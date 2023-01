Wegen 1. Mai-Demo: Basta-Grossrätin Tonja Zürcher vor Gericht

Prozess Wegen 1.-Mai-Demo im Teil-Lockdown: Basta-Grossrätin Tonja Zürcher vor Gericht Insgesamt 23 Personen wehren sich vor dem Basler Strafgericht. Die Staatsanwaltschaft hatte sie und 19 weitere per Strafbefehl wegen Teilnahme einer illegalen Demo während des Teil-Lockdowns am 1. Mai 2020 verurteilt. Jonas Hoskyn Jetzt kommentieren 09.01.2023, 05.00 Uhr

Trotz Teil-Lockdown demonstrierten am 1. Mai 2020 rund 400 Personen in Basel. Bild: Roland Schmid

Obwohl sich die Schweiz noch im Teilzeit-Lockdown befand, demonstrierten am 1. Mai 2020 rund 400 Personen in der Basler Innenstadt. Vom Kleinbasel zog die unbewilligte Kundgebung via Marktplatz durch die Freie Strasse an den Wettsteinplatz. Dies, obwohl zu diesem Zeitpunkt laut der Covid-Verordnung des Bundes Menschenansammlungen auf höchstens fünf Personen beschränkt waren. Die Schweiz befand sich damals in der Öffnungsphase nach dem Lockdown. Wenige Tage zuvor hatten Coiffeure, Kosmetikstudios, Baumärkte, Blumenläden und Gärtnereien wieder öffnen dürfen. Schulen und Läden waren aber noch geschlossen.