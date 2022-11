Betroffene aus Basel zur Protestbewegung im Iran

Proteste Exil-Iranerinnen in Basel: «Wir wollen nicht unser ganzes Leben lang Angst haben» Seit Ausbruch landesweiter Proteste in Iran hat sich auch das Leben iranischstämmiger Baslerinnen radikal verändert. Sie beobachten die Konfrontationen von Regime und Demonstrierenden mit grosser Sorge und verzweifelter Hoffnung. Maria-Elisa Schrade Jetzt kommentieren 29.11.2022, 05.00 Uhr

«Sie greifen die Kinder an. Das hat es in vierzig Jahren nicht gegeben. Sie waren immer grausam, aber das ist neu», sagt die seit 1990 in Basel lebende Iranerin Elahe Steiner* über die aktuellen Ausschreitungen des iranischen Regimes gegenüber Minderjährigen. Seit dem Ausbruch landesweiter Proteste infolge des Todes der 22-jährigen Kurdin Jina Masha Amini, gehen die Sicherheitskräfte brutal gegen Demonstrierende aller Altersgruppen vor – unter ihnen sind viele Schülerinnen und Schüler sowie Studierende.

Auch Mahsa Azadi*, Nika Omid* und Sarina Pirooz*, die zwischen 2017 und 2018 für ihr Studium von Teheran nach Basel zogen, können nicht fassen, mit welcher Gewalt und Hemmungslosigkeit das Regime selbst Schülerinnen begegnet. «Sie töten Kinder in ihren Klassenzimmern», sagt Azadi, der mindestens vier bestätigte Fälle bekannt sein sollen. Betroffen seien Mädchen, die im Unterricht das Kopftuch abziehen oder Teenager, die sich weigerten, regimeverherrlichende Lieder mitzusingen. Oft hetzten Lehrpersonen oder Schulleitungen die Sicherheitskräfte auf ihre Schutzbefohlenen.

Junge Menschen werden aus Schulen und Universitäten entführt

Die drei jungen Iranerinnen berichten ausserdem von systematischen Entführungen Minderjähriger und Erwachsener. So sollen Krankenwagen und Vans ohne Nummernschild genutzt werden, um sich Zutritt zu Schulen und Universitäten zu verschaffen und Protestierende unerkannt abzuführen. Mahsa Azadi ist überzeugt:

«Wenn du in einem Krankenwagen entführt wirst, verschwindest du einfach und tauchst tot wieder auf.»

Alle vier Frauen erzählen von Schülerinnen und Schülern, die in Gefängnisse oder Korrekturanstalten zur Umerziehung gebracht, mit Psychopharmaka zwangsbehandelt und in den schlimmsten Fällen zu Tode geprügelt werden. Sie beziehen ihre Informationen von Angehörigen in Iran, Videos, die in sozialen Medien kursieren, aus internationaler Berichterstattung und von Menschenrechtsorganisationen.

Eine Mahnwache auf der Mittleren Brücke in Basel gedenkt der getöteten Kurdin Jina Mahsa Amini. Die Demonstrierenden verbergen ihre Gesichter, weil sie selbst in der Schweiz vor dem iranischen Regime nicht sicher sind. Bild: Mahsa Azadi

Seit Beginn der Proteste am 16. September, die in Reaktion auf den Tod von Jina Mahsa Amini in ihrer Heimatstadt Saqqez ausbrachen, sehen sich Azadi, Omid, Pirooz und Steiner ununterbrochen mit den Gewalteskalationen in ihrem Herkunftsland konfrontiert. Die 65-jährige Elahe Steiner erzählt: «Ich stehe mit den Nachrichten auf.»

Die Kurdin Jina Mahsa Amini starb, weil ihr Kopftuch nicht vollständig die Haare bedeckte. Das brachte die angestaute Wut in der iranischen Bevölkerung zum Überschwappen. Doch die landesweite Protestwelle, die zuletzt am 15. November anlässlich des Gedenkens an die Proteste von 2019 ihren Höhepunkt seit ihrem Auftakt erreichte, richtet sich gegen weit mehr als die Bekleidungsvorschriften religiöser Sittenwächter.

Die landesweiten Proteste im Iran haben die gesamte Gesellschaft erfasst

Unter dem Slogan «Frauen, Leben, Freiheit» kämpfen Protestierende über Grenzen von Alter, Glauben, Schicht und ethnischer Zugehörigkeit hinweg gegen systematische Diskriminierungen, Korruption und Misswirtschaft. Mahsa Azadi erklärt:

«Die jungen Menschen sehen im Iran keine Zukunft mehr. Sie leben von der Hand in den Mund und haben nichts mehr zu verlieren.»

Mindestens 378 Menschen, darunter 43 Minderjährige, kostete ihr Widerstand, laut der in Oslo ansässigen Menschenrechtsorganisation Iran Human Rights (IHR), bislang das Leben. Über zehntausend befinden sich angeblich in Haft. Je nach Quelle schwanken die Zahlen etwas, die Dunkelziffer wird unterdessen bedeutend höher eingeschätzt.

Am 16. November hat die iranische Justiz die ersten Todesurteile gegen inhaftierte Demonstrierende verhängt. Die Anklage: «Krieg gegen Gott» und «Korruption auf Erden». Erneute Protestwellen waren die Folge. Unterdessen bezeichnen Präsident Ebrahim Raisi und Revolutionsführer Ali Chamenei die Proteste in offiziellen Ansprachen als «Unruhen», die von «ausländischen Feinden» angestachelt werden.

