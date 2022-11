Nach Verbot: Russkij Basel ziehen gegen Basel-Stadt vor Gericht

Putin-Freundinnen Nach Skandal um Kriegspropaganda: Basler Putin-Freundinnen ziehen gegen den Kanton vor Gericht Dem Verein Russkij Basel ist die Unterrichtserlaubnis an Basler und Baselbieter Schulen entzogen worden. Dagegen hat der Verein nun Rekurs eingelegt. Ende August hatten weibliche Mitglieder am Eidgenössischen Schwingfest in Pratteln für einen Skandal gesorgt. Hans-Martin Jermann 07.11.2022, 19.57 Uhr

Am Festumzug im Rahmen des Eidgenössischen Schwing- und Älplerfests im August diesen Jahres trug ein Mitglied des Vereins Russkij Basel gut sichtbar ei Z an ihrer Tracht. (Archivbild) Benjamin Wieland

Mit Z-Broschen an der Tracht, dem Zeichen Wladimir Putins für den Krieg gegen die Ukraine, nahmen weibliche Mitglieder des Vereins Russkij Basel Ende August am Umzug des Eidgenössischen Schwing- und Älplerfests in Pratteln teil. Ein Skandal mit Folgen: Im Oktober entzog der Basler Entziehungsdirektor Conradin Cramer dem Verein die Unterrichtserlaubnis. Dieser hatte an öffentlichen Schulen in Basel-Stadt und Baselland Kurse in heimatlicher Sprache und Kultur für Dutzende russischsprachiger Primarschüler ausgerichtet.