Basler Milieugrösse wegen Förderung der Prostitution verurteilt

Prozess Sexarbeiterin unter Druck gesetzt: Milieugrösse vom Basler Strafgericht verurteilt Ein Prozess vor dem Basler Strafgericht wirft ein Schlaglicht auf den juristischen Graubereich der Kontaktbars. Allerdings bleiben viele Fragen offen. Jonas Hoskyn Jetzt kommentieren 11.03.2022, 17.48 Uhr

Ein Drink für 15 Franken entspricht im Milieu zwanzig Minuten Zimmermiete. Kenneth Nars

«Alle Frauen kennen das System.» Mit dieser vieldeutigen Erklärung versuchte die Angestellte einer Kontaktbar im Kleinbasel die Vorwürfe gegen ihren Chef zu entkräften. Das System sieht grob zusammen gefasst so aus: Die Damen mieten sich im Etablissement ein: 35 Franken pro Nacht, wenn sie nur ein «Arbeitszimmer» oberhalb der Bar brauchen, das sie mit anderen Frauen teilen. 50, wenn sie nach Arbeitsende am frühen Morgen noch im Zimmer ausschlafen wollen.

Gleichzeitig sollen sie die Freier zum Getränkekonsum überreden. Die Zeit, in der die Frauen danach auf eigene Rechnung ihrer Sexarbeit nachgehen können, hängt direkt damit zusammen, zu wie viel Konsumation sie im Vorfeld den Kunden animieren können. Ein «Piccolo» für 15 Franken verschafft ihnen anschliessend zwanzig Minuten Zimmerzeit zum Anschaffen.

Busse von 200 Franken für unangemeldeten freien Tag

Solche oder ähnliche Regeln dürften in einem Grossteil der Rotlicht-Betriebe zumindest unausgesprochen bestehen. Und: Sie werden auch als Norm angesehen – dies zeigten diese Woche vor dem Strafgericht nicht nur die Aussagen der Bardame, sondern auch jede der Sexarbeiterin, deren Aussagen die Strafuntersuchungen ins Rollen gebracht haben.

Denn wie Vieles im Rotlicht sind auch solche Regeln rechtlich ein Graubereich. Gemäss Strafgesetzbuch macht man sich der «Förderung der Prositution» unter anderem strafbar, wenn die man die Person «bei dieser Tätigkeit überwacht oder Ort, Zeit, Ausmass oder andere Umstände der Prostitution bestimmt». Und genau das hat der 57-jährige Angeklagte in den Augen des Strafgerichts getan: Die Sexarbeiterin musste in der Kontaktbar nach eigenen Aussagen grundsätzlich an sechs von sieben Tagen zur Verfügung ab 20 Uhr bis in die Morgenstunden zur Verfügung stehen.

Wenn der freie Tag nicht rechtzeitig angemeldet wurde, drohte eine Busse von 200 Franken, ebenso wenn man – auch krankheitsbedingt – einen Tag aussetzen wollte. Wenn die Frau den Schlüssel ihres «Arbeitszimmers» zu spät an die Bar zurück brachte, musste sie die Zeit mit dem Bezahlen eines weiteren Glas Champagner aus der eigenen Tasche finanzieren.

Fotos der Reisepässe der Sexarbeiterinnen auf dem Handy

Die Regeln durchgesetzt hat dabei der stämmige Italiener, der in Basel aufgewachsen ist. Seine Vorstrafenregister reicht zurück bis in sein 21. Lebensjahr. Zuletzt sass er ab 2008 zuerst in Frankreich, dann in der Schweiz wegen Drogenhandel und Kreditkartenbetrug im Gefängnis, bevor er im April 2018 entlassen wurde. Er ist offenbar eine feste Grösse im Rotlichtmilieu. Obwohl er wegen seiner Vorstrafen in der Schweiz keine Arbeits- oder Niederlassungsbewilligung erhielt, fungierte er in der Kontaktbar als eigentlicher Geschäftsführer.

Er selber bestritt das vor Gericht und bezeichnete sich als «Stammgast», der noch immer drei bis vier Mal pro Woche dort anzutreffen sei. Bei mehreren Kontrollen der Polizei war er hinter dem Bartresen gestanden. Auf seinem Handy fanden sich diverse Fotos der Reisepässe der Sexarbeiterinnen. Und auf seiner Visitenkarte rühmte er sich als Geschäftsführer. Die Kontaktbar im Untergeschoss eines Restaurants ist notorisch bekannt. In den vergangenen Jahren wurde etwa ein Türsteher niedergestochen und die Polizei führte eine Razzia durch.

Urteil: Bedingte Haftstrafe und fünf Jahre Landesverweis

Die Sexarbeiterin aus Südamerika sei dem Mann ausgeliefert gewesen, so die Staatsanwaltschaft. Sie sie in ihrer Entscheidung nicht mehr frei gewesen und daher in ihrem sexuellen Selbstbestimmungsrecht verletzt. Das zeigte sich auch als sich die Frau gegen eine Busse wegen zu langer Zimmerbenutzung wehren wollte. Nach einem Streit mit der Bardame packte sie der Mann, verpasste ihr eine Ohrfeige und schmiss sie aus der Bar.

Zu dieser Einschätzung kam auch das Strafgericht und verurteilte den Mann zu einer bedingten Haftstrafe von zehn Monaten mit fünf Jahre Probezeit. Ebenso hat der Mann in der Schweiz Einreiseverbot. Trotz der Verurteilung kommt der Italiener mit einem blauen Auge davon. Im Raum stand neben einer unbedingten Haftstrafe auch der Widerruf seiner vorzeitigen Entlassung.

Entscheidende Fragen bleiben unbeantwortet

Trotz der Verurteilung hinterlässt der Prozess einen schalen Nachgeschmack. So bleibt etwa die Frage offen, was der eigentliche Geschäftsführer der Bar von den Tätigkeiten seines inoffiziellen Stellvertreters gewusst und gebilligt hat. Weil niemand entsprechende Anschuldigungen machte, verzichtete die Staatsanwaltschaft auf ein Verfahren. Angesichts der Aussagen muss man davon ausgehen, dass es sich nicht um einen Einzelfall handelt. Zumindest im betreffenden Lokal sind solche Arbeitsbedingungen vermutlich die Regel. Dass sich die Situation seit den Ermittlungen der Staatsanwaltschaft gebessert hat, ist mehr als fraglich, nicht zuletzt wenn man sich die Aussagen der Bardame vor Augen führt.

Auch verpasste es das Gericht, den Graubereich der Getränkeanimation auszuleuchten. Gerichtspräsidentin Sarah Cruz Wenger deutete an, dass bereits das Prinzip, dass der Kunde ein Getränk spendieren muss, bevor er aufs Zimmer mitgenommen werden darf, gegen strafrechtlich als Einschränkung der Tätigkeit der Sexarbeiterinnen angesehen werden muss.

