Prominente Lage Besitzerwechsel in der Innenstadt: Die Credit Suisse verkauft ihren Basler Hauptsitz an die Swiss Life Die Grossbank wird das Gebäude am Bankenplatz künftig mieten. Der Verkauf stehe im Zusammenhang mit der laufenden Überprüfung des globalen Immobilienportfolios. Andreas Möckli 05.02.2022, 15.18 Uhr

Teil des Banken-Ensembles mitten in der Basler Innenstadt: Die Credit Suisse verkauft ihren regionalen Hauptsitz an die Swiss Life. Martin Toengi

Die Credit Suisse verkauft ihren regionalen Hauptsitz in Basel. Käuferin ist die Zürcher Versicherin Swiss Life. Dies geht aus dem Kantonsblatt hervor. Es handelt sich um den markanten Bau am Bankenplatz, der Mitte der 2000er-Jahre für 42 Millionen Franken renoviert wurde.

Die Liegenschaft am St.Alban-Graben sei im Rahmen einer sogenannten Sale-and-Lease-back-Transaktion verkauft worden, sagt eine Sprecherin der Credit Suisse auf Anfrage. Dabei handelt es sich um eine Sonderform des Leasings: Ein Unternehmen verkauft eine Liegenschaft, um sie im Anschluss wieder zurück zu leasen. Die Firma verschafft sich so Mittel, die sie anders einsetzen kann.

Credit Suisse wird Standort langfristig mieten

Grund für den Verkauf an die Swiss Life sei die «laufende Überprüfung des globalen Immobilienportfolios der Grossbank sowie damit verbunden die Optimierung der Eigentumsstrategie». Die Credit Suisse werde den Standort langfristig mieten und weiterhin in Basel präsent sein, sagt Sprecherin Cécile Rietschi. Für die Kundinnen und Kunden sowie für die Mitarbeitenden vor Ort ändere sich nichts. Die Geschäftsstelle St.Alban-Graben werde auch in Zukunft regionaler Hauptsitz der CS Nordwestschweiz sein.

Die Aussage, das Gebäude langfristig zu mieten, ist dehnbar. Es ist zumindest nicht ausgeschlossen, dass die Bank sich mit dem Verkauf die Flexibilität schafft, ihre Aktivitäten in Basel dereinst zurückzufahren und nur noch einen Teil des Gebäudes zu mieten.

Das Gebäude der Credit Suisse am Basler Bankenplatz wurde Mitte der 2000er-Jahre für 42 Millionen Franken renoviert. Nicole Nars-Zimmer

Über den Verkaufspreis äussern sich die beiden Parteien nicht. Zu allfälligen weiteren ­Verkaufsplänen sagt die Bank ebenfalls nichts. So befindet sich etwa das Gebäude am Claraplatz, wo sich eine Filiale der Bank befindet, nach wie vor im Besitz der Credit Suisse.

Der markante Bau am St.Alban-Graben der Architekten Suter & Suter wurde im Jahr 1964 eingeweiht. «Kein Zweifel, die neu errichtete Schweizerische Kreditanstalt fiel gänzlich aus dem Rahmen konventioneller Bankpaläste und setzte einen markanten modernen Akzent an Basels traditionsreichem Sternplatz der Bankhäuser», schrieb die «Basler Zeitung» vor gut vier Jahren.

