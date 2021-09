Prostitution Die Polizei fordert Freier zur Mitbekämpfung von Menschenhandel auf Die Basler Polizei startet mit der Schweizerischen Kriminalprävention (SKP) am Freitag die Online-Kampagne «Hast du Eier, Freier?», um gegen Zwangsprostitution und Menschenhandel vorzugehen. Ali Ahmeti 03.09.2021, 12.15 Uhr

Auch in der Schweiz ist Zwangsprostitution ein Thema. Clemens Fabry

Mit der Online-Kampagne «Hast du Eier, Freier?» will die Kantonspolizei, zusammen mit der Schweizerischen Kriminalprävention (SKP), gegen Zwangsprostitution und Menschenhandel vorgehen, wie der Kanton am Freitagmorgen mitteilte. Denn nicht alle, die in der Branche arbeiten, tun das freiwillig. Die Sexarbeiterinnen haben nur beschränkten Kontakt zur Aussenwelt, einer davon sind die Freier selbst. An deren Sensibilität appelliert auch die Online-Kampagne; durch provokative Parolen werden sie dazu aufgefordert, Verdachtsfälle zu melden.