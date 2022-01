Primateninitiative Gegner argumentieren mit Praxis: «Tierversuche fänden einfach anderswo statt» Im Basler Zolli luden am Dienstagmorgen die Gegnerinnen und Gegner der Primateninitiative zur Pressekonferenz. Unter ihnen war auch Rolf Zeller, Professor an der Uni Basel. Benjamin Rosch 11.01.2022, 17.41 Uhr

Keiner zu klein, ein Primat zu sein: Auch Lemuren gehören zu den Primaten. Julian Smith / EPA

Es ist gar keine so einfache Ausgangslage für die Gegnerinnen und Gegner der Primateninitiative: Einerseits müssen sie das Anliegen, Primaten im Kanton Grundrechte einzuräumen, als reine Symbolpolitik abtun. Andererseits müssen sie vor den verheerenden Folgen für den Forschungsstandort Basel warnen. Es ist daher nicht ganz erstaunlich, dass das Nein-Komitee am Dienstagmorgen im Zolli schnell auf sehr praxisnahe Beispiele zu sprechen kam, auf welche sich die Initiative auswirken könnte.

Insbesondere Rolf Zeller, Professor an der Medizinischen Fakultät der Uni Basel, führte Argumente aus der Forschung ins Feld: «Die Initiative hätte zur Folge, dass Tierversuche an Affen künftig in anderen Ländern stattfänden.» Dort seien die Kontrollen durch das Tierschutzgesetz oft weniger streng, was faktisch einer Verschlechterung der Situation für Versuchstiere gleichkäme. Tierärztin Fabia Wyss führte hingegen aus, wie unklar die Auswirkungen der Initiative auf ihren Arbeitgeber, den Zolli, wären. Es sei bislang nicht ersichtlich, wie die juristischen Konflikte mit dem eidgenössischen Tierschutzgesetz in der täglichen Arbeit vereinbart werden könnten.