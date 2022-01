Affentheater oder Bagatelle? Engelbergers fragwürdiger Auftritt im Abstimmungskampf

Feuer In der Region kommt es immer wieder zu Brandserien: Nun brennt es in Ziefen häufig

In Ziefen ist womöglich ein Feuerteufel am Werk. Aufsehenerregende Brandserien gab es in beiden Basel einige. Im Baselbiet konnten in den zuletzt weniger als die Hälfte der Brandstiftungen aufgeklärt werden.