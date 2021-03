Proteste, Polizei und Politik Der Anfang vom Ende der Basler Selbstzufriedenheit Der Stadtkanton scheint die Coronakrise mit viel Fürsorge und viel Geld zu meistern. Grund zur Entwarnung? Nein. Es ist nämlich kein Zufall, dass immer mehr Leute auf die Strasse gehen und der Staat darauf keine Antwort findet. Patrick Marcolli 13.03.2021, 05.00 Uhr

Mehrere hundert Frauen demonstrieren anlässlich des Internationalen Frauentags in Basel. Bild: Keystone (8. März 2021)

Als ob diese Pandemie nicht genug wäre! Man wähnt sich dieser Tage in Basel noch in einem zweiten falschen Film: Fast wöchentlich gibt es mittlerweile Proteste auf der Strasse. Schwerbewaffnete Polizisten lösen Kurdendemos auf, halten skandierende FCB-Fans oder Frauenrechtlerinnen im Zaum, umzingeln und schüchtern ein paar Mädchen ein. Was ist los in dieser Stadt, mit dieser Stadt?

Mit Corona hat dies herzlich wenig zu tun. Es wäre zu einfach, die aktuelle Situation auf die Pandemie zurückzuführen. Sie ist höchstens ein Katalysator für bestehende Konflikte, befördert manche Manifestation der Unzufriedenheit leichter in den öffentlichen Raum, macht den Umgang mit ihnen ganz konkret schwieriger. Die Absage von altehrwürdigen Traditionsanlässen wie der Fasnacht lässt das Fundament, auf dem wir leben, ausserdem noch wackliger erscheinen.

Die Themen der Welt haben auch Basel erreicht

In den vergangenen zehn, fünfzehn Jahren hat sich Basel im Erfolg sonnen dürfen: Das Zentrum der Region erfreut sich grösster Beliebtheit, es ist offener, internationaler geworden, Geld ist in Hülle und Fülle vorhanden. Für Soziales, für Kulturelles, für Infrastrukturelles, für Gebautes. Wir waren und sind zufrieden mit uns selbst. Umso stärker treten nun Brüche zutage: Den Themen der Welt und der Weltpolitik (zum Beispiel die Kurden, das Klima oder die Wanderungsarmut) können wir uns hier ebenso wenig entziehen wie den Bewegungen, die global gegen Diskriminierung von Minderheiten und/oder für die Anerkennung von immer diversifizierteren und differenzierten Identitäten kämpfen. Die Slogans und Diskurse mögen vielleicht importiert sein und vielleicht nicht ganz den Kern unserer Situation, unseres lokalen Kontexts treffen. Aber allein die Beschäftigung der vielen Menschen damit lassen sie zur Realität werden. Wir müssen uns, wenn es manchen auch schwerfällt, damit auseinandersetzen und im Bereich des hier Möglichen darauf reagieren, im Kleinen Lösungsansätze suchen.

Die Proteste gegen die aktuelle Ausrichtung des so geliebten Fussballclubs mag man in diesen grösseren und gesellschaftlich gravierenderen Zusammenhängen als Luxus- oder Erstwelt-Problem abtun. Es geht jedoch auch hier um viel mehr. Nämlich um die Frage nach Tradition, nach Verwurzelung, nach Verlässlichkeit und dem Sich-Zurechtfinden in der total vernetzten Welt des Kapitalismus. So berechtigt die Befürchtung über einen möglichen «Ausverkauf» des FC Basel ist, so sehr sollten sich die Protestierenden eben auch fragen, ob sie nicht einer Vorstellung nachhängen, die längst nichts mehr mit der Realität zu tun hat. Wenn es auch schwerfällt, sich dies einzugestehen: Aber der mögliche Einstieg von internationalen und folglich für die Lokalseele anonymen Investoren, die nichts mit der Tradition oder der Stadt am Hut haben, gehört bloss zu einem weltweiten Trend in diesem Sport. Er würde das Ende eines imaginären Sonderfalls besiegeln, der längst keiner mehr ist.

Solche Auseinandersetzungen sind schmerzhaft, aber sie bringen uns einen Schritt weiter. Nämlich in der Erkenntnis, dass wir keine Insel der Glückseligen sind und Selbstzufriedenheit noch nie ein Zustand war, der jemanden fit für die Zukunft macht.

Fatal wäre es, auf Blockade und Repression zu setzen

Die Reaktion der Selbstzufriedenen auf Eindringlinge in die Komfortzone ist immer die Abwehr. Mir ist nur allzu gut in Erinnerung, wie das Basler Establishment in den späten achtziger Jahren auf die Proteste und den Veränderungswillen von uns Jugendlichen reagiert hat. Nämlich mit Blockade und Repression. Das «Basler Modell», wenn wir die Zeit der Erkenntnis vielleicht etwas gar lokalbezogen so nennen wollen, besteht aber aus ganz anderen Elementen: Aus Dialog, aus Integration, aus Toleranz. Und ja, vor allem aus Zugeständnissen und Kompromissen. Es wäre fatal, wenn auf Seiten der Protestierenden wie der Staatsmacht nun auf das Mittel der Blockade gesetzt würde - im Fall der Staatsmacht, wie hie und da in den vergangenen Tagen und Wochen zu beobachten gewesen ist, auf Repression und gar Gewalt. Wir würden damit alle Errungenschaften dieser Stadt in Frage stellen, unser weltoffenes und liberales «Modell» gefährden, das uns, wenngleich wie alles mit Unzulänglichkeiten und Fehlern behaftet, letztlich genau zu dem Punkt gebracht hat, an dem wir sein möchten, Und wieder hin wollen.