Die Exil-Iranerinnen in Basel und der Schweiz wollen nicht tatenlos zusehen

Für die vier Iranerinnen in Basel ist die Situation unerträglich. Obwohl es gefährlich ist, das Regime öffentlich zu kritisieren, beginnt Mahsa Azadi Mahnwachen in der Innenstadt abzuhalten. Andere schliessen sich ihr an. Die 31-Jährige erzählt:

«Wir hatten extreme Angst und haben die Schilder vor unsere Gesichter gehalten. Ich dachte, dass jemand das Mahnmal zerstört, aber es wurden immer mehr Blumen dazugelegt.»

Noch bis vor einigen Wochen gingen die drei Studentinnen Landsleuten in der Schweiz eher aus dem Weg. Das Leben in Teheran hatte ihnen Misstrauen eingeflösst – zu gross war die Furcht vor Bespitzelung. In Basel wollten die jungen Frauen ein neues Leben beginnen, die alte Heimat hinter sich lassen.

Ende Oktober nahmen die vier Exil-Iranerinnen an einer Menschenkette in Basel teil, um ihre Solidarität mit der Protestbewegung im Iran auszudrücken. Bild: Nika Omid

Doch die jüngsten Ereignisse im Iran haben alles verändert: Die Frauen haben über ihr politisches Engagement mit anderen Exil-Iranerinnen und Iranern angefangen, eine neue Gemeinschaft aufzubauen. Frauen, die zuvor kaum Privates in sozialen Netzwerken teilten, haben sich unter hohem persönlichem Risiko in den vergangenen Wochen an Demonstrationen und Petitionen beteiligt, mit Medien, Organisationen und Politikerinnen gesprochen. Dabei haben sie ein neues Selbstverständnis entwickelt und sich von ihrer Angst nicht weiter lähmen lassen. Azadi sagt:

«Bis ich das erste Video von einer Frau gesehen habe, die sich den Hijab abzieht, habe ich nicht gewusst, dass das überhaupt möglich ist.»

Die Frauen, die ihr Land innerlich bereits aufgegeben hatten, kämpfen nun für ein freies Iran, in das sie eines Tages zurückkehren können. Sie wissen um die Fragilität ihres Landes, doch sie sind überzeugt, dass ein Umsturz des herrschenden Regimes möglich ist, der in eine demokratische Zukunft führt. Die Alternative will sich Azadi kaum vorstellen:

«Sollte diese Revolution scheitern, wird das Regime auch uns aus dem Weg räumen. Dann sind wir vielleicht die letzte Generation, die hier erzählt, was im Iran wirklich passiert.»

Die iranischstämmige Baslerin Elahe Steiner (Mitte) geniesst mit zwei Freundinnen die Aussicht auf die Dächer Teherans. 1979 beendete die Islamische Revolution die Freiheiten dieser Frauen. Bild: Elahe Steiner

Der Ausgang der Protestbewegung ist im Moment noch völlig offen

Ob ein Regimeumsturz im Sinne der Protestierenden gelingen kann, ist nicht leicht zu beantworten: Nahostexperten wie Maurus Reinkowski von der Universität Basel, können kein Nachgeben vonseiten der Machthabenden fest­stellen und bemängeln das Fehlen ­geeigneter politischer Führungsfiguren, welche die Proteste in eine ­erfolgreiche Revolution überführen könnten.

Zudem droht laut Reinkowski eine Zersplitterung der Bewegung. Denn Protestierende im iranischen Kurdistan und vornehmlich sunnitischen Belutschistan forderten eine Ablösung aus dem Staat und wichen so immer wieder von den landesweiten Protestforderungen ab. Einen raschen Regimewechsel hält der Nahostexperte daher für unwahrscheinlich.

Olmo Gölz, Islamwissenschaftler an der Universität Freiburg im Breisgau, ist hingegen der Überzeugung, das iranische Regime werde in ­seiner jetzigen Form diesen «revolutionären Moment» nicht überleben. Denn es werde derzeit in seinen Grundfesten erschüttert. So forderten die Protestierenden nicht nur Reformen, sondern eine grundlegend andere Einstellung zu Frauen- und Menschenrechten.

Was an die Stelle des jetzigen Regimes treten könnte, ver­möge er nicht vorherzusehen, so Gölz. «Im Moment ist der Ausgang völlig offen», sagt der Islamwissenschaftler. Eine Machtübernahme des Militärs sei eine Möglichkeit. Doch Gölz hat auch Hoffnung:

«Ich sehe trotz aller düsteren Voraussagen auch eine Version, in der die jetzige ­Bewegung, die von einem bewundernswerten Mut und einer klaren Forderung getragen wird, die Zukunft Irans mitgestalten kann.»

Die iranischstämmige Baslerin Elahe Steiner hat das Land vor der Islamischen Revolution 1979 kennen ­gelernt. Sie erinnert sich noch gut an das rege Nachtleben im Teheran ihrer Kindheit und Jugend. 1986 beschloss sich die damals 27-Jährige schliesslich zur Emigration, weil sie die Repressionen des Regimes nicht mehr aushielt.

An einen raschen Sturz der aktuellen Machthabenden glaubt Steiner nicht. Doch sie sagt:

«Ich habe das Gefühl, dass vielleicht die Türe langsam ein Stück weit geöffnet wird.»

*Zum Schutz der Betroffenen wurden Pseudonyme verwendet. Die echten Namen sind der Redaktion bekannt.

