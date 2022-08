Profisport Ballettschule Theater Basel kämpft mit den Finanzen: Ein Blick hinter die Kulissen In der Schweiz können Tänzerinnen und Tänzer einen Lehrabschluss erzielen. Doch eine solche Ausbildung ist so teuer, dass die Schule ihre Versuche, Sponsoren zu finden, verstärkt. Elodie Kolb Jetzt kommentieren 27.08.2022, 05.00 Uhr

Angespannt bis in die Finger- und Zehenspitzen: die Nachwuchstänzerinnen und -tänzer beim Training in der St. Jakobshalle. Kenneth Nars

Die schwarze Tür in einer der Hallen der St. Jakobshalle steht offen, Klaviermelodien dringen nach aussen. Zwischen den Stücken gibt ein Mann Anweisungen auf Englisch: An diesem Vormittag trainieren zwei der insgesamt fünf EFZ-Klassen der Ballettschule Theater Basel (BTB).

Mit der Lehre zur Bühnentänzerin beziehungsweise zum Bühnentänzer erlangen sie nach ihrem Abschluss ein Eidgenössisches Fähigkeitszeugnis (EFZ). In hautengen, blauen und roten Trikots, Schläppchen und Strümpfen, die Haare streng nach hinten zu einem Chignon gebunden, folgen die Jugendlichen den Anweisungen des Trainers.

Konzentriert, die Muskeln maximal angespannt, bewegen sie ihre Arme und heben ihre Beine mit einer fast schon schwerelosen Anmut, begleitet vom Pianisten am Flügel. Einzig die Schweisstropfen auf den Gesichtern zeigen die Anstrengung. Rund 24 Stunden wöchentlich trainieren die insgesamt rund 50 Tänzerinnen und Tänzer, nebenbei gehen sie in die Schule; so, wie das bei einer Lehre ist.

Keine rechtliche Grundlage für weitere finanzielle Unterstützung

Der Anmut der Lernenden, die allesamt zwischen 14 und 19 Jahre alt sind, hat aber ihren Preis: Bereits im Januar berichtete die bz über die finanziellen Schwierigkeiten der Schule, im April hatte die Regierung eine Überbrückungsfinanzierung gesprochen, um einer ungeordneten Insolvenz vorzubeugen. Zu einer Motion von Catherine Alioth hat der Regierungsrat diese Woche Stellung bezogen. Die LDP-Grossrätin und die Unterzeichnenden verschiedenster Fraktionen fordern eine längerfristige kantonale Unterstützung.

In seiner Stellungnahme beantragt der Regierungsrat dem Parlament, die Motion nicht an ihn zur Ausarbeitung zu überweisen. Es fehle eine Rechtsgrundlage für eine solche Finanzhilfe und würde die Regierung daher zu einer «Einzelfalllösung» zwingen. Die Antwort empfindet Alioth als «enttäuschend». Die BTB sei «an sich ein Einzelfall», weil die Ausbildung nicht mit anderen EFZ-Lehrbetrieben vergleichbar ist, sagt sie: «In anderen arbeiten die Lernenden und generieren einen Mehrwert für die ausbildende Firma.»

Finanzielle Situation habe sich «akzentuiert»

Finanziell unterstützt wird die Ballettschule bereits vom Kanton – in ihrer Funktion als Ausbildungsstätte. Jährlich spricht das Erziehungsdepartement Lernenden mit Wohnsitz im Kanton je 18'000 Franken Ausbildungsbeitrag. Ansonsten finanziert sich die Schule über Drittmittel, die sie nun vermehrt zu generieren versuche, weil sich die finanzielle Situation «akzentuiert» habe, wie Caroline Barthe, scheidende Präsidentin des Vereins BTB, auf Anfrage sagt. Dies, da sich ein ungenannter Mäzen der Ballettschule aus persönlichen Gründen zurückgezogen habe. Daher suche man nun einen Ersatz, «der einen grösseren Beitrag leistet».

Auch die Pandemie und die schweizweite Verlängerung der Lehre auf vier Jahren haben Folgen für die finanzielle Situation. Ausserdem ist die Schule gewachsen: Neben den 300 Kindern, die den Freizeitbereich der BTB besuchen, tanzen laut Bennett für die EFZ-Lehre jährlich rund 300 Bewerberinnen und Bewerber vor, aufgenommen würden am Ende rund 20 Talente – aus aller Welt, aber auch von hier. Bennett zeigt auf eine junge Frau hinten im Trainingssaal: «Sie kommt aus Basel und hat schon als kleines Mädchen bei uns eine Rolle im ‹Nussknacker› getanzt.»

Anbindung an Theater macht Ballettschule speziell

Im Zusammenhang mit der Einführung der EFZ-Ausbildung hatte sich die BTB 2012 rechtlich vom hoch subventionierten Theater Basel abgespalten. Die Frage, die sich damals stellte, war laut Barthe, ob eine Ballettausbildung in den Leistungsauftrag des Theaters Basel fällt. Dennoch lassen sich die beiden Institutionen nicht vollständig trennen. Allein schon wegen Richard Wherlock, der die Schule mitgegründet hat und seit August gemeinsam mit Adrienne Develey das Präsidium des Vereins BTB von Caroline Barthe übernommen hat.

Amanda Bennett ist die Direktorin der BTB. Kenneth Nars

Auch den Namen «Ballettschule Theater Basel» habe sie trotz der Trennung nie ändern wollen, sagt Amanda Bennett: «Ich liebe das Theater Basel. Es ist mein Zuhause.» Ausserdem sei es wichtig für die Schülerinnen und Schüler, zu wissen, was ein Theater ist. «Das ist auch, was uns speziell macht. Wir sind die einzige Schule in der Schweiz, die so eng mit einem Theater kooperiert. Wir arbeiten vielleicht nicht mehr im gleichen Gebäude, aber für uns ist diese Zusammenarbeit immer noch sehr eng und wichtig.»

Besonders, da nach einer Ausbildung der Einstieg als professionelle Tänzerin oder professioneller Tänzer in die Kompanie des Theaters Basel möglich ist; das komme immer wieder vor, sagt Amanda Bennett. «Aktuell sind drei ehemalige Auszubildende in der Kompanie, manchmal sind es fünf, manchmal nur jemand.»

Bennett bleibt zuversichtlich

Damit bewegt sich, wie Barthe und Bennett sagen, die Ballettschule auf der Grenze zwischen Kultur und Ausbildung. Einerseits sei das eine Bereicherung, andererseits könne das auch schwierig sein, so Barthe: «Es besteht die Gefahr, dass sich niemand verantwortlich fühlt und die BTB so zwischen Stuhl und Bank fällt.»

Trotz der Hürden bleibt Direktorin Bennett optimistisch: Die Schule sei wichtig für Basel und sie glaubt, die Leute werden das sehen: «Es gehört zu Basel, dass Kultur unterstützt wird.»

