Basel-Stadt kämpft mit Lachgas-Problematik, Bundesrat wartet ab

Rauschmittel Basel kämpft weiterhin mit dem Lachgas-Problem – der Bundesrat wartet ab Im November 2021 führte die Basler Polizei in mehreren Bars Razzien durch. Das Ziel war, den Verkauf von Lachgas einzuschränken. Fast ein Jahr später versucht der Kanton weiterhin, den Konsum einzuschränken, findet damit beim Bund aber kein Gehör. Silvana Schreier Jetzt kommentieren 22.09.2022, 17.44 Uhr

Lachgas als Partydroge: In Basler Bars werden weiterhin Luftballons, die mit Lachgas gefüllt wurden, verkauft. Das Gesundheitsdepartement meldet solche Fälle der Staatsanwaltschaft. Symbolbild: Corinne Poleij / iStockphoto

«Krankes Zeug, viel besser als normale Sahnekapseln, wirkt auch viel krasser», schreibt ein zufriedener Kunde als Bewertung. Er hat sich einen Einweg-Behälter von «Exotic Whip» gekauft. Knapp 28 Euro teuer, 640 Gramm schwer. Der Inhalt: «zertifiziertes und geprüftes Lachgas.» Der junge Mann aus Deutschland schreibt weiter: «Luftballon ist in zwei Sekunden befüllt, damit kann man direkt mehrere Runden hintereinander machen, dann kickt’s einen komplett weg.»

Seit vergangenem Jahr werden immer mehr Fälle von Lachgasmissbrauch bekannt. Im November 2021 verunfallte ein 18-Jähriger in Arisdorf tödlich, die vier weiteren Insassen wurden teilweise schwer verletzt. Davor konsumierte die Gruppe Lachgas in einer Bar in Basel. Der Fall veranlasste das Basler Gesundheitsdepartement dazu, zusammen mit der Polizei in mehreren Lokalen Razzien durchzuführen. Seither blieb es ruhig um die Rauschmittelproblematik – was jedoch nicht bedeutet, dass sie beseitigt ist, wie eine Nachfrage zeigt.

Mit der passenden Geschmacksrichtung

In einem deutschen Onlineshop kann mit wenigen Klicks Lachgas bestellt werden. Die Website verspricht Logos auf dem Karton, damit niemand sehen kann, woher das Paket kommt. Zum Lachgas hinzu gibt es die passenden Geschmacksrichtungen: Passionsfrucht, Ananas oder Wassermelone. In Klammern wird auf den eigentlichen Verwendungszweck hingewiesen: «für Schlagsahne». Die Kommentare bei den Bewertungen zeigen jedoch, viele Kundinnen und Kunden sehen den Nutzen woanders.

Das Produkt «Exotic Whip» wird laut Basler Gesundheitsdepartement vermehrt auch in der Schweiz verkauft – auf verschiedensten Kanälen wie etwa in den Sozialen Medien. «Die Zunahme der Fälle in anderen Kantonen ist meistens auf dieses Produkt zurückzuführen, dies trifft auch auf Basel-Stadt zu», heisst es auf Anfrage.

Um jedoch ein Verbot nach Chemikalienrecht erlassen zu können, müssten die Fachstellen zuerst beweisen können, dass bei der Abgabe eine Zweckentfremdung angestrebt würde. Ein zeitaufwendiges Verfahren, so das Gesundheitsdepartement.

Nationale Regelung wäre gefragt

Regierungsrat Lukas Engelberger hält ein Verbot für nicht praktikabel. Kenneth Nars

Die Basler Regierung spricht sich klar gegen ein Verbot von Lachgas aus. Dieses wurde von SVP-Grossrat Joël Thüring im Rahmen einer Standesinitiative gefordert. Der Grosse Rat lehnte die Einreichung des Vorstosses am Mittwochabend jedoch ab. Gesundheitsdirektor Lukas Engelberger (Die Mitte) sagte:

«Wir teilen die Besorgnis über den Konsum, aber ein Verbot wäre nicht praktikabel. Denn die Substanz hat auch andere Verwendungszwecke.»

Viele davon sind im Alltag verankert. So wird Lachgas etwa zur Herstellung von Schlagrahm oder als Narkosemittel in der Zahnmedizin verwendet.

Basel-Stadt strebt deshalb eine nationale Regelung an. «Sodass der Missbrauch von Lachgas auf ein Minimum reduziert werden kann», schreibt das Gesundheitsdepartement. Dies könne etwa durch die Festlegung einer maximalen Menge bei der Abgabe an Privatpersonen erreicht werden.

Im Nachbarland Frankreich gibt es bereits ein derartiges Gesetz. Dieses verbietet den Verkauf und die Abgabe von Lachgas an Minderjährige und stellt ein Verbot des Verkaufs in Clubs, Bars und an öffentlichen Festen dar. Ginge es nach Basel-Stadt, könnte die Schweiz diese Regelung übernehmen.

Nationalrätin fordert Massnahmen

Der Bundesrat jedoch beschränkt sich vorerst auf das Beobachten. In der Antwort auf die Interpellation der Basler SP-Nationalrätin Sarah Wyss schreibt er, die Situation habe sich in den vergangenen Monaten und Jahren «nicht wesentlich verändert»: «Im Vergleich zum Konsum anderer legaler und illegaler Substanzen ist der Konsum von Lachgas nach wie vor marginal.» Man setze sich aber für Prävention ein.

Sarah Wyss erwägt weitere politische Vorstösse im Nationalrat. Alessandro Della Valle / KEYSTONE

Wyss ist nicht zufrieden mit der Antwort des Bundesrates. «Es braucht ein überkantonales Monitoring, damit sich das Phänomen nicht weiter verbreitet.» Sie fordert konkrete Einschränkungen, mit denen die Problematik eingegrenzt werden kann. Der Blick in andere europäische Städte zeige, dass dies nötig sei und auch funktioniere. Wyss erwägt nun weitere politische Schritte auf Bundesebene. Denn während Basel oder auch Zürich dringenden Handlungsbedarf sehen, stellt der Bund noch kein flächendeckendes Lachgas-Problem fest. Nötige Massnahmen müssen jedoch zwingend von der Landesregierung her kommen.

