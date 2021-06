Raser Kontrollen ohne Folgen: Polizei registriert Temposünder, kann sie aber nicht büssen Neben den bekannten Geschwindigkeitskontrollen macht die Polizei auch laufend Tempomessungen, ohne zu büssen. Die Zahlen zeigen: Am schlechtesten an die Tempovorgaben hält man sich in Riehen. Jonas Hoskyn 07.06.2021, 05.00 Uhr

Ein kaum bekannter Tempo-Hotspot: Die Äussere Baselstrasse in Riehen.

Kenneth Nars / BLZ

Mit unglaublichen 187 Stundenkilometer wurde ein Fahrzeug am Montagnachmittag vom 15. Februar in der Voltastrasse in Richtung Bahnhof St.Johann gemessen. Zwei Tage zuvor registrierte der Polizeiradar in der Gegenrichtung bereits einen Lenker mit 156 km/h. Die zwei bisher nicht bekannten Tempoexzesse dürften zu den krassesten Raserfällen der Schweiz zählen. Allerdings bleibt unklar, ob es die beiden Vorfälle überhaupt gegeben hat. Und selbst wenn, müssten die Raser keine Konsequenzen fürchten. Ebensowenig der unbekannte Lenker, der vergangenen November am Unteren Rheinweg zwischen Dreirosen- und Johanniterbrücke um die Mittagszeit von der Polizei mit einem Tempo von 159 km/h gemessen wurde. Dort gilt Tempo 30.

Die Fälle wurden allerdings nicht bei regulären Geschwindigkeitskontrollen der Polizei gemessen, sondern im Rahmen von sogenannten Geschwindigkeitsmonitorings. Bei den kaum bekannten Aktionen macht die Polizei jeweils zweiwöchige Messungen mit koffergrossen Radargeräten, die nicht geeicht sind und auch keine Bilder aufnehmen. Entsprechend haben die registrierten Geschwindigkeitsübertretungen auch keine Konsequenzen für die fehlbaren Lenker.

Reflexionen können Geschwindigkeit verfälschen

Die Kantonspolizei verfügt über sechs solcher Geräte. «Mit den Verkehrsdaten kann die Planung der Geschwindigkeitskontrollen optimiert werden», erklärt Polizeisprecher Toprak Yerguz. «Die Kontrollen können somit gezielt zur richtigen Zeit am richtigen Ort durchgeführt werden.» Mit den Geräten wird also eruiert, wo als Nächstes scharf geblitzt werden soll.

Allerdings sind die Radars nicht hundertprozentig zuverlässig: «Aufgrund von Reflexionen kann die angezeigte Geschwindigkeit ein Vielfaches der tatsächlichen Geschwindigkeit anzeigen. Dies kommt aber selten vor», sagt Yerguz. Für den Verwendungszweck – die grobe Analyse von Verkehrsdaten für die weitere Planung – seien solche extremen Ausreisser nicht bedeutend.



Schlechte Tempomoral auf Riehener Quartierstrassen

Doch selbst wenn man die krassesten Fälle im Zweifel aus der Statistik streicht, zeigt sich Überraschendes: Seit Januar 2017 wurden über 1,1 Millionen Lenkerinnen und Lenker erfasst, die innerorts zu schnell waren; Tempo-30- und Begegnungszonen nicht mitgerechnet. Das ist fast jeder siebte Fahrer. Insgesamt 86 Fälle listet die Datenbank auf, die gemäss den Messungen mehr als 100 km/h auf dem Tacho hatten. Sie hätten sich also für ihre skrupellose Fahrweise vor Gericht verantworten müssen, wenn sie bei einer regulären Kontrolle geblitzt worden wären.

Am wenigsten ums Tempolimit kümmern sich die Fahrerinnen und Fahrer offenbar in Riehen. Unrühmlicher Spitzenreiter bei der Übertretungsquote ist der Riehener Bischoffweg, eine Quartierstrasse nahe der deutschen Grenze. Eine Messung im März 2019 ergab, dass je nach Fahrtrichtung über 70 Prozent der Fahrzeuge das Tempolimit von 30 Kilometer pro Stunde überschritten. Mehr als die Hälfte war mit mindestens 40 km/h unterwegs. In den Top 5 punkto Übertretungsquote sind weiter die Mühlestiegstrasse und die Kilchgrundstrasse. Auch die Äussere Baselstrasse verleitet offenbar zum Bleifuss. Bei einer Messung 2018 wurden über 40 Fahrzeuge festgestellt, die 100 km/h oder schneller unterwegs waren. Bei einem Tempolimit von 60.

Grundsätzlich scheint sich die Nähe zur Grenze auf den Fahrstil niederzuschlagen. Denn auch die Hiltalingerstrasse, also die 8er-Strecke nach Weil am Rhein, gehört zu den Problemstrassen. Obwohl die Strasse als notorisch verstopft gilt, hielt bei einer zweiwöchigen Kontrolle über die Hälfte der Fahrer das Tempolimit in Richtung Landesgrenze nicht ein. Jeder sechste war sogar mit mehr als 10 km/h zu viel unterwegs.

Die besten Resultate mit einer Übertretungsquote von nahezu Null resultierten übrigens bei Messungen in der Ahornstrasse, der Elsässerstrasse, der Reservoirstrasse, der Rütimeyerstrasse, der Sennheimerstrasse, der St.-Jakobs-Strasse und der Riehener Kornfeldstrasse.