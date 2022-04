Pro Specie Rara Leiterin der Basler Samenbibliothek: «Stirbt eine Sorte aus, ist sie für immer verloren» In den Merian Gärten betreibt die Erhaltungsorganisation Pro Specie Rara die einzige Samenbibliothek für gefährdete Sorten der Schweiz. Projektleiterin Mira Oberer führt durch den Stiftungshauptsitz und erklärt, wie Sortenschutz funktioniert. Maria-Elisa Schrade Jetzt kommentieren 27.04.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

zvg

In einem langgezogenen, schmalen Raum reihen sich hellblaue Plastikboxen in robusten Metallregalen. Der weisse Lüftungsschacht an der Decke rauscht. Es ist kühl, trocken, steril. Läge nicht ein dezenter Geruch nach Sellerie und Möhren in der Luft, ahnte wohl niemand, dass hier die Samen von 1400 bis 1500 gefährdeten Sorten lagern.

Mira Oberer, Projektleiterin der Samenbibliothek von Pro Specie Rara, führt durch die Sammlung. Sie spricht routiniert über die optimalen Aufbewahrungsbedingungen – in Papiertütchen abgefüllt, bei einer Temperatur von 15 Grad und 15 Prozent Luftfeuchtigkeit –, die Nachfrage nach den unterschiedlichen Sorten und die besten Vermehrungsbedingungen der Gemüse- und Zierpflanzen. Oberer kann fast das gesamte Saatgut aus dem Bestand allein anhand der Optik identifizieren. Dieser Job ist etwas für Enthusiastinnen.

Samen erhalten, indem sie genutzt werden

Seit der Gründung 1982 durch den ehemaligen WWF-Mitarbeiter Hape Grünenfelder hat sich die Samenbibliothek von Pro Specie Rara kontinuierlich professionalisiert. Musste der Gründer zu Beginn mit einer Kiste Samen in seinem Bekanntenkreis hausieren gehen, wie Oberer berichtet, züchten mittlerweile 400 bis 500 Freiwillige alte Sorten aus der Bibliothek, vermehren diese und führen sie zurück in den Bestand. Ausserdem kooperiert die Erhaltungsorganisation mit anderen Stiftungen, ist vernetzt mit diversen europäischen «Community Seedbanks» und setzt Erhaltungsprojekte des Bundes um.

Der Zweck der Samenbibliothek geht über den blossen Erhalt gefährdeter Sorten hinaus. Oberer erklärt: «Wir wollen, dass die Leute alte Sorten wieder kennen lernen und nutzen. Der kontinuierliche Anbau schützt ausserdem die Sorten besser, weil sie sich immer wieder an neue Gegebenheiten anpassen.»

Mit dem Konzept «Erhaltung durch Nutzung» unterscheide sich Pro Specie Rara grundlegend von der Nationalen Genbank, die Saatgut lediglich zur Aufbewahrung einfriere, so Oberer.

Mira Oberer leitet die Samenbibliothek von Pro Specie Rara: «Jede Sorte verfügt über einen eigenen genetischen Fingerabdruck.» zvg

In den Merian Gärten wachsen rund 170 Pflanzen aus der Bibliothek

Doch nicht alle Sorten sind gleichermassen gefragt. Die Projektleiterin sagt: Während Bohnen in der Schweiz auf eine lange Tradition zurückblicken und sich Gemüse wie Tomaten, Chili und Peperoni grosser Beliebtheit erfreuen, landen einige Sorten aus der Bibliothek auch immer wieder auf einer roten Liste, wenn ihre Samen drohen die Keimfähigkeit zu verlieren. Dann müssen diese prioritär ausgesät werden, um ihren Erhalt zu sichern.

Mira Oberer lehnt entspannt gegen den weissen Tresen des Labors, während sie von der Stiftungsarbeit erzählt. Auch dieser Raum: klinisch und funktional. Nichts deutet auf die bunten und vielfältigen Schaugärten hin, die Pro Specie Rara nur wenige Meter vom Hauptsitz der Stiftung entfernt in den Merian Gärten mitbetreut. Dort allein wachsen jedes Jahr rund 170 Gemüse- und Zierpflanzen aus der Bibliothek – daneben 80 alte Beerensorten und 400 Apfelbäume.

Ausbildung für «Sortenbetreuung» nötig

Sorten zu vermehren ist nicht leicht. Die Projektleiterin erklärt: «Das sind keine Wildpflanzen. Sorten zeichnen sich durch ein bestimmtes Aussehen und Aroma aus, welche über viele Generationen gezielt herangezüchtet wurden und erhalten bleiben sollen.» Wer sich als «Sortenbetreuer» engagieren möchte, erhält daher zu Beginn ein Probierset und belegt in der darauffolgenden Saison einen Einsteigerkurs, in dem vermittelt wird, wie einfache Sorten vermehrt werden können. Oberers Einschätzung nach dauert es etwa drei Jahre, bis die Gönnerinnen und Gönner fit für den Intensivkurs sind und damit auch bereit, aufwendigere Sorten zu züchten.

Wer sich für den Erhalt der Samen und Sorten engagieren möchte, muss mehrere Kurse absolvieren. Denn: Sorten zu vermehren ist nicht leicht. zvg

Obwohl das Interesse an Klima- und Umweltschutz in der Bevölkerung wächst, bleibt der Erhalt alter Sorten für die Mehrheit ein Nischenthema. Auch die Agrarpolitik setzt lieber auf ertragreichere Saaten. Dabei ist Sortenvielfalt mehr als ein wichtiges Kulturgut, sagt Oberer. Sie bringe Stabilität in ein System und stärke es gegenüber Umweltveränderungen wie dem Klimawandel. Mira Oberer warnt:

«Jede Sorte verfügt über einen eigenen genetischen Fingerabdruck. Stirbt sie aus, ist sie für immer verloren.»

Die Projektleiterin verabschiedet sich. Sie hat viel zu tun. Beim Hinausgehen fällt der Blick auf die weissen Schriftzüge im Schaufenster, die dazu auffordern, Sorten wie das gelbe Posthörnli, den roten Feurio, die Pfauengerste oder die Green Zebra-Tomate zu retten. Die Steintreppe herunter stehlen im Schaugarten die ersten rosa Pfingstrosen dem letzten Winterblumenkohl die Show. Die zarten Pflänzchen der Puffbohne stossen durch die Erddecke und die langen Blätter des Gartensauerampfers wiegen sich im sanften Abendwind.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen