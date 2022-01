Raubtier Ein dritter Wolf ist im Schwarzwald sesshaft geworden Im Landkreis Lörrach wurde bei Wieden im Südschwarzwald ein Wolfsrüde nachgewiesen. Er hatte dort ein Reh gerissen. Peter Schenk und Nora Bader Jetzt kommentieren 14.01.2022, 05.00 Uhr

Symbolbild Wolf. Im Schwarzwald leben jetzt schon drei Wölfe. Romano Cuonz / Obwaldner Zeitung

Im Schwarzwald wurde offiziell die Präsenz eines dritten Wolfs festgestellt, dies teilte das baden-württembergische Umweltministerium Anfang Woche mit. Demnach ergab eine genetische Analyse an einem am 5. Dezember 2021 bei Wieden im Landkreis Lörrach gemeldeten toten Reh genauso wie dort gefundener Kot, dass die Spuren von einem Wolfsrüden stammen.

Der gleiche Wolf war am 2. Mai 2021 bereits in Hinterzarten im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald nachgewiesen worden. Das Ministerium stützt sich auf Aussagen der Fachleute der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg (FVA). Ein Wolf gelte dann als sesshaft, «wenn er sich nachweislich mindestens sechs Monate in einem Gebiet aufhält», heisst es weiter in der Medienmitteilung.

Gemäss David Gerke, Leiter der Gruppe Wolf Schweiz, stammt dieser Wolf aus den Alpen. Die anderen beiden sesshaften Wölfe im Schwarzwald würden hingegen aus Norddeutschland stammen. «Einzelne deutsche Wölfe haben es in den letzten beiden Jahren bereits in die Schweiz geschafft», so Gerke gegenüber der bz. Im Moment sei die Zahl der Wölfe im Schwarzwald noch sehr klein. Und alle drei Wölfe sind männliche Tiere, die bisher alleine leben. Der Schwarzwald böte gemäss Gerke aber Platz für einige Wolfsfamilien, auch Rudel genannt. «Es hat also noch viel Platz für weitere Wölfe im Schwarzwald.»

In Baden-Württemberg leben sogar vier Wölfe

Die beiden anderen männlichen Wölfe hatten sich 2017 im Nordschwarzwald und seit 2020 im Südschwarzwald niedergelassen. Im Bundesland Baden-Württemberg gilt seit 2021 ein weiterer Wolf im Odenwald als sesshaft – die Region liegt nördlich von Heidelberg.

Das Land hat dort wie im Schwarzwald Fördergebiete Wolfsprävention ausgewiesen, in denen es die Kosten übernimmt, die Halterinnen und Haltern von Nutztieren für Herdenschutzmassnahmen entstehen.

Das Thema Wolf bleibt allerdings umstritten. Laut «Badische Zeitung» haben mehrere Züchterverbände die Wiederansiedlung des Wolfs kritisiert und die Aufnahme des Raubtiers ins Jagdrecht gefordert, unmöglicherweise gefährliche Tiere schiessen zu dürfen. Im Landkreis Lörrach hätten einige Tierhalter angekündigt, sich bei Ansiedlung des Wolfs aus der Tierhaltung zurückzuziehen. «Ich hoffe, die machen ihre Drohung nicht wahr», zitierte die Zeitung Wiedens Bürgermeisterin Annette Franz: «Wir sehen das mit grossem Bedenken. Unsere Landwirte haben grosse Angst um ihre Tiere.»

Regelmässig viel Aufregung um den Wolf

Im Südschwarzwald sorgten in den letzten Wochen regelmässig gerissene Tiere wie ein Lamm, eine Kuh oder ein Kalb für Aufregung. In zwei Fällen war klar, dass es sich nicht um einen Wolf handelte, in einem ist die Frage noch nicht ganz geklärt. Der Zeitungsbericht über die Entdeckung des dritten Wolfs im Schwarzwald sorgte für zahlreiche Leserbriefe mit gegensätzlichen Positionen.

Im Baselbiet hatte ein Wolf am 18. November in Lauwil sieben Hausziegen gerissen. Dass es ein Wolf war, bestätigten im Dezember DNA-Analysen. In der Schweiz sollen laut Kanton Basel-Landschaft 130 bis 150 Wölfe leben.

Gerke rät wie auch der Jagdverwalter beider Basel, Schaf- und Ziegenhalter sollten ihre Tiere mit geeigneten Elektrozäunen oder allenfalls mit Herdenschutzhunden schützen, ebenso Halter von jungen Kälbern. Zudem seien unkontrollierte Abkalbungen auf der Weide zu vermeiden.

