Erster Flohmarkt in Basels Innenstadt war ein voller Erfolg

Quartier Erster Flohmi in der Basler Innenstadt: Nur der «Daig» hatte keine Freude Am Sonntag luden erstmals Anwohner der Basler Innenstadt zum Quartierflohmarkt. Der Andrang war grösser als gedacht. Doch nicht in allen Hinterhöfen waren Schaulustige willkommen. Maria-Elisa Schrade Jetzt kommentieren 21.08.2022, 18.26 Uhr

Der erste Quartierflohmarkt in der Basler Innenstadt war am Sonntag ein voller Erfolg. Maria-Elisa Schrade

Um 10 Uhr morgens ist es sehr ruhig am Rheinsprung. Nur ein pinker und ein gelber Ballon weisen darauf hin, dass diesen Sonntag hier der erste Quartiersflohmarkt der Basler Innenstadt stattfindet. Zwischen Petersgraben, Leonhardsgraben und Münsterplatz verkaufen bis 16 Uhr im Viertel Lebende und Gewerbebetreibende alte Schätze und verschmähte Restposten und hoffen auf diesem Weg die Innenstadt etwas zu beleben, die sich sonst an einem Sonntag meist im Dornröschenschlaf befindet.

«Der Sonntag ist in der Innenstadt todlangweilig, aber das wird der Flohmarkt nicht ändern», sagt Dagmar Vergeat, eines der drei OK-Mitglieder, einen Tag zuvor am Telefon. Damit die Innenstadt auch sonntags nachhaltig attraktiv für Besucherinnen und Besucher werde, müssten Restaurants und Cafés mitziehen und geöffnet bleiben, ist Vergeat überzeugt. Angestossen habe die Betreiberin des Hoosesaggmuseums den Quartierflohmi dennoch, weil es sie störe, dass der Flohmarkt am Petersplatz von Auswärtigen bevölkert werde und es nicht möglich sei, spontan dazuzukommen. Vergeat erklärt:

«Beim Quartierflohmi ist alles schön unkompliziert. Ich öffne morgens meine Haustür, stelle die Sachen raus, die ich verkaufen möchte und abends hole ich wieder rein, was übrig geblieben ist.»

Nachbarschaftsflohmärkte erfreuen sich immer grösserer Beliebtheit. Seit ihrem Auftakt in Basel im Jahr 2016 ist die Zahl der Quartierflohmärkte in diesem Jahr auf 14 angestiegen. Neben der Möglichkeit Keller und Garage zu entrümpeln, geht es auch um Nachbarschaftsaustausch und die Möglichkeit für Aussenstehende Einblicke zu gewinnen, die sonst der Öffentlichkeit verwehrt bleiben.

Viele Anwohner boten nicht Ramsch, sondern kleine, private Schätze zum Verkauf an. Maria-Elisa Schrade

Nicht alle wollten Schaulustige in ihren Hinterhöfen

Andrea Otto, Präsidentin und Gründerin des Vereins Stadtprojekt, über den die Quartierflohmärkte laufen, begrüsst den Zuwachs:

«Die Initiative freut uns sehr, besonders, weil die Innenstadt kein klassisches Wohnquartier ist. Umso spannender, konnte man mal hinter die Kulissen blicken.»

Sie sei auf viele engagierte Anwohnerinnen und Anwohner getroffen.

Die Anwohnerinnen muss man allerdings um den Münster- und Rathausplatz herum etwas suchen. Stattdessen scheinen mehrere Geschäfte die Gelegenheit zu nutzen, um einige Restposten abzustossen. Doch in den Seitengassen unterhalb von Leonhards- und Petersgraben ändert sich gegen 11 Uhr plötzlich das Bild: Bunte Stände reihen sich aneinander, Kleinkinder nehmen das ausgestellte Spielzeug spontan in Besitz, Mütter plaudern mit einem Kaffee in der Hand, Flanierende schieben sich schlangenweise durch Hauseingänge und ein dunkles Esszimmer, das spontan in einen Verkaufsraum umfunktioniert wurde.

Die Nachfrage ist riesig und unerwartet: Vergeat, die sich darauf eingestellt hatte, zwei bis drei Jahre warten zu müssen, bis der Flohmi richtig angelaufen ist, kommt kaum mit dem Wechselgeld hinterher. Ein junger Mann feilscht neben ihr um eine Bud Spencer und Terence Hill Collector’s Box. Ein kleines Mädchen kratzt ihr Taschengeld für einen Hula-Hoop-Reifen zusammen (1 Franken) und eine freundliche Anwohnerin schwärmt über die Vorzüge dicker Wände und dunkler Hinterhöfe in Zeiten des Klimawandels.

Davon sehen die Besucherinnen jedoch wenig. Die meisten Höfe bleiben versperrt, Neugierige werden aus Treppenhäusern gescheucht. Hier wohnt eben auch der Basler Daig und der ist nicht so grosszügig mit einem Blick hinter die Kulissen.

Mitarbeit: Rahel Empl

