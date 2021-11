Prozess Vergewaltigung an der Elsässerstrasse: Gericht erklärt die Strafminderung Vier Monate nach dem Urteil, das für Aufsehen und Proteste sorgte, liegt im Fall Elsässerstrasse nun das schriftliche Urteil vor. Das Appellationsgericht fühlt sich falsch verstanden. Jonas Hoskyn Jetzt kommentieren 17.11.2021, 09.02 Uhr

Rund 500 Personen demonstrieren an einer Kundgebung als Reaktion auf das Urteil. Fabian Schwarzenbach

Das zweitinstanzliche Urteil des Appellationsgerichts gegen einen Mann, der mit einem Kollegen eine Frau nach dem Ausgang vergewaltigt hatte, sorgte vergangenen Sommer schweizweit für Diskussionen. Im Fokus der Kritik stand nicht so sehr die Reduktion der Strafe – statt viereinviertel Jahre erhielt der Mann nur noch eine teilbedingte Haftstrafe und im Anschluss des Prozesses nach 18 Monaten frei – sondern vielmehr die mündliche Begründung der Gerichtspräsidentin Liselotte Henz, Das Vergehen werde relativiert durch «die Signale, die das Opfer auf Männer aussendet», so die Gerichtspräsidentin. Dabei bezog sie sich vor allem auf das «Verhalten im Club», wo die Frau offenbar im Laufe des Abends auf der Toilette ungeschützten Geschlechtsverkehr mit einem weiteren Mann hatte. «Man muss feststellen, dass sie mit dem Feuer spielt», so die Gerichtspräsidentin weiter.