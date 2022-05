Basel: Gericht spricht Aktivisten nach Demo nur teilweise frei

Prozess Gericht spricht Umweltaktivisten nach Demo teilweise frei Der «March against Syngenta» von 2020 in Basel hat Nachwirkungen: Vier Aktivistinnen und Aktivisten wurden für die Aktion nun vom Strafgericht zu einer Busse verurteilt. Silvana Schreier 10.05.2022, 15.54 Uhr

Am Dienstagmorgen standen vier Umweltaktivistinnen und -aktivisten vor dem Basler Strafgericht. zvg

Im April 2020 liefen vier Aktivistinnen und Aktivisten am «March against Syngenta» mit einem Wagen, Lautsprechern und Bannern die Kundgebungsroute ab. Dies wurde per Livestream übertragen, sodass die Demonstration online stattfinden konnte. Zwei Mal wurden sie dabei von der Polizei kontrolliert, wenige Wochen darauf trafen die Strafbefehle ein.