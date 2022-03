Pro und Contra Braucht es an der Basler Fasnacht eine offizielle Reaktion auf den Krieg? Das Fasnachts-Comité will nichts von einer koordinierten Kundgebung mit Blick auf den Einmarsch der russischen Armee in die Ukraine wissen. Auf der bz-Redaktion sind die Meinungen geteilt. Hans-Martin Jermann und Andreas Möckli 03.03.2022, 05.00 Uhr

Auch düstere Themen wie der Streit um Öl oder Kriege werden an der Basler Fasnacht thematisiert. Kenneth Nars

PRO: Nun braucht es eine mutige Geste der Basler Fasnacht zu den Kriegsgräueln in der Ukraine

Hans-Martin Jermann.

Europa erlebt gerade die erste Invasion auf einen souveränen Staat seit dem Zweiten Weltkrieg. In diesen besonderen und beklemmenden Zeiten haben neben tatkräftiger Hilfe auch besondere symbolische Handlungen und Kundgebungen eine Bedeutung. In Köln ist der Rosenmontag-Umzug kurzerhand zur Friedensdemo mit 250'000 Teilnehmenden umgewidmet worden. Die Bilder gingen um die Welt.

In Basel soll es offenbar keine solche koordinierte Anti-Kriegsaktion im Rahmen der Fasnacht geben. Man vertraue auf die Eigeninitiative der Fasnächtlerinnen und Fasnächtler. Zudem sei es der persönliche Entscheid jedes Einzelnen, wie er mit der Kriegssituation umgehen will, heisst es seitens des Comités. Diese Haltung ist – auch wegen der schwierigen Vorgeschichte der diesjährigen Fasnacht – verständlich, aber trotzdem etwas formalistisch und mutlos.

Zweifellos werden wir ab Montag Beiträge der Cliquen zu den schockierenden Ereignissen in der Ukraine sehen. Die Basler Fasnacht hat schliesslich eine lange Tradition als Plattform, wo neben nicht ganz so wichtigen lokalen Ereignissen auch Kriege kreativ und sensibel kommentiert und aufgearbeitet werden. Solche einzelnen Aktionen sind hoch willkommen, werden aber kaum dieselbe Wirkung entfalten wie eine übergeordnete Kundgebung. Vor allem gegen aussen nicht. Der Kriegsprotest der Basler Fasnächtler bliebe damit bis zu einem gewissen Grad selbstreferenziell.

Wie wär’s zum Beispiel mit der längsten Menschenkette der Welt gegen den Krieg, an der neben Aktiven auch die Besuchenden involviert wären? Oder einem Glockengeläut sämtlicher Basler Kirchen kurz vor dem Morgenstreich? Noch ist es nicht zu spät für eine grosse Geste der Basler Fasnacht zu den Kriegsgräueln in der Ukraine.

CONTRA: Wir sollten auf die Kreativität und die Spontanität der Basler Fasnacht vertrauen

Andreas Möckli.

Der Angriffskrieg Putins gegen die Ukraine wird zweifellos seinen Schatten auf die Basler Fasnacht werfen. Der Ruf nach einer koordinierten, gemeinsamen Aktion gegen die Invasion der russischen Armee ist zwar nachvollziehbar – dennoch passt das Vorhaben nicht zur hiesigen Fasnacht.

Befinden wir uns nicht gerade in einer Pandemie, so werden die Sujets bereits mehrere Monate vor Fasnachtsbeginn ausgeheckt. Das hindert jedoch die Akteure nicht daran, kurzfristig auf aktuelle Ereignisse zu reagieren. Sei dies in Form von Versen auf den Laternen oder «Zeedel». Sei dies mit einem blau-gelben Farbtupfer auf dem Kostüm oder einer sonstigen spontanen Aktion.

Die Basler Fasnacht ist gelebte Kreativität. Die Auseinandersetzung mit einem politischen oder gesellschaftlichen Thema mündet im Idealfall in einem Sujet, das zum Schmunzeln und zum Nachdenken anregt. Kommt es zu einem empörenden Ereignis wie einem Krieg kann die Fasnacht als Ventil dienen, um Dampf abzulassen. Die richtige Antwort, den richtigen Ton zu finden, wird dabei eine Herausforderung.

Eine von der Regierung oder dem Fasnachts-Comité vorgegebene Kundgebung würde aufgesetzt wirken. Eine individuelle Reaktion der Fasnächtlerinnen und Fasnächtler wäre zwar noch immer möglich, würde durch eine koordiniertes Vorgehen ein Stück weit entwertet. Durch die Vorgabe von oben werden die Aktiven aus der Verantwortung entlassen, sich selber mit dem Krieg auseinanderzusetzen. Die erhoffte Ausstrahlung einer solchen Aktion über die Region hinaus kann man getrost vergessen. Das geht im internationalen Aufschrei ohnehin unter.

Vertrauen wir also auf die Kreativität und die Spontanität der Basler Fasnacht. Sie wird zumindest vor Ort auffallen.