelt das Drill Team die Bajonette durch die Luft. Belohnt wird die Formation mit dem bislang grössten Applaus des Abends.

Die United States Air Force Honor Guard. Roland Schmid

Darauf hatte Produkt Erik Julliard gehofft, wie er nach der Vorstellung gegenüber der bz sagt. «Meine Kollegen haben mir sagt, dass das nicht funktionieren wird. In der heutigen Zeit eine amerikanische Garde mit Gewehren zu zeigen, wirkt vielleicht wirr. Aber die Leute haben gemerkt, dass das Drill Team eine Ehrengarde ist, die eine ganz andere Kultur repräsentiert. Deshalb hat mich diese Resonanz des Publikums innerlich so gefreut.»

Präzision ist auch beim His Majesty The King’s Guard Band and Drill Team, samt akrobatischen Showeinlagen, aus Norwegen gefragt. Die Formation zeichnet sich durch ihre musikalische Vielfalt und die Drill-Fähigkeiten aus.

Heimspiel für das Top Secret Drum Corps am Basel Tattoo. Roland Schmid

Letztere zeigen auch die Spitzentrommler Top Secret Drum Corps. Die Lokalmatadoren samt Baslerstab auf den Flaggen können auch klar vom Heimvorteil profitieren und ernten für ihre neue Choreografie riesigen Applaus. Punkten kann auch die «Nationalmannschaft» der Schweizer Blasmusik, die Swiss Army Central Band, unter der musikalischen Leitung von Major Aldo Werlen.

Die Zufriedenheit des Publikums ist auch nach dem Schlussbouquet spürbar, wo die Formationen in ihren unterschiedlichen Uniformen noch ein letztes Mal gemeinsam auftreten. Das Publikum feiert die eindrückliche Jubiläumsshow mit Standing Ovations.

Am Samstagnachmittag fand ab 14 Uhr die Tattoo Parade durch die Basler Innenstadt statt. Alle Formationen des Basel Tattoo sowie zahlreiche Gastformationen aus dem In- und Ausland sind mit dabei. Erwartet werden 120'000 Besuchende.

Parade-Route: Barfüsserplatz - Falknerstrasse - Marktplatz - Mittlere Brücke - Clarastrasse - Messeplatz

