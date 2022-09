Forscherin initiiert neue Langzeitstudie am Tropeninstitut

Public Health Forschungschefin am Tropen- und Public-Health-Institut: «Gesundheitsdaten sind genauso wichtig wie unsere Banken» Nicole Probst-Hensch untersucht mit ihrer Forschung, woher chronische Krankheiten rühren, an denen unsere Gesellschaft zunehmend leidet. Ein Gespräch über das ewige Leben, den Kampf um Daten und unsere verschmutzte Luft. Yann Schlegel Jetzt kommentieren 19.09.2022, 05.00 Uhr

Nicole Probst-Hensch will den Bund dazu bringen, eine Langzeitstudie mit 100'000 Menschen zu unterstützen. Kenneth Nars

Holzpavillon-Stimmung im Grossraumbüro. Üppige Pflanzen. Gewundene Treppen verbinden die Stockwerke. Auf einer dieser steht Nicole Probst-Hensch. Ihr halbes Leben lang hat sie zu chronischen Krankheiten geforscht. Mit Langzeitstudien aufgezeigt, wie die Luftverschmutzung die Lungen schleichend belastet, bis schwerwiegende Krankheiten entstehen können.

Am Ziel sieht sie sich noch lange nicht. «Es ist an der Zeit, dass die Schweiz eine Gesundheitsdatenbank mit 100’000 Teilnehmenden aufbauen kann», sagt sie. So etwas wie ein riesengrosses Gedächtnis zur Schweizer Gesundheit hat sie als neustes Projekt initiiert. Unzählige Fragen zum Gesundheitszustand der Schweizer Bevölkerung liessen sich aus einer solchen Datenbank beantworten.

Wie giftig ist unsere Umwelt? Was machen Hitzewellen mit unserem Körper? Nicole Probst-Hensch will Antworten liefern.

Frau Probst-Hensch, ich wage es, mit einer These zu beginnen: Unsere Gesellschaft hat sich im letzten halben Jahrhundert durch den errungenen Wohlstand selbst kranker gemacht.

Nicole Probst-Hensch: Ich würde es anders formulieren: In der Schweiz wird vor allem in Krankheiten investiert und wenig in deren Prävention. Vieles in der Forschung dreht sich um die Lebensverlängerung – ums Überleben an den extremen Enden des Lebens. Manchmal vergessen wir, dass wir die meiste Zeit des Lebens gesund verbringen. Lebensqualität im Lebensverlauf ist ein enormer Faktor für eine gute Gesundheit im Alter.

Vom Traum der Wissenschaftsjournalistin zur preisgekrönten Forscherin Nach dem Pharmaziestudium arbeitete Nicole Probst-Hensch zunächst in der Kommunikation für den Pharmakonzern Roche. «Eigentlich wollte ich Wissenschaftsjournalistin werden», sagt sie heute. Nach Schweizerhalle entdeckte die heute 61-Jährige die Umweltepidemiologie für sich. Da die Public-HealthForschung in der Schweiz damals noch ein Schattendasein fristete, absolvierte Probst-Hensch das Doktorat in den USA und bekam danach eine Assistenzprofessur auf Krebsepidemiologie. In der Schweiz baute die gebürtige Thurgauerin das nationale Krebsregister auf. Nicole Probst-Hensch dürstete nach international eingebetteter Forschung und wechselte ans Schweizerische Tropen- und Public-Health-Institut (Swiss TPH). Sie leitet dort das Departement für Epidemiologie und Public Health. Das Departement führt derzeit Langzeitstudien in Peru, Laos, der Elfenbeinküste oder auch im Kosovo durch. Probst-Hensch wohnt mit ihrem Mann in Reinach und fährt mit dem Velo an den Bachgraben zur Arbeit. Ende September erhält sie den mit 20 000 Franken dotierten Wissenschaftspreis der Stadt Basel überreicht. (yas)

Sie verstehen Ihre Arbeit eher als Qualitätssteigerung des Lebens und nicht als Suche nach dem ewigen Leben?

Beides. Unsere Forschung trägt zur Prävention von Alterskrankheiten bei. Aber auch zum Wohlbefinden der Gesellschaft.

Hat sich die Gesellschaft nicht auch in einen Wahn gesteigert, das Leben verlängern zu wollen?

