Recyclingfirma Lottner AG in Basel lud zum Tag der offenen Tür

Recycling-Unternehmen Basler Recyclingfirma Lottner AG lud zum Tag der offenen Tür: «Abfälle sind Ressourcen am falschen Ort» Anlässlich seines 125-Jahre-Jubiläums im vergangenen Jahr hat das Basler Recycling-Unternehmen Lottner zum Tag der offenen Tür geladen und das geplante Projekt EcoPark vorgestellt. Rebecca Cairoli 04.09.2022, 19.00 Uhr

Am Tag der offenen Tür der Recyclingfirma Lottner in Basel gab es allerlei Spannendes zu entdecken. Juri Junkov

Es ist Samstagmorgen, kurz vor 10 Uhr. In einer der grossen Hallen des Entsorgungs- und Recycling-Unternehmens Lottner an der Schlachthofstrasse in Basel stehen überall meterhohe Mauern aus grossen Karton-, Papier- und Plastikpaketen. Sobald man dagegen drückt, stellt man fest, wie kompakt diese Bündel aus Abfallresten geschnürt ist. Da lässt sich nichts bewegen. Dazwischen sind Bildschirme aufgebaut, die anlässlich des 125-Jahre-Jubiläums über die Lottner AG informieren.