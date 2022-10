Kokainkonsum: Basel auf Platz 7 im europäischen Städtevergleich

Rauschmittel Kokainkonsum: Basel liegt auf Platz 7 im europäischen Städtevergleich In rund 80 Städten in ganz Europa wurden kommunale Abwässer auf Drogenrückstände kontrolliert. Basel rangiert aber nicht nur bei Kokain weit vorne. Maria-Elisa Schrade Jetzt kommentieren 12.10.2022, 05.00 Uhr

Beim Drug Checking der Basler Suchthilfe können Konsumierende die Zusammensetzung ihrer Drogen überprüfen lassen. Symbolbild: Patrick Huerlimann

In keinem anderen Land Europas wird so viel Kokain im städtischen Abwasser gefunden wie hierzulande, berichtete diese Zeitung. Im europäischen Vergleich belegen St.Gallen, Zürich, Basel und Genf gleich vier Plätze unter den ersten zehn der rund 80 Städte, deren kommunale Abwasser im Auftrag des European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA) 2021 auf Drogenrückstände kontrolliert wurden. Ebenfalls untersucht wurde auf Cannabis, Amphetamine, Methamphetamin und die Partydroge MDMA.

Stetige Zunahme des Kokainkonsums

Seit Beginn der Erhebungen des EMCDDA nahm der Konsum von Kokain in Basel ab 2012 stetig zu, abgesehen von einem Einbruch in 2015. In den vergangenen vier Jahren wechselte der Pharmastandort zwischen dem achten und neunten Platz und erreichte schliesslich bei der letzten Messung 2021 erstmals Rang sieben.

Im Vergleich: Zürich führte 2017 die europaweite Liste mit rund 1108 Milligramm Kokain pro 1000 Einwohner am Tag an und pendelte sich zuletzt auf Rang vier ein. St.Gallen kommt aktuell im europäischen Ranking an zweiter Stelle.

Kokain ist derzeit billig und hat einen hohen Reinheitsgrad

Dass der Kokainkonsum immer weiter in die Höhe klettert, liegt auch am längst erschwinglichen Preis. Galt das Rauschgift einst als Aufputschmittel von Bankerinnen und Chirurgen, können sich inzwischen auch andere Zielgruppen den Konsum regelmässig leisten. Aktuell sind laut Jill Zeugin, Sozialarbeiterin bei der Stiftung Suchthilfe Basel, für 100 Franken etwa 0,8 bis 0,9 Gramm Kokain auf dem Schweizer Schwarzmarkt erhältlich. Oder anders ausgerechnet: Eine Line Koks gibt es bereits für 10 bis 15 Franken.

«Nicht nur die Kokainpreise haben sich verändert, sondern auch die Zusammensetzung bestimmter Substanzen», sagt Ute Wetzel, Leiterin des Beratungsdienstes der Suchthilfe Region Basel.

«Das Kokain, das Menschen zu uns ins Drug Checking bringen, wird immer reiner, weshalb wir zuletzt in der Pandemiezeit Risikowarnungen für den Konsum herausgegeben haben.»

Zwar sinkt bei reinen Substanzen für Konsumierende das Vergiftungsrisiko, doch wer gestreckte Mittel gewohnt ist, läuft Gefahr unwissentlich zu überdosieren.

Alltag und Umfeld der Konsumierenden hat sich stark verändert

Ute Wetzel kann einen deutlichen demografischen Wandel des Klientels sowohl im Tagesgeschäft als auch bei Festivals, wie dem diesjährigen Jungle Street Groove, beobachten:

«Ich bin schon lange in diesem Bereich tätig und mir ist über die Jahre aufgefallen, dass sich die Konsumierenden in einem ganz anderen Alltag und Umfeld bewegen, als das vor zehn bis fünfzehn Jahren der Fall war.»

In Basel suchen die meisten Menschen eine ambulante Beratungsstelle auf, weil sie von Alkohol oder Cannabis abhängig sind. Kokain wird im diesjährigen Monitoringbericht der Abteilung Sucht des Kantons Basel-Stadt an dritter Stelle als Grund für einen Neuzugang genannt. Regine Steinauer, Leiterin der Abteilung Sucht des Basler Gesundheitsdepartements, erklärt:

«Kokain wird viel am Wochenende konsumiert und das über Jahre hinweg. Viele bleiben Gelegenheitskonsumierende, manchmal entwickelt sich eine schwere Abhängigkeit, teilweise auch in Form von Mischkonsum.»

Das bedeute allerdings nicht, dass die Dunkelziffer unter den Konsumierenden nicht bedeutend höher sein könnte. Denn viele nutzten die Substanz als Freizeitdroge und kämen nicht als Suchterkrankte in die Beratungsstellen.

Andere ermittelte Substanzen im Basler Abwasser

Die Abwasseranalyse Basels ergab ausserdem die Plätze 17 für Methamphetamine und 24 für MDMA. Letzteres Suchtmittel werde häufiger ins Drug Checking gebracht, während Crystal Meth nur sehr selten auftauche, sagt Jill Zeugin und fügt hinzu: «Crystal kommt vor allem in der Chem-Sex-Szene vor, wie unter thailändischen Sexarbeitenden.»