Holger Stockhaus ist Baselbieter Jagdverwalter. zvg

Nachgefragt «Was bedeutet das für die Region Basel?» Holger Stockhaus ist stellvertretender Leiter Amt für Wald beider Basel sowie Baselbieter Jagd- und Fischereiverwalter. Herr Stockhaus, bedeutet dieser zusätzliche Wolf in Lörrach für die Region Basel? Holger Stockhaus: Ich denke nicht, dass die sesshaften Wölfe im Schwarzwald direkten Einfluss auf die Region Basel haben. Dies, weil der Schwarzwald viel weitläufiger ist als die Gebiete hier und der Wolf dort mehr Ruhe finden wird, auch wenn die Wälder von Riehen und Bettingen praktisch direkt verknüpft sind mit jenen im Landkreis Lörrach. Aber sie sind viel stärker frequentiert von der Naherholung her. Wenn der Wolf ein Gebiet hat, welches Nahrung und Ruhe bietet, sucht er dieses auf. Gerade bei Rüden und Einzeltieren, die ein Rudel suchen, kann es aber auch vorkommen, dass sie weiterziehen. Meines Wissens kamen die ersten Wölfe, die nach Baden-Württemberg kamen, aus der Schweiz. Sie entstammten dem Calanda-Rudel. Das heisst, die Wölfe überqueren den Rhein. Diese Wölfe des Calanda-Rudels wurden zu Verkehrsopfern. Die Wanderung über den Rhein ist aber kein Problem, insofern kann es auch sein, dass der Wolf aus Lörrach ins Baselbiet oder in den Aargau weiterzieht. Mittelfristig werden die Populationen sowieso eher zusammenwachsen. Kann man im Schwarzwald noch sorgenfrei spazieren gehen? Grundsätzlich meidet der Wolf den Menschen, Begegnungen sollten selten sein. Jungwölfe können aber neugierig sein, schlussendlich gehen sie dem Menschen dennoch aus dem Weg. Ein zentrales Thema ist die Information der Bevölkerung, es gibt viele alte Ängste, die nicht gerechtfertigt sind, was die Erfahrungen mit dem Wolf in den letzten Jahrzehnten in Europa zeigten. Man sollte ihn aber auch nicht zu romantisch betrachten. Der Wolf ist eine Wildart, die sich ihren Lebensraum sucht und wir sinnvolle Lösungen brauchen, damit möglichst wenig emotional umzugehen. Das wird noch spannend werden zu sehen, ob sich die Wahrnehmung ändert, wenn der Wolf näher an den Siedlungsraum kommt. Welche Gefahr stellt sich für die Nutztiere hierzulande? Man weiss im jüngsten Fall aus Deutschland von einem Reh, das gerissen wurde. Vermutlich hat dieser Wolf aber schon mehr Wildtiere gefressen und ist nicht aufgefallen damit, dass er Nutztiere riss. Und das ist ja auch, was man möchte: Dass sich die Wölfe auf ihre ursprüngliche Nahrung spezialisieren. Wenn man es dem Wolf aber zu einfach macht, wird er die Nutztiere nehmen. Deshalb ist es wichtig, dass man sie schützt. Auf die Grösse der Wildpopulation hat das bisher keine Auswirkungen. Wir wissen, dass diverse Luchse im Baselbiet leben, spüren aber nicht, dass die Population dadurch viel geringer würde. Wohl aber kann sich das Verhalten der Beutetiere ändern. Durch Feindvermeidungsstrategien sind sie mitunter weniger sichtbar. Wie eng arbeiten Sie mit anderen Kantonen oder auch Ländern zusammen? Interkantonal und auch mit Kollegen in Deutschland und Frankreich gibt es organisierten Austausch im Bereich Jagd. Da ist der Wolf auch ein Thema, bisher arbeitet man aber auf der Ebene der Umsetzung nur innerhalb der Schweiz eng zusammen, es geht über die Landesgrenze eher um einen Informationsaustausch zu Sichtungen. Dass sich das zukünftig ändert, ist nicht auszuschliessen, wenn sich eine Population etablieren sollte. Zumindest mit der neuen Fachstelle für Jagd, Wild und Fischerei wird die Zusammenarbeit enger. Genau im Rahmen des neuen Wildtiergesetzes von Basel-Stadt wird dieses Amt bikantonal geschaffen und das Wildtiermanagement gemeinsam behandelt. Es geht auch darum, dass die Bevölkerung eine Ansprechstelle hat. Aktuell gehen Anfragen mal an die Polizei, mal an die Stadtgärtnerei, mal ans Veterinäramt.

