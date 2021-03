PROZESS 700'000 Franken Corona-Hilfsgelder ertrogen? Basler Taxiunternehmer muss vor Gericht Ein Taxiunternehmer soll mit falschen Zahlen bei seiner Bank zwei Corona-Hilfskredite erschlichen haben. Der Fall ist der bisher grösste mutmassliche Corona-Betrug in der Region. Insgesamt ermitteln die Behörden in rund 70 Fällen mit einer Deliktsumme von total rund 12 Millionen Franken. Jonas Hoskyn 06.03.2021, 05.00 Uhr

Kredite von einer halben Million Franken – bewilligt innerhalb von 30 Minuten. Diese Stossrichtung gaben die Verantwortlichen Ende März 2020 vor, als das erste grosse Corona-Hilfspaket vorgestellt wurde. KMU sollten bei ihrer Hausbank unbürokratisch und zinsfrei Geld erhalten, um Liquiditätsengpässe zu überbrücken. Finanziell abgesichert wird das Ganze vom Bund. Trotz der sportlichen Vorgaben liess sich der Schweizer Finanzminister Ueli Maurer (SVP) zur Aussage hinreissen, ein Missbrauch der Notkredite sei «praktisch ausgeschlossen».

Ein Jahr später zeigt sich, dass man hier zu (zweck)optimistisch war. Alleine in der Region Basel ermitteln die Behörden in rund 70 Fällen wegen Betrugs mit Covid-19-Geldern, geschätzte Deliktsumme bis anhin: rund 12 Millionen Franken. Und das könnte erst die Spitze des Eisberges sein. Denn noch vor zwei Monaten waren die Zahlen deutlich geringer. Die «Handelszeitung» schätzte kürzlich, dass als Ergebnis der «fatalen Laissez-faire-Politik» mehrere Milliarden an faulen Krediten resultierten.

Einen zehn Mal höheren Jahresumsatz vorgetäuscht

Bisher wurde in Baselland und in Basel-Stadt jeweils eine Person beim Strafgericht angeklagt. «Zahlreiche Verfahren sind immer noch in Bearbeitung», sagt Peter Gill von der Basler Staatsanwaltschaft. Einige kleinere Fälle wurden mit Strafbefehlen erledigt.

Der Basler Fall zeigt, wie erschreckend einfach es für Betrüger offenbar war, an hohe Geldbeträge zu kommen, für die letztlich der Steuerzahler haftet. Bereits am Tag nachdem Ueli Maurer das Hilfspaket präsentiert hatte, beantragte der Geschäftsführer eines regionalen Taxiunternehmens bei seiner Hausbank einen Covid-19-Kredit in der Höhe von einer halben Million Franken. Da die Kredite auf maximal 10% des Jahresumsatzes gedeckelt wurden, täuschte er laut der Anklageschrift der Staatsanwaltschaft gegenüber der Bank vor, dass sein Unternehmen einen jährlichen Umsatz von fünf Millionen erziele. Allerdings war dies stark übertrieben. Der Jahresumsatz des Unternehmens liegt bei etwas mehr als einer halben Million. Der Mann hätte also nur Anspruch auf rund 50'000 Franken gehabt, einen Zehntel der Summe.

Eine solche massive Differenz in den Büchern hätte eigentlich auffallen müssen. Aber offenbar wurde von Seiten der Bank vollständig darauf verzichtet, die Angaben genauer anzuschauen. Die Staatsanwaltschaft schreibt:

«Die Tatsache, dass keine vertiefte Überprüfung durch die Bank stattfinden würde, konnte die beschuldigte Person dabei aufgrund der besonderen Umstände voraussehen.»

Trotzdem wirkt es fraglich, wenn in der Anklageschrift argumentiert wird, die Hausbank des Unternehmens habe die unrechtmässige Absicht «unmöglich erkennen» können.

Zweiter Tag, zweiter Kredit

Bereits am nächsten Tag reichte der Mann bei der Bank ein zweites Gesuch ein. Für eine auf ihn eingetragene Einzelfirma beantragte er einen Covid-19-Kredit in der Höhe von weiteren 200'000 Franken. Auch hier gab er «unterschriftlich und wahrheitswidrig» (Anklageschrift) an, dass die Firma einen Umsatz in der Höhe von zwei Millionen erziele. In Wahrheit hatte die Einzelfirma offenbar bereits im Sommer 2018 den Betrieb eingestellt und zum Zeitpunkt des Kreditantrags gar keine Geschäftstätigkeit. Entsprechend konnte kein Anspruch auf einen Covid-19-Kredit geltend gemacht werden. Doch auch hier nimmt die Staatsanwaltschaft die Hausbank in Schutz.

Das wirft Fragen auf, etwa wenn man den Basler Fall mit dem einzig bisher bekannten Fall aus dem Baselbiet vergleicht. Dort muss sich ein Mann wegen eines Kredits in der Höhe von 10'000 Franken, den er sich mit offenbar unwahren Angaben erschlichen und zweckwidrig verwendet hat, vor dem Strafgericht verantworten. Als er aber versuchte, weitere 50'000 Franken zu erhalten, wurde ihm dies verwehrt.



Es droht eine Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren und Landesverweis

Im Taxifall konnte mehr als die Hälfte der ausbezahlten Hilfsgelder offenbar noch gesichert werden. Gemäss der Staatsanwaltschaft beträgt der strafrechtlich relevante Schaden rund 440'000 Franken. Angeklagt ist der Mann, für den die Unschuldsvermutung gilt, wegen mehrfachen Betrugs, eventualiter Widerhandlung gegen das Covid-19-Solidarbürgschaftsgesetz und mehrfacher Urkundenfälschung. Beurteilt werden soll der Fall in drei Monaten von einem Dreiergericht. Dieses kann Freiheitsstrafen von bis zu fünf Jahren aussprechen. Dem Mann, der aus Südosteuropa stammt, könnte bei einer Verurteilung also auch die Ausschaffung drohen.