Vor lauter überleben vergessen die Leute manchmal, im Moment zu leben. Ich bin gerade von drei Wochen Tansania zurück. Da sind die Menschen oft glücklicher als hier mit dem Wenigen, was sie haben. Natürlich brauchen sie mehr, zum Beispiel Investitionen in die Bekämpfung von Malaria. Aber die atemberaubenden Landschaften sind intakt und liefern die Lebensgrundlage für viele Menschen. Wir sehen uns hingegen zusehends mit der Frage konfrontiert, wie wir den Lebensraum und die Umwelt lebenswert erhalten können.

Seit den 1980er-Jahren nehmen in unserer Gesellschaft chronische Krankheiten zu. Warum?

Primär, weil es mehr Menschen gibt und weil die Leute älter werden. Viele Infektionskrankheiten kann die Medizin heute besser behandeln. Alterskrankheiten sind auch auf unsere kontaminierte Umwelt oder chemische Nahrungsmittel zurückzuführen. Bei diesen Krankheiten gibt es nicht einfach einen einzigen Risikofaktor. Interessant ist, dass Menschen, die mit über 100 Jahren sterben, oft überhaupt keine Krankheiten hatten. Menschen, die mit 60 sterben, litten oft schon an mehreren Gebrechen. Wissenschaftlich sind Alterskrankheiten eine Anhäufung von Schäden in Molekülen, Zellen und Organen. Sie sind genetisch definiert, aber auch vom Lebensstil oder etwa vom Wohnort abhängig.

Von der höheren Lebenserwartung abgesehen: Hält der Mensch von heute salopp gefragt nicht einfach auch weniger aus als früher?

Das ist eine philosophische Frage: Ich habe das Gefühl, es hat mit der oft fehlenden Sinnhaftigkeit von vielen Arbeiten zu tun oder mit dem familiären Zusammenhalt. Bei uns sind Leute gerade in Städten manchmal viel mehr vereinsamt als in anderen, weniger wohlhabenden Gesellschaften.

Ein architektonisches Bijou: Das neue Swiss TPH am Bachgraben. Kenneth Nars / BLZ

Sie kritisieren, in unserem Land bestehe eine Datenarmut, was Gesundheitsdaten betrifft. Warum sind Langzeitstudien bei der breiten Bevölkerung wichtig?

Die Forschung im Bereich Public Health (die öffentliche Gesundheit, Anm. d. Red.) liefert einerseits Evidenz für die Politik, aber überwacht auch, wie die politischen Massnahmen wirken. Dafür brauchen wir Daten aus Langzeitstudien mit repräsentativen Bevölkerungsstichproben, sogenannte Kohorten. In diesen Langzeitstudien werden dieselben Teilnehmenden über die Jahre immer wieder befragt, untersucht und nach biologischen Proben gefragt. Die Länder um die Schweiz herum haben fast durchwegs sehr grosse Kohorten mit Biobanken im Bereich Umweltforschung und der personalisierten Gesundheitsforschung. Irgendwann sind wir in der Schweiz nicht mehr kompetitiv. Ich glaube, die Pandemie hat viel bewegt und gezeigt, wie wichtig wissenschaftliche Daten sind als politische Entscheidungsgrundlagen. Die Erkenntnis sollte reifen: Gesundheitsdaten sind genauso wichtig wie unsere Banken.

Biobanken und Gesundheitsüberwachung sind Begriffe, vor welchen viele zurückschrecken. Wie gewinnen Sie die Menschen für Ihre Arbeit?

Wir legen stets den Fokus auf den Datenschutz – ein Restrisiko bleibt. Aber was mich stört, ist: Die Öffentlichkeit diskutiert kaum darüber, dass keine Gesundheitsdaten zu haben auch gefährlich ist. Die Leute wollen aber von der Forschung profitieren. Dafür brauchen wir Daten. Ich glaube, für uns als Forschungsinstitution ist es einfacher, das Vertrauen der Bevölkerung zu gewinnen, als wenn die Daten bei öffentlichen Institutionen abgelegt würden. Forschende, Politik und Medien sollten noch verstärkt aufklären, wie zentral Daten sind.

Vor über 30 Jahren begannen Sie mit Ihrer ersten Langzeitstudie und bis heute untersuchen Sie, wie sich die Luftverschmutzung auf die Gesundheit des Menschen auswirkt. Wie rutschten Sie in diese Pionierrolle hinein?

