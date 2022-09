Provenienzforschung in Basler Museen wird zur Chefsache

Provenienz «Beutestücke westlichen Imperialismus»: Beat Jans lässt die Museumsdirektoren antreten Der Basler Regierungspräsident hat ein Kulturthema gefunden: die problematische Herkunft von Sammlungsstücken in den staatlichen Museen. Christian Mensch Jetzt kommentieren 13.09.2022, 05.00 Uhr

Mutter und Kind im Museum der Kulturen. Omar Lemke / MKB

Am Donnerstag kommt es zu einer besonderen Aufführung im Basler Kulturleben: Der Regierungspräsident und fünf staatliche Museumsdirektoren treten gemeinsam vor die Medien. Es ist dies, soweit sich auch altgediente Kulturbeobachter erinnern können, eine Premiere.

Der Anlass ist nicht nur besonders, da die drei Direktoren, die eine Direktorin und die zwei Co-Direktoren sonst sehr auf Eigenständigkeit bedacht sind und sich allenfalls im Kabinett der Direktorenkonferenz direkt austauschen. Speziell ist vielmehr auch, dass sie einer Einladung des Regierungspräsidenten Beat Jans folgen, als wäre ein neues Museumsgesetz bereits in Kraft, das die Autonomie der Museen begrenzt.

Das angekündigte Thema ist allerdings nicht das überfällige Museumsgesetz, sondern das aktuelle Reizthema jedes Museumsschaffenden: die von der Politik als Profilierungsfeld entdeckte Provenienzforschung.

Die politische Linke hat die Kolonialgeschichte entdeckt

Anders als noch vor einigen Jahren steht europaweit nicht das Raub- und Fluchtgut jüdischer Sammler im Zentrum, die in den 1930er-Jahren sich teils gezwungenermassen, teils unter ungeklärten Umständen von ihren Kunstschätzen trennten. Vielmehr stehen die Kolonialpreziosen im Fokus, die sich tausendfach in den volkskundlichen und ethnologischen Museen finden.

Museum der Kulturen: Extractive Zones. Omar Lemke / MKB, Museum der Kulturen Basel

Im linken politischen Spektrum steht weitgehend ausser Frage, dass die Kulturgüter als Beutestücke westlichen Imperialismus an ihre Ursprungsorte zurückgeführt gehören. Die in Frankreich gestartete und in Deutschland heftig geführte Debatte, der lediglich in der einstigen Kolonialmacht Grossbritannien widersprochen wird, schwappte mittlerweile auch in die Schweiz.

Provenienzforschung ist Thema im eidgenössischen Parlament

Wegen der anhaltenden Auseinandersetzungen in Zürich um die Kunstsammlung des Waffenproduzenten Bührle steht hierzulande allerdings wieder der «Nationalsozialismus» stärker im Fokus. So fordert SP-Nationalrat Jon Pult etwa vom Bundesrat eine unabhängige Kommission, die «Fälle von NS-Raubkunst» klären soll – aber auch Empfehlungen zu Kulturgütern «aus kolonialisierten Gebieten» machen soll.

Pults Vorstoss ist ein Steilpass für seinen ehemaligen Rats- und Parteikollegen Beat Jans. An der Medienkonferenz will er gemäss frühzeitig verschickter Einladung von «mehreren Beschlüssen» der Basler Regierung berichten, die «Fragen der Herkunftsgeschichte von Werken in den Sammlungen der kantonalen Museen betreffen». Laufende Projekte und «neue Strategien» würden vorgestellt. – Die Museumsdirektoren werden sich hüten, dagegen ein kritisches Wort zu erheben.

Das Kunstmuseum schreitet voran

Der Auftritt kommt nur Wochen, bevor das Kunstmuseum selbst und selbstkritisch an die Öffentlichkeit tritt. Im Oktober ist die Vernissage mit Zeichnungen aus der Sammlung des jüdischen Kunsthistorikers Curt Glaser, die das Basler Museum an einer Auktion erworben hatte. Sie ist die Erfüllung eines ausgehandelten Kompromisses mit den Erben, die auf eine Restitution gedrängt hatten.

Konterkariert wird die Präsentation durch die zeitgleiche Ausstellung «Zerrissene Moderne», in der die 21 «Entarteten Werke» gezeigt werden, die kurz vor Ausbruch des Zweiten Weltkrieges vom Kunstmuseum erworben und damit in einer gewissen Form vor den Nationalsozialisten gerettet wurden.

Vollständig aufgearbeitet sind die Depots längst nicht. Als Akt vorbildlichen Willens kann jedoch präsentiert werden, dass im Kunstmuseum im November der internationale Arbeitskreis Provenienzforschung tagen werde. Es wird das ideale Umfeld, um einen weiteren, angeblich problematischen Fall zu beichten, der durch die eigene Provenienzforschung zu Tage gekommen sei.

Gerät ins Zentrum der Kritik: Das Museum der Kulturen

Weit weniger gewappnet vor der Strategieoffensive des Präsidialdepartements ist das Museum der Kulturen (MKB), das Tausende von kolonialen Stücken in seiner Sammlung hat.

Seit 2015 liegt eine über eine private Stiftung finanzierte Studie zu den «Grundzügen einer Sammlungsgeschichte» vor, die offen die problematischen Felder anspricht. Das Museum ist auch bei der «Benin Initiative» engagiert, um mit sieben weiteren Schweizer Museen die kolonialen Provenienzen der Sammlungen aus dem heutigen Nigeria zu untersuchen. Doch mehr als punktuelle Aufarbeitungen kann vom Museum nicht geleistet werden.

Auf ihrer Website schreibt das Museum leicht pikiert:

«Die Politik hat den Handlungsbedarf erkannt und in Kulturleitbildern festgehalten.»

Das MKB wolle dieser Forschung auch mehr Zeit widmen, «benötigt dafür aber zusätzliche Ressourcen».

Woher stammen die Mumien und Skelette?

Kaum betroffen ist das Historische Museum, das mit internen Querelen die Politik der vergangenen Jahre beschäftigt. Dafür steht das Naturhistorische Museum noch völlig am Anfang historischer Recherchen. Denn auch in seinem Depot finden sich Sammlungen aus Kolonialzeiten, die per se dem Grundverdacht unterliegen, illegitim zu sein. Oder Mumien und Skelette, über deren verschlungene Wege, wie sie ins Museum kamen, wenig bekannt ist.

Ganz anders wiederum ist die Situation beim Antikenmuseum, dessen ägyptischen, griechischen und römischen Objekte nach zeitgenössischem Moralempfinden ohnehin nie ans Rheinknie hätten finden sollen.

Seit bald vier Jahren ist das Museum zudem in ein Hehlereiverfahren der italienischen Justiz verstrickt. Aufgrund eines Rechtshilfegesuchs beschlagnahmte die Basler Staatsanwaltschaft Objekte, die aus Raubgrabungen stammen oder illegal in die Schweizer geschmuggelt sein könnten. Die Ermittlungen stocken, dem Museum sind dabei die Hände gebunden.

Chefsache – dafür mehr Geld?

Gerne wäre das Antikenmuseum selbst in die kommunikative Offensive gegangen und hätten ihre eigenen Provenienzforschungsideen präsentiert. Doch diesen Auftritt hat sich nun der Regierungspräsident gesichert.

Auch den anderen Museumsdirektoren wird es nicht egal sein, dass Jans die Provenienzforschung zur Chefsache macht. Sie werden jedoch damit leben können, wenn er ihnen gibt, was sie gerne von jedem Amtsvorsteher gerne haben: mehr Geld.

