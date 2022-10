Neue Karte zeigt: Das sind die grössten Promis der Region Basel

Prominenz Eine neue interaktive Karte zeigt die grössten Berühmtheiten aus der Region Basel – und überrascht Aus Unmengen von Daten erstellte ein finnischer Geograf eine Karte mit den bekanntesten Personen der Welt. Ein Blick auf die beiden Basel und das Schwarzbubenland bringt viel Überraschendes zum Vorschein. Dimitri Hofer 03.10.2022, 05.00 Uhr

Auch Fussballspieler Granit Xhaka, SP-Ständerätin Eva Herzog und DJ Antoine sind auf der Karte vertreten. AP/Keystone/Andrea Camen

Zwischen Leonhard Euler und Roger Federer liegen zwei Jahrhunderte. Doch der einflussreiche Mathematiker und der Tennis-Superstar haben eines gemeinsam: Die beiden sind die berühmtesten Menschen aus der Region Basel. In einem weltweiten Ranking der Personen mit dem grössten Bekanntheitsgrad befinden sie sich sogar unter den ersten tausend.

Im Juni erschien im Wissenschaftsmagazin Nature eine Studie, für die eine riesige Menge an Daten gesammelt wurde. Ein sechsköpfiges Forschungsteam erstellte aus verschiedenen Ausgaben von Wikipedia und Wikidata eine weltweite Datenbank mit mehr als zwei Millionen Menschen von 3500 v. Chr. bis zum Jahr 2018.

Ein finnischer Geograf fertigte daraus eine interaktive Karte an, welche die bekanntesten Personen nach Geburtsort anzeigt. Jede und jeder kann dort nachschauen, wer es aus der Nachbarschaft zu Berühmtheit gebracht hat.

Aus beiden Basel und dem Schwarzbubenland stammen rund 1'900 der Personen. Die meisten davon wurden – auch aufgrund der dortigen Spitäler – in der Stadt Basel geboren. Auf Leonhard Euler und Roger Federer folgen Theologe Karl Barth, Historiker Jacob Burckhardt, Physiker Jakob Bernoulli und Künstler Arnold Böcklin.

Abgesehen von Federer wurde nach all diesen Männern in der Stadt eine Strasse, ein Gebäude oder ein Platz benannt. Auffällig ist zudem, dass die zehn Personen aus der Region Basel, die sich im Ranking zuvorderst klassieren konnten, alle in Basel auf die Welt kamen (siehe Tabelle).

Unter den Persönlichkeiten sind zahlreiche Fussballer

In der Rangliste finden sich erstaunlich viele Fussballer. Granit Xhaka, Hakan Yakin und Eren Derdiyok wurden in Basel geboren. Benjamin Huggel, der in Dornach das Licht der Welt erblickte, ist laut Karte der bekannteste Mensch aus dem Dorneck-Thierstein. Aufgewachsen ist Huggel in Münchenstein. Fussballtechnisch lohnt sich auch ein Blick über die Landesgrenze: Christian Streich, Trainer des SC Freiburg, wurde in Weil am Rhein geboren. Noch deutlich weiter vorne, auf dem 7596. Rang weltweit, landet ebenfalls eine Person aus dem angrenzenden Deutschland: die gebürtige Rheinfelder Geigen-Virtuosin Anne-Sophie Mutter.

Viele aufgeführte Personen geniessen lediglich lokale Bekanntheit. Topi Tjukanov / Karte: stb

Aus dem Baselbiet schafft es niemand in die Nähe der Musikerin. Die bekannteste Person aus dem Kanton Baselland ist Carl Spitteler, Literaturnobelpreisträger aus Liestal. Aus Binningen brachte es Rennfahrer und Autobauer Peter Monteverdi, aus Muttenz Maler Karl Jauslin und aus Langenbruck Flugpionier Oskar Bider zum grössten Ruhm.

Im Gegensatz zu diesen Verstorbenen kommt den Politikern Christian Miesch (Titterten) und Remo Ankli (Zullwil) schon zu Lebzeiten die Ehre zuteil, die berühmteste Persönlichkeit aus ihrem Geburtsort zu sein. Dasselbe gilt für die schweizweit bekannten Musiker DJ Antoine (Sissach), Piero Esteriore (Laufen) und Baschi (Gelterkinden).

Die Karte ist nicht über alle Zweifel erhaben

Ob sich Michelle Gisin darüber freut, dass es keinen berühmteren Menschen aus Rothenfluh gibt als sie, ist fraglich. Schliesslich wurde die Skirennfahrerin in Samedan geboren. In der Gemeinde im Oberbaselbiet ist sie heimatberechtigt.

Hier zeigt sich: Die Karte hat Ungenauigkeiten. Einige bekannte Persönlichkeiten tauchen weiter hinten in der Rangliste auf als angenommen. Dazu gehören aus Basel Oscar-Preisträger Arthur Cohn und Menschenrechtsaktivist Bruno Manser. Das scheint auch der Untersuchungsmethode geschuldet zu sein. Trotz der Schwächen bringt der Blick auf die Karte erhellende und unterhaltsame Momente mit sich.

Hier finden Sie die interaktive Karte.