In den 80er-Jahren war die Luftverschmutzung ein grosses Thema. Meine Doktormutter – eine visionäre Epidemiologin – und Lungenfachärzte sassen zusammen und konstatierten: Wir haben keine Ahnung, welche Auswirkungen die Luftverschmutzung auf chronische Krankheiten hat. Ich unterstützte während meiner Doktorarbeit den Aufbau der Langzeitstudie Sapaldia, die ich heute leite. Unser Forschungsteam konnte mit seinen Untersuchungen nachweisen, dass die Gesundheit an Orten mit hoher Luftverschmutzung schlechter ist. Die Resultate unserer Studie führten unter anderem dazu, dass Entscheidungsträger in der Schweiz einen Grenzwert für Feinstaub einführten. Daraufhin konnten wir zeigen, dass die Feinstaubbelastung zurückging und sich die Lungen erholten. Langzeiteffekte auf die Gesundheit können nur mit Langzeit-Kohorten untersucht werden.

Zum Beispiel auch, wie sich chemisch kontaminiertes Trinkwasser auswirkt.

Die Möglichkeiten sind endlos. Mit Langzeitstudien wird beispielsweise untersucht, ob Hirnbilder Indizien geben, wer später Alzheimer entwickeln könnte. Die Uni Basel hat einen Biomarker entwickelt, der Hinweise gibt auf das Risiko für eine neurogenerative Krankheit wie Alzheimer. Mit Langzeitstudien können wir die Präzision solcher Blutmarker prüfen. Und wir beschäftigen uns auch mit der Frage, wie eine Stadt aussehen muss, damit die Leute zufrieden und gesund leben können. Nur um ein paar Beispiele zu nennen. Langzeitstudien durchzuführen, bedeutet viel Aufwand. In der Schweiz werden oft kleinere Studien finanziert. Dabei wäre es viel effizienter, ganzheitlich zu forschen. Grossbritannien beispielsweise führt eine Kohorte mit einer halben Million Menschen.

Wird eine Langzeitstudie zu komplex, wenn zu viele Variablen vorhanden sind?

Um Krankheiten zu verstehen, wollen wir die komplexesten Daten überhaupt. Der limitierende Faktor ist die Zeit, die Leute einer Studie schenken wollen und können – denn je mehr Daten wir wollen, umso länger dauert eine Befragung und Untersuchung.

Und wie lassen sich beispielsweise chronische Krankheiten vorbeugen, die Jahre später auftreten?

Meist durch politische Massnahmen, wie bei der Feinstaubbelastung. Wie wichtig politische Massnahmen sind, zeigt sich daran, dass Verschmutzung insgesamt auf der Welt mehr zu verfrühten Todesfällen beiträgt als Malaria, Tuberkulose und Aids zusammen oder sogar mehr als Rauchen. Ich wünsche mir, dass der Umweltverschmutzung noch mehr politische Bedeutung gegeben wird. Wir haben jährlich weltweit 7 Millionen Tote wegen Luftverschmutzung. An Covid-19 starben je nach Zählweise zwischen 7 und 14 Millionen Menschen – vor allem Menschen mit chronischen Vorerkrankungen. Diese entstehen unter anderem auch unter dem Einfluss von Luftverschmutzung. Für Covid-19 haben wir die Welt heruntergefahren und die Luftverschmutzung in vielen Städten wesentlich reduziert. Vorher hielten wir 30 Jahre lang Luftverschmutzungskonferenzen und halten in vielen Ländern trotzdem die Luftqualitätsstandards der WHO nicht ein.

Am neuen Hauptsitz verfügt das Swiss TPH über eine Biobank für 1,5 Millionen Proben. Auch mit dem Ziel, in diesem Bereich führend zu werden?

Wir engagieren uns hier nicht nur aus Eigeninteressen. Sondern für die Zukunft der Public-Health-Forschung in der Schweiz. Auch die medizinische Forschung braucht eine sehr grosse Langzeitstudie. Wir wollen diese partnerschaftlich mit den anderen Public-Health-Institutionen machen.

Das klingt sehr idealistisch. Kennen Sie denn keinen Konkurrenzkampf?

Public-Health-Forschung ist sehr breit angelegt, und wir arbeiten deshalb immer in grossen Netzwerken. Wir sind es gewohnt, Projekte zu machen, in denen jeder seinen Teil beiträgt, man aber gemeinsam zum Ziel kommt. Ich bin selbst sehr transparent – von Natur aus, und hier hat mich auch meine Zeit in den USA geprägt, wo die Kommunikation oft direkter ist als in der Schweiz. Der wirkliche Wettbewerb beginnt dann, wenn die Daten vorliegen und wir beginnen können, spannende Fragen zu stellen.

