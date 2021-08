Der Vergewaltiger im Fall Elsässerstrasse soll in Haft bleiben.

Prozess Fall Elsässerstrasse: Staatsanwaltschaft beantragt Haftverlängerung für verurteilten Vergewaltiger Nachdem das Appellationsgericht seine Strafe gesenkt hat, würde der verurteilte Vergewaltiger im Fall Elsässerstrasse eigentlich am Mittwoch auf Bewährung aus dem Gefängnis kommen und ausgeschafft werden. Nun aber hat die Staatsanwaltschaft beantragt, dass er hinter Gittern bleiben soll, bis ein definitiver Entscheid vorliegt. Jonas Hoskyn 09.08.2021, 17.38 Uhr

Die beiden Täter begleiteten ihr Opfer von der Tramhaltestelle bis in sein Haus an der Elsässerstrasse. Nicole Nars-Zimmer

Das Urteil sorgte national für Schlagzeilen: Vor zwei Wochen reduzierte das Basler Appellationsgericht die Strafe für einen 32-jährigen Portugiesen, der zusammen mit einem Kollegen nach dem Ausgang eine Frau vergewaltigt hat. Die Freiheitsstrafe wurde von vier Jahren und drei Monaten auf drei Jahre gesenkt – die Hälfte davon auf Bewährung. Und weil der Mann sich kurz nach der Tat im Februar 2019 gestellt hat und seitdem in Haft sitzt, sind die eineinhalb Jahre unbedingt diesen Mittwoch verbüsst.

Nun aber hat die Basler Staatsanwaltschaft kurzfristig beim Appellationsgericht beantragt, dass der Täter weiter in Haft bleiben soll. Dies, weil die schriftliche Urteilsbegründung noch nicht vorliegt. Erst dann beginnt die Frist für einen Weiterzug ans Bundesgericht zu laufen. «Eine Beschwerde wird in Erwägung gezogen», sagt René Gsell, Sprecher der Staatsanwaltschaft. «Aus diesem Grund und damit der Beschuldigte einer allfälligen weiteren Verhandlung beiwohnen kann, hat die Staatsanwaltschaft entsprechende Sicherungsmassnahmen beantragt.»

Das Appellationsgericht muss nun rasch urteilen. Möglich ist auch, dass das Gericht mildere Massnahmen ausspricht, beispielsweise eine Freilassung unter Auflagen.

Massive Kritik an der mündlichen Urteilsbegründung

Rund 500 Personen demonstrierten am Sonntagnachmittag vor dem Basler Appellationsgericht. Fabian Schwarzenbach / bz Zeitung für die Region

Der Fall ist mittlerweile stark gesellschaftlich und politisch aufgeladen. Am vergangenen Wochenende demonstrierten in Basel mehrere hundert Personen gegen das Urteil des Appellationsgerichts. Vor allem die Wortwahl der Gerichtspräsidentin, welche die Reduktion unter anderem begründete mit Bezug auf «die Signale, die das Opfer auf Männer aussendet», sorgte für Kritik. Konkret ging es unter anderem darum, dass die Frau vor der Vergewaltigung im Ausgang Geschlechtsverkehr mit einem weiteren Mann gehabt hatte, was der spätere Täter mitbekam. Damit habe die Gerichtspräsidentin dem Opfer eine Mitverantwortung an der Tat gegeben, wird seither vielfach kritisiert.

Völlig ungewöhnlich äusserte sich vergangene Woche auch das Appellationsgericht per Medienmitteilung. Und schrieb: «Wenn geprüft wird, wie der Beschuldigte die Situation interpretiert hat, geht es lediglich darum, das Verschulden des Täters zu bemessen und nicht darum, das Opfer zu disqualifizieren.»